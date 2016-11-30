С момента объявления 17 мая 2017 года днем предстоящих выборов на пост президента, главы исполнительной власти Исламской Республики Иран, в стране обострилось перманентное противостояние двух главных лагерей иранского политического истеблишмента — реформистов и консерваторов. Одним из первых принял на себя удар вице-спикер Меджлиса (парламента) доктор Али Мотахари.

President.ir Хасан Рухани

20 ноября, в день памяти мученичества Имама Хусейна — Арбаин, в центре провинции Хорасан-Резави городе Мешхед планировалось выступление вице-спикера Меджлиса по приглашению консультативного совета реформистов Хорасана-Резави. Однако, по распоряжению прокуратуры города полиция Мешхеда запретила выступление, а офис реформистского совета, в котором оно должно было состояться, оказалось опечатанным. Народ, собравшийся перед офисом для проведения мероприятия в честь Арбаина, был разогнан силами полиции.

По словам председателя Консультативного совета Батул Гяндоми, за день до выступления без какого-либо письменного уведомления сообщили, что прокурор и полиция требуют отменить выступление Мотахари.

Подобные действия провинциальных властей вызвали острую реакцию в Тегеране. Ряд депутатов Меджлиса раскритиковали указ прокурора Мешхеда. Депутаты призвали министра внутренних дел разобраться с инцидентом. Один из депутатов в своем Твиттере написал: «Неужели выступление вице-спикера Меджлиса тоже концерт и его нужно запретить?» Дело в том, что по причине недовольства имама-джуме (имам пятничной молитвы) и судебных органов провинции Хорасан-Резави проведением музыкальных концертов бывший министр культуры Али Дженнати запретил концерты в Мешхеде. Однако, в результате вызвал сильное недовольство, что привело к требованию его отставки и назначению нового министра культуры. Спикер Лариджани воздерживается от официальных заявлений.

На своем официальном сайте Али Мотахари обратился письмом к президенту ИРИ Хасану Рухани, в котором сказано: «Главой провинции Хорасан-Резави являются прокурор или имам-джуме? Силы полиции находятся под контролем губернатора или прокурора? На каком основании прокурор вмешивается в подобные вопросы?» Вице-спикер также заявил, что передал свои жалобы против должностных лиц судебных органов провинции Хорасан-Резави соответствующим органам центральной судебной власти в Тегеране.

Мотахари сообщил президенту, что у него есть письмо, на основе которого было принято решение запретить ему выступать, и выразил надежду, что это письмо не от аятоллы Ахмада Алам Альхади, официального представителя верховного лидера ИРИ в провинции Хорасан-Резави. Последний неоднократно высказывался против Мотахари, называя его «никчемным».

Ответ президента не заставил долго ждать. Рухани отдал распоряжение министру внутренних дел Абдолрезе Рамани Фазли и министру юстиции Мустафе Пурмохаммади расследовать инцидент с вице-спикером, назвав случившееся «шокирующим». В своем письме министрам Рухани сказал: «Неужели в такой стратегической провинции имеются лица, которые считают, что, закрывая рты и опечатывая аудитории для выступлений, возможно привести страну к развитию и прогрессу?» Он отметил, что подобные действия могут лишь «открыть путь для экстремизма и поляризации общества». Рухани призвал защитить конституционные права жителей Мешхеда и выразил надежду, что глава судебной власти Садег Амоли Лариджани (брат Али Лариджани) также издаст указ разобраться в инциденте с объявлением результатов расследования.

После заявления вице-спикера Мотахари о наличии доказательств губернатор провинции Хорасан-Резави Алиреза Рашидиан заявил, что прокуратура Мешхеда запретила выступление вице-спикера по требованию разведывательного управления Корпуса стражей исламской революции. В письме прокурору было сказано, что возможны некоторые нарушения во время мероприятия, в связи с чем ксировцы попросили запретить выступление. Очевидно, именно это письмо КСИР и попало в распоряжении Мотахари. Рашидиан заверил, что будет проведено тщательное расследование совместно с центральной судебной властью, и аятолла Алам Альхади не будет принимать в этом расследовании никакого участия.

