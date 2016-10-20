Иран проводит политику «экономики сопротивления», которая в меньшей степени зависит от нефти, сократилось количество нефункционирующих кредитов в банковской сфере и ожидает крупных инвестиций. Об этом сообщил министр экономики и финансов Али Тайебниа в кулуарах осеннего заседания Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Главной характеристикой «экономики сопротивления» является гибкость по отношению к внешним потрясениям. Во время шторма сухое дерево может сломаться очень легко, но гибкое дерево может выжить», — пояснил министр финансов ИРИ.

Концепция «экономики сопротивления» была задумана Верховным лидером ИРИ аятоллой Али Хаменеи в годы действия жесточайших международных санкций (ЕС, США, ООН) по отношению к исламской республике. Ее суть состоит в том, чтобы минимализировать ущерб от введенных ограничительных мер. Однако, как показывает реальность, достичь этого Тегерану не удалось, несмотря на громогласные заявления о победе «экономики сопротивления». Именно кризисная экономическая ситуация заставила одиннадцатое правительство президента Хасана Рухани пойти на сделку с Западом и подписать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), ограничивающий ядерную программу ИРИ. Тем не менее ядерное соглашение позволило снять с Исламской Республики Иран экономические санкции и открыло иранский рынок, в частности нефтяной, для международных инвесторов.

Небольшое количество европейских инвесторов уже начали наращивать свое присутствие в Иране. Институт Charlemagne Capital Asset Management в конце 2015 года создал фонд с фокусом на иранский рынок. Фонд привлек 50 млн евро кредита от европейских частных учреждений.

С целью привлечь больше западных инвестиций Торговая палата Тегерана намерена организовать встречу в Лондоне с представителями крупных компаний в декабре 2016 года. По словам Ахмеда Хонсари, члена юридической фирмы Watson, Farley & Williams LLP в Гамбурге немецко-иранского происхождения, эта конференция высокого уровня отражает желание Ирана привлекать иностранные инвестиции.

Как передает иранская газета «Doulat-e Bahar», президент Рухани пригласил посетить Иран такие инвестиционные компании, как Heinz Family Office, Capital Group и Fidelity. Компании входят в группу инвесторов Union Investment 20−20, которые имеют в активах $7 трлн. Письмо иранского президента было отправлено после имплементации СВПД. Сам Рухани неоднократно заявлял, что экономические проблемы, особенно уровень безработицы, который составляет около 26% молодого населения, не может быть решен без иностранных инвестиций.

По словам генерального директора организации иностранных инвестиций Хамада Джамали, после заключения ядерного соглашения удалось привлечь инвестиции в энергетическую сферу, а также в автомобильную промышленность, однако на повестке дня лежит вопрос привлечения инвестиций в сельскохозяйственную и туристическую сферы. Он сообщил, что правительство приняло ряд мер для привлечения иностранных инвесторов, как, например, снизило налоги для иностранных компаний, инвесторы могут получить свою прибыль в любой валюте и государство выступает в качестве гаранта для иностранных инвесторов.

Министр нефти ИРИ Бижан Намдар Зангане заявил, что отечественные и иностранные инвестиции, а также новейшие технологии, помогут довести до вершины иранскую нефтяную промышленность, и поскольку данная отрасль требует крупных инвестиций, то надеяться на Национальный фонд развития ИРИ не следует, так как он предусмотрен и для других секторов экономики. Еще в августе Иран разработал новую модель нефтяных соглашений для западных компаний, которые позволят привлечь инвестиции на $50 млрд. Данные контракты предусматривают совместное использование нефтяных и газовых месторождений, однако право принятия окончательных решений остается за Национальной иранской нефтяной компанией.

16 октября с.г. министерство нефти ИРИ объявило тендер для крупнейших иностранных компаний по разработке месторождений и добычи нефти и газа. Таким образом Иран планирует привлечь более $150 млрд инвестиций в свой нефтяной рынок, чтобы увеличить добычу на 1 млн баррелей до начала следующего десятилетия. На сегодняшний день уровень добычи нефти в ИРИ составляет 4 млн баррелей в сутки, то есть страна практически добилась досанкционного уровня добычи. Даже критическое падение цен на нефть не смогло заставить Иран отказаться от увеличения уровня добычи нефти, однако, добившись своей цели, Тегеран может принять предложение ОПЕК заморозить этот уровень ради восстановления нефтяных цен.

