Ида Саркисян
Последние публикации
Предвыборный Иран: элита в поисках консенсуса
Исламская Республика Иран находится в ожидании очередных президентских выборов, которые назначены на 19 мая 2017 года. Чем ближе дата всенародного голосования, тем больше обостряется традиционная борьба за власть между двумя лагерями иранского политического истеблишмента — консервативным и...
24 марта 2017
Предвыборная гонка в Иране началась со скандала
С момента объявления 17 мая 2017 года днем предстоящих выборов на пост президента, главы исполнительной власти Исламской Республики Иран, в стране обострилось перманентное противостояние двух главных лагерей иранского политического истеблишмента — реформистов и консерваторов. Одним из первых принял...
30 ноября 2016
Иран и Китай: «Шелковый путь» не знает преград
Спустя практически год после отмены экономических санкций против Ирана, казалось, европейские товары поспешат занять место китайских на иранском рынке, однако, ожидания не оправдались. Китай прочно занял свою нишу в экономике Ирана, и продолжает укреплять свои позиции. Отношения ИРИ и Китая...
16 ноября 2016
Есть ли будущее у отношений Ирана и США после победы Трампа?
8 ноября в Соединенных Штатах прошли очередные президентские выборы, за результатами которых следил весь мир. Итоги подсчета голосов стали неожиданностью для всех. Вопреки прогнозам экспертного сообщества победу одержал кандидат от республиканцев миллиардер Дональд Трамп. За ходом выборов...
14 ноября 2016
Евросоюз ищет союзника в лице Ирана
29 октября верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини посетила столицу Исламской Республики Иран. Глава европейской дипломатии назвала свой визит «началом сотрудничества» ЕС с региональными державами для политического решения сирийского...
2 ноября 2016
Иран за кулисами Мосула. Что дальше?
Прошедшая неделя началась с заявления премьер-министра Ирака Хейдара аль-Абади о начале военной операции по освобождению Мосула — второго по величине города Ирака и столицы провинции Ниневия. Именно в Мосуле сконцентрирована большая часть сил террористической группировки «Исламское государство»...
24 октября 2016
Иран между Востоком и Западом: Кто лидирует на инвестиционном поле?
Иран проводит политику «экономики сопротивления», которая в меньшей степени зависит от нефти, сократилось количество нефункционирующих кредитов в банковской сфере и ожидает крупных инвестиций. Об этом сообщил министр экономики и финансов Али Тайебниа в кулуарах осеннего заседания Всемирного банка и...
20 октября 2016