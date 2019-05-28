Ессентуки, Ставропольский край, 28 мая, 2019, 15:30 — ИА Регнум. Международный чемпионат пиротехнического искусства «PyroFivePeaks 2019» в этом году случился в Ессентуках. Можно сказать, что к водам в этот раз добавились «огонь и медные трубы». За три фестивальных дня уничтожено 30 тонн пиротехнических зарядов и «прокачано» 250 тысяч киловатт звука.

Игорь Кожевников ИА REGNUM PyroFivePeaks 2019 в Ессентуках

Игорь Кожевников ИА REGNUM Развлечения для гостей на фестивале

Игорь Кожевников ИА REGNUM Начало шоу

Игорь Кожевников ИА REGNUM PyroFivePeaks 2019 в Ессентуках

В шоу состязании на территории местного аэродрома участвовало восемь команд из Испании, Китая, Болгарии, Беларуси, Казахстана и России. По мнению жюри, Гран-при международного фестиваля фейерверков PyroFivePeaks 2019 получила компания «Большой праздник» из России.

Игорь Кожевников ИА REGNUM Развлечения для гостей на фестивале

Игорь Кожевников ИА REGNUM Развлечения для гостей на фестивале

Игорь Кожевников ИА REGNUM Гости начали собираться с вечера

Игорь Кожевников ИА REGNUM PyroFivePeaks 2019 в Ессентуках

Отмечены были и другие, но каждая по-своему: «Лучшее художественное воплощение темы фестиваля» компания «Асико» (Болгария); «Самый яркий творческий образ» команда из Казахстана; «Лучшая постановка пиротехнического шоу» команда из Китая.

Игорь Кожевников ИА REGNUM PyroFivePeaks 2019 в Ессентуках

Игорь Кожевников ИА REGNUM PyroFivePeaks 2019 в Ессентуках

Игорь Кожевников ИА REGNUM PyroFivePeaks 2019 в Ессентуках

Игорь Кожевников ИА REGNUM PyroFivePeaks 2019 в Ессентуках

Игорь Кожевников ИА REGNUM PyroFivePeaks 2019 в Ессентуках

Игорь Кожевников ИА REGNUM PyroFivePeaks 2019 в Ессентуках

Игорь Кожевников ИА REGNUM Небо затянуло тучами

Команда республики Беларусь была названа самой оригинальной, а российскую команду «АриоАртс» наградили за инновационность и технологичность пиротехнической постановки. В самом конце отжигали испанцы и многих заставили задержаться и не прятаться от начинающегося дождя. Но оно того стоило. Вполне вероятно, что по итогам зрительского голосования они бы стали победителями, если бы не одно «но». Команда из Испании выступала с внеконкурсным показом.

Игорь Кожевников ИА REGNUM PyroFivePeaks 2019 в Ессентуках

Игорь Кожевников ИА REGNUM PyroFivePeaks 2019 в Ессентуках

Игорь Кожевников ИА REGNUM PyroFivePeaks 2019 в Ессентуках

Игорь Кожевников ИА REGNUM Дождь не помешал продолжить фестиваль