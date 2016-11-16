Спустя практически год после отмены экономических санкций против Ирана, казалось, европейские товары поспешат занять место китайских на иранском рынке, однако, ожидания не оправдались. Китай прочно занял свою нишу в экономике Ирана, и продолжает укреплять свои позиции.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отношения ИРИ и Китая основаны на взаимовыгодном партнерстве. Страны не представляют друг для друга серьезной конкуренции, что позволяет развивать конструктивное сотрудничество. Иран неоднократно называл Китай «преданным другом», а подписанные в феврале соглашения вице-президент ирано-китайской палаты ознаменовал «самыми дружественными». В одном из своих интервью президент ИРИ Хасан Рухани назвал первоочередной задачей своей страны развивать отношения с дружественными странами — Россией и Китаем. В годы действия в отношении Исламской республики тяжелых экономических санкций, КНР была той страной, которая продолжала вести дела с ИРИ, не поддаваясь диктовке Запада, закупала иранскую нефть, хоть деньги за нее оставались на счетах в Китае.

Одной из первых иностранных делегаций, посетивших Исламскую республику, после имплементации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 16-го января с.г., стала китайская делегации во главе с председателем КНР Си Цзиньпином. Это был первый визит главы Китайской народной республики за последние четырнадцать лет. В рамках визита было подписано 18 документов и соглашений о двустороннем сотрудничестве в различных сферах. Реализация договоров находится в самом разгаре.

Иран и Китай разработали совместную бизнес-стратегию на последующие 25 лет. Эта стратегия позволит за десять лет достичь объема товарооборота в $600 млрд, т. е. $60 млрд в год. На сегодняшний день товарооборот составляет $40 млрд в год, и это в условиях резкого падения цен на нефть.

Нефть и газ

Нефтегазовая сфера является одной из основных направлений ирано-китайского сотрудничества. Китай — главный покупатель иранской сырой нефти, объемом в 6 млн баррелей в сутки. Иран же в качестве поставщика для Китая находится лишь на шестом месте после Саудовской Аравии, Анголы, Ирака, России и Омана. Экономический рост в Китае увеличивает и потребности страны в энергоносителях. Отмена санкций позволила ИРИ увеличить объемы добычи нефти до 4,2 млн баррелей в сутки, достигнув досанкционного уровня. ИРИ продолжает наращивать объемы добычи, несмотря на призыв стран ОПЕК приостановить добычу с целью повышения нефтяных цен. Решительность Ирана представляет для Китая большой интерес.

В нефтегазовой индустрии широкие возможности получили китайские компании, как CNPCI, Sinopec и China Offshore Oil Company. CNPCI уже подписала контракт о разработке 11-ой фазы нефтяного месторождения Южный Парс с Национальной нефтяной компанией Ирана, а также с французской нефтяной компанией Total и иранской Petropars Ltd Company. Соглашение было подписано по новой схеме нефтяных договоров, разработанной иранской стороной. Договор оценен на сумму в $4,8 млрд.

Проект планируется осуществить в два этапа. Первый этап будет включать установку и монтаж платформы на сумму в $2 млрд на добычу газа, а для второго этапа планируется подписать новый договор об установке газового компрессора.

Согласно договору между ИРИ и трехсторонним консорциумом, доля иранского производства составляет 70% от стоимости контракта, кроме того, проведение подводного трубопровода, монтаж и установка газовых компрессоров и устьевой платформы будет проводиться в Иране.

Технологии реализации проекта, а затем технологии производства и эксплуатации будут переданы иранской стороне поэтапно. Общий срок реализации и действия проекта рассчитан на 20 лет, причем первая добыча газа предусмотрена через 40 месяцев.

Китай заинтересован не только в процессе добычи газа, но и в самом газе, так как на сегодняшний день страна активно развивает собственную нефтехимическую отрасль, для чего необходимы большие запасы этилена, которые обеспечиваются за счет запасов угля. Однако это неудобно с точки зрения стоимости и затрат времени. Иран вполне может стать выгодным направлением для развития нефтехимической продукции в Китае.

