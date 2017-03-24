Исламская Республика Иран находится в ожидании очередных президентских выборов, которые назначены на 19 мая 2017 года. Чем ближе дата всенародного голосования, тем больше обостряется традиционная борьба за власть между двумя лагерями иранского политического истеблишмента — консервативным и реформистским.

ИА REGNUM

20 марта Иран встретил Новый год по персидскому календарю — Ноуруз, в связи с чем с посланием к народу выступили президент ИРИ Хасан Рухани и Верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Речь действующего президента, который первым официально заявил о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы, стала своего рода предвыборной. Президент заявил, что это новогоднее послание является посланием к устранению вражды в год выборов. Он призвал к активному участию народа, здоровой конкуренции и законным выборам. В отличие от президента, речь Верховного лидера не содержала ни одного упоминания о предстоящих выборах, притом что в год президентских выборов Хаменеи всегда в новогоднем послании обращается к этой теме, кроме 2009 года, известного протестными акциями.

Глава реформистской парламентской фракции «Надежда» (Omid) Мохаммад Реза Ареф, в интервью агентству ISNA в ответ на вопрос, могут ли консерваторы благодаря большому количеству кандидатов довести выборы до второго тура, подтвердил, что Высший совет политической стратегии реформирования имеет единого кандидата в лице действующего президента, и заявил: «Мой прогноз таков, что положение Рухани или окончательного кандидата реформаторов достаточно хорошее, и он будет избран в первом же туре». Ареф отметил, что многочисленность кандидатов не идет на пользу консерваторам. «Я неоднократно призывал реформистов и консерваторов приходить к консенсусу и выступать с единым кандидатом, чтобы создать условия для конкуренции двух ведущих кандидатов», — сказал Ареф.

На вопрос о том, могут ли реформаторы выдвинуть еще одного «запасного» кандидата, лидер представителей Тегерана в Меджлисе Реза Ареф ответил, что Высший совет политической стратегии реформирования не может запретить желающим выдвинуть свою кандидатуру, так как это противоречит правам человека, однако важным для себя он считает уважение к «коллективной мудрости и принятому Высшим советом решению — выдвинуть единого кандидата».

В консервативном лагере большую роль играет влияние Корпуса стражей Исламской революции. В феврале месяце десять членов консервативного крыла основали Народный фронт Исламской революции, с целью определить единого кандидата. Поддержку Народному фронту выразил бывший заместитель командующего КСИР генерал в отставке Мохаммад Багер Золькадр, который не просто присутствовал на первом собрании фронта, но и выступал как руководитель.

Корпус стражей не ограничился вербальной поддержкой, но приступил к реальным действиям. За последний месяц службой разведки КСИР был арестован целый ряд журналистов, около 12 руководителей спутниковых каналов, которые выступали в поддержку действующего правительства и президента. Несколько других журналистов также сообщили об угрозах ареста в свой адрес.

Свое негодование подобными действиями военной структуры выразили депутаты Меджлиса. Письмо на имя президента Рухани написали четыре члена фракции «Надежда» с просьбой освободить журналистов. Представитель Тегерана Мохаммад Садеги обратился с открытым письмом к президенту Рухани с просьбой разобраться с этим вопросом. Ссылаясь на распоряжение Верховного лидера ИРИ Имама Хомейни о том, что военным запрещается заниматься политической деятельностью, Садеги сообщил, что арестам подверглись те реформистские журналисты и директора каналов, которые выступали за правительство, в то время как консервативные каналы продолжают свободно вещать и агитировать за консервативный лагерь.

Kremlin.ru Хасан Рухани

Невмешательство военных структур, органов безопасности и разведки, а также трех ветвей власти и подконтрольных им организаций является одним из 18 пунктов общей политики страны по избирательным вопросам, утвержденной Верховным лидером Хаменеи.