Мотахари неоднократно становился мишенью крайних консерваторов. С 2008 года Али Мотахари являлся депутатом Меджлиса от избирательных округов Тегеран, Рей, Шемиранат и Эсламшехр. А в 2016 году был назначен заместителем спикера Меджлиса Али Лариджани, которому одновременно приходится и шурином. Мотахари всегда считался умеренным консерватором, однако с 2009 года его речи все больше становились созвучны с реформистами. Али Мотахари является инициатором коалиции «Голос народа», которая представляет собой оппозиционный избирательный список для выборов в законодательную власть 2012 и 2016 годов. В список входят как реформисты, так и консерваторы, которые, по мнению Мотахари, имеют свои недостатки. Поэтому Мотахари призывает избавиться от «искусственной стены», которая стоит между двумя лагерями.

В своих выступлениях в Меджлисе в качестве депутата Мотахари требовал освободить из-под домашнего ареста лидеров оппозиционного «Зеленого движения» Мир Хусейна Мусави и Мехди Карруби, которые осуждены за организацию протестных акций и беспорядков в 2009 году в связи с победой на президентских выборах Махмуда Ахмадинежада. Сам Мотахари также был одним из организаторов движения и продолжает поддерживать связь с осужденными. Президент Рухани в своей предвыборной кампании обещал освободить политзаключенных, но лидеры «Зеленого движения» все еще под арестом.

Выступления Али Мотахари срываются не в первый раз. Так, весной прошлого года депутат Мотахари посетил Шираз, где в университете должен был выступить с речью, но в аэропорту на его машину напали несколько человек на мотоциклах, вооруженные палками и камнями. Выступление было сорвано, а депутат ранен. Шестеро виновных были осуждены к лишению свободы. Мотахари неоднократно заявлял, что организатором нападения и исполнителем является Иранская революционная гвардия и милиция Басидж.

То, что вице-спикер обвиняет в нападении Басидж, а за запретом его выступления стоит Корпус стражей, неудивительно. Дело в том, что с началом президентской гонки в ИРИ ряд консервативных партий и отдельных лиц заявили о создании коалиции «Единство» (Yekta), которая будет выступать на выборах единым фронтом. Коалиция находится на стадии обсуждения кандидатур от консервативного крыла. Рассматриваются кандидатуры бывшего министра нефти и бывшего министра образования в правительстве Махмуда Ахмадинежада Ростама Гасеми и Хаджи Бабаи. При правительстве «надежды и благоразумия» Хасана Рухани Ростам Гасеми является советником министра обороны Хосейна Дехгана, Хаджи Бабаи же депутат Меджлиса от Хамадана.

Как известно, Корпус стражей оказывал большую поддержку Ахмадинежаду в ходе его предвыборной кампании и президентства, за исключением последних нескольких лет, когда отношение Ахмадинежада с верховным лидером обострились. За годы его правления КСИР получил широкие права. В распоряжение корпуса перешли крупные экономические проекты, земельные участки. С приходом к власти Хасана Рухани ситуация изменилась. Главной задачей действующего президента было добиться отмены экономических санкций, что и случилось 16 января 2016 года после имплементации ядерного соглашения. Однако Совместный всеобъемлющий план действий содержит пункты, ограничивающие военные возможности ИРИ, против чего выступало командование КСИР. Кроме того, Рухани утвердил бюджет страны на 2016−2017 год, согласно которому сокращены расходы на содержание Генштаба КСИР, в то время как остальные военные подразделения получат больше субсидий.

Предстоящие президентские выборы являются для консерваторов хорошей возможностью восстановить свое влияние. В стороне от гонки не остается и Корпус стражей, который продолжит оказывать поддержку консервативному лагерю, дискредитируя реформистское крыло всеми возможными способами.