«Шелковый путь»

Еще одним важным для Китая проектом является возрождение Великого шелкового пути, который лежит на повестке дня китайского правительства. Для реализации этого проекта Китайский фонд развития выделил из бюджета страны $40 млрд, чтобы привести в надлежащее состояние дорожную инфраструктуру стран, по территории которых будет пролегать «Шелковый путь». В октябре с.г. на встрече с вице-председателем КНР иранский президент в очередной раз подчеркнул готовность Ирана сыграть свою историческую роль в столь значимом проекте.

В феврале с.г. уже вошел в эксплуатацию один из отрезков Шелкового пути, связывающий Китай с Ираном. Маршрут грузового поезда проходит по странам Китай-Казахстан-Туркмения-Иран. Спонсором проекта стала китайская инвестиционная компания «Тяньаньмэнь».

По какой стране будет пролегать железнодорожный «Шелковый путь» из Ирана, является вопросом долгих обсуждений. Рассматривались две соседствующие с Ираном страны Южного Кавказа — Армения и Азербайджан. Однако, с учетом географического рельефа, требующихся затрат и дальнейшего продвижения путей, наиболее подходящим стал Азербайджан, несмотря на имеющие многочисленные разногласия между Тегераном и Баку.

Для скорейшего осуществления проекта Китай готов также выделить странам, в том числе и Ирану, беспроцентные кредиты, на улучшение инфраструктуры. В частности, Ирану будет предоставлен кредит на развитие оптоволоконной кабельной сети и развитие высокоскоростных железнодорожных линий, включая железнодорожный участок Мешхед-Тегеран, являющийся частью вышеупомянутого железного пути, и строительства железнодорожного пути Тегеран-Кум-Исфахан.

На встрече министра дорог и градостроительства ИРИ Аббаса Ахунди и министра транспорта Китая Ли Сяопиня в Тегеране 14-го ноября с.г. иранский министр призвал китайскую сторону вкладывать новые инвестиции, а также участвовать в тендере по разработке третьей фазы порта Саид Раджаи и развитию аэропорта Имама Хомейни в Тегеране

Иран выразил желание присоединиться к экономическому коридору Китай-Пакистан, о чем сообщил президент ИРИ в кулуарах саммита Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Китай положительно отреагировал на готовность Ирана, так как присоединения ИРИ к экономическому коридору поможет укрепить сотрудничество региональных стран. Учитывая имеющийся вакуум в отношениях Ирана и Пакистана, со стороны Тегерана это важный шаг в направлении развития сотрудничества.

Мирный атом

Активное участие Китай принимает в иранской атомной промышленности. После имплементации ядерного соглашения страны подписали новый договор о сотрудничестве в ядерной сфере с учетом новых условий. Именно Китай стал страной из группы 5+1 (страны Совбеза ООН и Германия), которой было доверено заниматься реорганизацией ядерного реактора в Араке в исследовательский центр. Текст договора был составлен иранской стороной, основные работы также будут осуществлять иранские специалисты с участием китайских ядерщиков.

По мнению ряда экспертов, участие Китая в иранской атомной промышленности может представлять угрозу для присутствия России, в лице «Росатома». Однако особенности китайского партнерства с Ираном состоят в том, что КНР всячески старается не ущемлять интересы своего северного партнера — России, согласовывая с Москвой свои действия. Можно предположить, что российская сторона будет привлечена к атомным проектам с участием Китая.

Оборона и безопасность

Не обходится сотрудничество без оборонной сферы. 10-го ноября с.г. министр обороны Китая Чан Ваньцюань с трехдневным визитом прибыл в Иран, где провел переговоры с военными и политическими высокопоставленными лицами по двусторонним, региональным и международным вопросам. Стороны подписали соглашение об углублении связей между двумя странами в военной области. Глава иранского Генштаба генерал-майор Мохаммад Багери предложил китайскому министру провести совместные военные учения.

