Прошедшая неделя началась с заявления премьер-министра Ирака Хейдара аль-Абади о начале военной операции по освобождению Мосула — второго по величине города Ирака и столицы провинции Ниневия. Именно в Мосуле сконцентрирована большая часть сил террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на территории Ирака.

Иван Шилов ИА REGNUM

В наземной операции по освобождению города участвует иракская армия (30 тысяч), курдские вооруженные отряды Пешмерга (около 4000), небольшие отряды езидов и христиан, народное шиитское ополчение «Хашд аль-Шабаб», а также американские военные. С воздуха поддержку оказывает западная коалиция во главе с США. Свои вооруженные силы в Мосул направила и Турция.

Несмотря на то, что об участии Исламской Республики Иран в операции по освобождению Мосула нет никаких упоминаний, Тегеран остается одним из главных игроков в начавшейся в Ираке игре, от роли которого зависит дальнейшее будущее Ирака и Сирии.

Одно из главных опасений по поводу активной вовлеченности Соединенных Штатов в операции озвучил старший советник главнокомандующего ВС, специальный помощник Верховного лидера по военным делам генерал-майор Рахим Сафави на церемонии памяти аятоллы Махдави Кани, бывшего председателя Совета экспертов. По его мнению, американцы эксплуатируют тему Мосула для победы над республиканцами в случае благополучного исхода операции. Иранский генерал озвучил также единую с Россией точку зрения о том, что изгнанные из Мосула игиловцы перекочуют в Сирию, что поможет усилить давление на сирийское правительство. Сафави предупредил, что американцы затеяли игру, которая может нарушить равновесие между США и Россией, но Россия держится достойно.

Генерал обвинил Соединенные Штаты в развязывании кризиса на Ближнем Востоке уже 16 лет назад, и отметил, что коалиция, включающая в себя Иран, Сирию, Россию и Ирак, стремится к стабильности и миру в регионе. «Иран стремится к миру и стабильности, и это стратегия страны направлена против господствующих держав, таких как Америка и ее союзники», — отметил Сафави.

В свою очередь, Тегеран не просто говорит об угрозе перехода террористов ИГИЛ в Сирию, но и предпринимает меры по предотвращению подобного исхода. Вооруженные шиитские отряды, поддерживаемые Исламской Республикой, заняли позицию в городе Таль-Афар, расположенном на главной дороге по маршруту из Мосула к границе Сирии. Боевая задача шиитских сил хашд аль-шабаб в Таль-Афаре заключается в предотвращении перехода боевиков ИГИЛ в Сирию. Продвигаясь вперед, шиитские подразделения успели приблизиться к западной границе Мосула.

Американский генерал Гарри Вельски, командующий коалиционных сухопутных сил, уже заявил, что США не будут поддерживать шиитские добровольческие отряды, намеренные принять участие в освобождении Мосула. В августе с.г. поступила информация о том, что в готовящейся операции в Мосуле примет участие ставший легендой «Живой шехид», бригадный генерал Касем Сулеймани. Об этом заявил официальный представитель иракского народного ополчения Ахмад аль-Сади, подчеркнув, что его присутствие во время операции в Мосуле необходимо.

Напомним, что Касем Сулеймани является командующим спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции, который по официальной просьбе правительств Сирии и Ирака оказывает консультативную помощь армиям двух арабских государств. Однако, по неофициальным данным, Сулеймани не просто находится в Сирии и Ираке поочередно в качестве советника, но и активно участвует, подготавливает и руководит военными операциями на протяжении всей войны с террористами. Хотя никаких подтверждений нахождения «Темного рыцаря», как его прозвали западные СМИ, пока нет, очевидно, что командующий шиитских сил не может не находиться в Мосуле.

Обвинить Тегеран в воздействии на ситуацию в Ираке посредствам своей религиозной политики поспешил премьер-министр Турции Нуман Куртулмуш. Риторика турецких СМИ и аналитической сферы в целом оказалась весьма грубой и открыто антииранской, несмотря на сдержанные высказывания, как иранских должностных лиц, так и прессы. Тем не менее, МИД Ирана не мог оставить без ответа подобные обвинения. Посол Турции в Тегеране Реза Хакан Текин был вызван в МИД, где ему передали ноту протеста турецкому премьеру. В ноте говорится: «Региональная политика Исламской Республики основана на человеческих, исламских ценностях, в которых безопасность и стабильность соседних стран, особенно мусульманских, является первостепенной задачей. Разжигание религиозных разногласий и национализма не имеет места во внешней политике ИРИ».

О военной поддержке Ирана иракским военным в Мосуле написало также известное издание Haffington Post, которое сообщило о якобы предоставленных Тегераном танках Т-72 и ракетных установках «Шахаб» и «Фаджр». Естественно, Иран, в лице главы центра стратегических исследований при Совете по целесообразности принимаемых решений, а также советника Верховного лидера по политическим вопросам Али Акбар Велаяти, опроверг эти сведения. Велаяти заявил, что Исламская Республика не принимает непосредственного участия в операции, а лишь предоставляет консультативную помощь и направляет военных советников по просьбе иракского правительства.

Примечательно, что на прошлой неделе советник Верховного лидера находился в иракской столице для участия в заседании Всемирной организации Исламское пробуждение, в рамках которого на пресс-конференции заявил, что Ирак угнетенная страна, которая была оккупирована американцами. Эти слова обосновывают участие иранских вооруженных сил в военных операциях в Ираке, ведь Верховный лидер ИРИ аятолла Хаменеи неоднократно заявлял, что Иран будет оказывать поддержку всем угнетенным странам и народам.

Военная операция в Мосуле вызвала беспокойство не только в Иране, но и среди членов военно-политической организации «Хезболла». Военные отрады «Хезболлы» принимают активное участие в войне против террористов в Сирии. Так, генеральный секретарь «Хезболла» сейед Хасан Насралла на церемонии, посвященной священному для шиитов дню Ашура, заявил, что операция в Мосуле является очередным коварным планом американцев. По его словам, западная коалиция намерена повторить сценарий Фалуджи, когда в начале года после освобождения города иракскими войсками, большая часть террористов ИГИЛ (запрещена на территории России) перебрались в Сирию.

Еще один интересный факт заключается в том, что арабские (в частности, иракские) СМИ практически не освещают ход операции в Мосуле. Упоминания об участии или реакции Ирана в арабоязычных источниках так же отсутствуют. Либо иракцы настолько привыкли к войне, либо иракскому правительству есть, что скрывать от своего народа.

Какими бы разными ни были цели участников операции, тем не менее фактом является то, что в Мосуле иранские и американские военные участвуют в совместной операции. На сегодняшний день Исламская Республика превратилась в защитника суверенного права народов Ближнего Востока на самоопределение, сохранения территориальной целостности арабских стран региона и покровителя «шиитского полумесяца».