Опасение реформистских депутатов неслучайны, ведь Мохаммад Багер Золькадр уже имеет опыт вмешательства в ход выборов в 2001 и в 2005 годах. Если в первый раз консерваторы потерпели поражение, и президентом стал реформатор Мохаммад Хатами, то в 2005 КСИР удалось довести до победы неоконсерватора Махмуда Ахмадинежада. О своем успехе после выборов заявил сам Золькадр, отметив, что КСИР учел свои ошибки. На сей раз тот же генерал, который формально находится в отставке, вновь заявил о том, что следующим президентом ИРИ станет «революционер», то есть консерватор, обвинив правительство в предательстве революции и контрреволюционности. Сами члены Народного фронта исламской революции утверждают, что никто из членов коалиции не будет выдвигаться на выборы, а они лишь намерены представить своих кандидатов.

На сегодняшний день опубликован список из 14 имен возможных кандидатов, однако, как сообщили члены фронта на своем последнем собрании, этот список неофициальный и неокончательный. В списке можно встретить имена политиков, которые уже пробовали свои силы на президентских выборах, такие как мэр Тегерана Мохаммад Багер Галибаф, чьи тесные связи с КСИР широко известны, секретарь Совета национальной безопасности Саид Джалили, секретарь Совета целесообразности, в прошлом главнокомандующий КСИР Мохсен Резаи, а также бывший глава национальной телерадиокомпании ИРИ Эзатолла Заргами, экс-министр дорог и урбанизация Ирана и глава крупнейшего строительного холдинга «Тадбир» Али Никзад, высокопоставленный командир Корпуса «стражей исламской революции» (КСИР) Ростам Гасеми и другие.

Консервативная коалиция — «Единство» (Yekta) — включила в себя бывших членов правительства Ахмадинежада, его соратников и последователей. Данное объединение носит консультативный характер и не имеет никакой политической силы. Четыре члена «Единства» были включены в список Народного фронта — Хамидреза Хаджи Бабаи, Ростам Гасеми, Мохаммад Мехди Захеди и Мехрдада Базрпаш.

Свою поддержку бывший президент Ахмадинежад однако выразил не членам списка Народного фронта, а своему соратнику и бывшему вице-президенту Хамиду Реза Багаи. В поддержку Багаи Ахмадинежад записал видео-обращение на своей страничке в Твиттере. В обращении бывший президент отметил: «Ошибки 1392 (2013) года, а именно отстранение от выборов некоторых праведных лиц, не должны повторяться. Я решительно настроен, с Божьей помощью, выполнить свои политические и общественные обязательства перед народом и моей любимой страной, чтобы народ был уверен, что праведные кандидаты не будут отстранены от выборов». Очевидно, Ахмадинежад имел в виду отстранение Эсфандияра Рахима Машаи от выборов 2013 года Советом стражей конституции.

«Свободные выборы — право народа. Никто не может ограничить или навязывать свои взгляды людям. Также в рамках, четко установленных в Конституции, никто не выше нации, и страна должна регулироваться, опираясь на общественное мнение, и народ будет превалировать во всех решениях», — отметил Ахмадинежад.

В поддержку Багаи выступил и бывший первый вице-президент правительства Ахмадинежада и по совместительству его зять вышеназванный Рахим Машаи. Появившись на публике после четырехлетнего перерыва, Машаи заявил: «Нет никакой причины для отстранения кандидатуры Багаи Советом стражей, но если это произойдет, я всецело встану на сторону Багаи. Я пришел, чтобы изо всех сил кричать, что Багаи — это Ахмадинежад».

В отличие от выборов 2005 и 2009 годов, Корпус стражей встал не на сторону сторонников Ахмадинежада и его протеже, а лоббирует интересы своих бывших коллег, которые в большинстве представлены в списке Народного фронта. В любом случае всем кандидатам еще предстоит пройти фильтр Совета стражей конституции, несмотря на то, что президент Рухани открыто выступил за невмешательство Совета стражей в процесс выборов, тем самым обострив свой давний конфликт с главой Совета аятоллой Али Джаннати за ограничение полномочий данной структуры.