Ирано-китайское военное сотрудничество направлено на укрепление обычных вооружений и военной техники Ирана, в частности в области кибервооружения. Уже после отмены санкций ИРИ закупил у Китая 150 истребителей модели Chengdu J-10 на сумму в 1 млрд долларов.

Иран самостоятельно активно развивает военную промышленность, в частности в области авиации. Китай со своей стороны предоставляет собственные технологии. Страны активно практикуют и обмен опытом — подготовку специалистов в обеих странах.

Проекты ЗСТ

Для привлечения инвестиций и участия иностранного капитала в иранской экономике ИРИ развивает модель свободных торгово-промышленных зон и индустриальных парков. В данной области Иран и Китай достигли соглашения, так как Китай не меньше заинтересован в создании промышленных зон. Согласно ирано-китайскому соглашению, Пекин готов предоставить необходимый капитал и технологии для развития этого направления. Первая промышленная зона на китайские инвестиции будет создана в шахрестане Джаск, провинция Хормозган. Учитывая расположение Джаска — на побережье Персидского залива, зона может стать полезной не только для Ирана и Китая, но и всего региона. Китай участвует и в проекте развития порта и нефтяного месторождения Чабахар, связывающий Океанию с материком.

Банки и финансирование

Взять на себя финансирование ряда новых проектов в Иране согласился Экспортно-импортный банк Китая («Эксимбанк»). Инвестиционная компания «One-Belt, One-Road» планирует увеличить инвестиции в Иран до $500млрд в течение десяти лет. На сегодняшний день инвестиции в Иран составляют лишь 2% от всего азиатского направления фонда.

Банковская сфера является наиболее проблемной сферой сотрудничества. Несмотря на готовность китайских банков, в частности Банка Китая, открыть свои филиалы в Иране, этого пока не произошло. Дело в том, что Вашингтон не только не отменил все санкции в отношении ИРИ, но и постоянно грозится новыми. После избрания нового президента США Дональда Трампа ситуация стала более неопределенной, т.к. отношение республиканского лидера к Ирану и СВПД недоброжелательное. Крупные банки и финансовые организации опасаются широкого сотрудничества с ИРИ. Со своей стороны Исламская республика провела серьезную работу по реформированию своей банковской системы в соответствии с международными стандартами. Соглашения о сотрудничестве в банковской сфере были подписаны с целым рядом стран, как Китай, Сингапур, Южная Корея, Индия, Япония, Австрия, Англия и т.д.

Товарооборот без нефти?

Иран рассматривается Китаем не только в качестве рынка сбыта, но и как поставщик ненефтяных товаров — сырья, сельхозтехники и оборудования. Именно Китай стал главным импортером иранских товаров за первые полгода после отмены санкций. В сумме экспорт из Ирана в Китай с марта до августа с.г. составил около $3,5 млрд.

Отношения Ирана и Китая представляют собой яркий пример взаимовыгодного партнерства. Если по отношению к России в ИРИ существует некое недоверие, основанное на историческом прошлом и ряде современных факторов (в частности, запрет продажи С-300 Ирану в 2007 году), то с Китаем Исламская республика всегда имела доверительные отношения. Даже в период санкций, Китай продолжал сотрудничать с ИРИ, естественно, исходя из собственных интересов, которые совпадали с иранскими интересами.

На данном этапе серьезных препятствий на пути двустороннего и регионального сотрудничества не существует. Тегеран по прежнему выражает готовность вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества, одним из основателей которой является Китай, и если раньше санкции Совбеза мешали принять ИРИ в ряды ШОС, то на сегодняшний день такой преграды нет. Для Тегерана важное значение имеет то, что в отличие от Запада, Пекин не вмешивается во внутренние дела государства, а рассматривает его как равноправного партнера.

Что касается Китая, то он следует своим стратегическим целям. Экономическая и военная защита Ирана позволяет Китаю иметь непосредственное влияние на Ближнем Востоке и в Персидском заливе, который входит в зону влияния США. Иранские СМИ рассматривают в долгосрочный период и военно-морское присутствие Китая в регионе под предлогом обеспечения безопасности морского энергетического пути.