Как известно, наиболее крупным инвестором в иранскую нефтяную промышленность является Китай. Китайские инвестиции в Иране составляют более $50 млрд. Товарооборот Китая с Ираном был равен товарообороту Китая с ЕС. Однако падение цен на нефть увеличило эту разницу. На сегодняшний день ИРИ планирует разнообразить свой инвестиционный список, о чем заявил председатель Организации промышленного развития и реконструкции Ирана Мансур Моазами. По его словам, Китай уже достаточно инвестировал в Иран, и республика намерена предоставить возможность и другим странам.

Одним из главных торгово-экономических партнеров Ирана как во время, так и после санкций, остается Россия. После имплементации СВПД Россия и Иран подписали соглашения о совместных инвестиционных проектах на сумму более 40 млрд долларов. Москва так же пообещала создать для Тегерана кредитную линию в $5 млрд, а также кредитную линию для Центрального банка ИРИ на сумму в $2 млрд.

На прошлой неделе инвестиционный директор Национальной нефтяной компании ИРИ Хосейн Алиморад заявил, что в Иране создана основа для прямых инвестиций английский компании Royal Dutch Shell в ближайшее время. По его словам, после ядерного соглашения, было подписано новое соглашение между Национальной нефтяной компанией и Shell, что позволит восстановить сотрудничество, имеющееся в досанкционный период.

Представители британской частной торговой палаты на встрече с директорами и должностными лицами нефтегазовой компании Парс (Pars Oil and Gas Company) сказали, что они готовы инвестировать средства в проект по разработке месторождения Южный Парс. Мартин Джонстон, генеральный директор британо-иранской торговой палаты (BICC), рассказал, что навыки и профессионализм в нефтедобывающей сфере помогут развитию проектов, а также нового раунда связей между Ираном и Великобританией.

О своем намерении вернуться на иранский рынок заявила и французская нефтяная компания Total, которая долгое время была активно вовлечена в иранский рынок. Интерес к иранскому рынку проявила и итальянская компания Eni и норвежская компания Statoil.

В начале года Хасан Рухани посетил с визитами в Италию и Францию, где подписал целый ряд в соглашений на сумму в $17 млрд с Италией и $15 млрд с Францией. Эти соглашения не включали в себя нефтегазовую сферу, однако очевидно, что итальянские и французские компании не останутся вне инвестиционных проектов. Находясь на 71 саммите Генеральной ассамблеи ООН, Хасан Рухани встретился с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг и заявил, что Иран приветствует инвестиции Норвегии в энергетический сектор ИРИ. Нефтяной норвежский государственный фонд, который имеет в активе $830 млрд, и считается крупнейшим фондом в мире, в начале этого года так же получил разрешение министерства финансов инвестировать в иранские облигации.

Несмотря на очевидную активизацию иранской экономики, в частности в сфере инвестиций, препятствия до конца не устранены. Дело в том, что ядерное соглашение позволило отменить не все антииранские санкции. США и ЕС продолжают применять режим санкций, связанный с обвинениями ИРИ в поддержке терроризма и нарушении прав человека. Кроме того, постоянные угрозы со стороны «большого Сатаны», т. е. США, в адрес Тегерана о принятии нового пакета санкций на сей раз в связи с ракетной программой Исламской Республики, заставляют международные кредитные организации и банки опасаться крупных сделок и инвестиций в республике. И даже обращение госсекретаря Джона Керри к этим организациям и призыв сотрудничать с Ираном не убедил инвесторов.

Подобная ситуация вынуждает ИРИ следовать азиатскому вектору развития экономики. Об этом свидетельствует прошедшее 5−10 октября турне Рухани в Юго-Восточную Азию — Вьетнам, Малайзию, Таиланд, в ходе которого президент заявил, что XXI век за Азией, провозгласив начало новой эры сотрудничества между Ираном и странами Юго-Восточной Азии.

Интерес ИРИ в регионе взаимный. Как известно, страны Азии как Индия ($15 млрд в обмен на дешевый газ), Южная Корея ($11,5 млрд), Япония ($10 млрд) и т. д, уже сделали крупные инвестиции в Иране. В частности средства были направлены в энергетическую отрасль, разработку месторождений в Персидском заливе, и на развитие торгового порта, нефтяной платформы и СТПЗ Чабахар, который связывает Иран со странами Океании и Центральной Азии. Неслучайно Тегеран так упорно стремится стать полноправным членом таких интеграционных проектов как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС).