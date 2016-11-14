8 ноября в Соединенных Штатах прошли очередные президентские выборы, за результатами которых следил весь мир. Итоги подсчета голосов стали неожиданностью для всех. Вопреки прогнозам экспертного сообщества победу одержал кандидат от республиканцев миллиардер Дональд Трамп. За ходом выборов внимательно следили и в Иране, ведь от политики новоизбранного президента по отношению к ближневосточному региону зависит и будущее исламской республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Али Хаменеи и Хасан Рухани

ИРИ и США не имеют дипломатических отношений, однако внешнеполитические контакты между странами существуют. Oсновными точками соприкосновения между ИРИ и США являются вопрос ядерной программы Ирана, антииранские санкции, действие которых Вашингтон продлил еще на один год, позиция стран по отношению к Ближнему Востоку и взаимоотношения с Израилем.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп охарактеризовал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) или ядерное соглашение как «катастрофу» и «худшее соглашение с Ираном», назвав своим приоритетом демонтаж или пересмотр условий соглашения. Он называл ИРИ «террористической страной», которая находилась на пороге распада, а правительство Обамы помогло ему встать на ноги.

Против ядерного соглашения в Конгрессе выступает Республиканская партия, но демократического большинства стало достаточно, чтобы имплементировать СВПД. Теперь же представитель республиканской партии не только во главе государства, но партия выиграла большинство мест в Конгрессе и Сенате.

На угрозы Трампа расторгнуть СВПД Верховный лидер ИРИ ответил еще в июле. Аятолла Али Хаменеи заявил, что «Иран не собирается нарушать ядерное соглашение, но если вторая сторона его нарушит, как заявляют кандидаты в президенты США, Иран сожжет его».

Президент ИРИ Хасан Рухани высказал свое мнение по данному вопросу во время заседания правительства 9-го ноября. «Несмотря на угрозы Трампа, отменить соглашение с мировыми державами невозможно. Сделка была заключена не с одной страной или одним правительством. Она была одобрена Совбезом ООН и не может быть изменена одним единственным правительством», — сказал Рухани.

Он отметил, что США отныне не смогут распространять «иранофобию» и создавать союзы против ИРИ, а конструктивная политика страны позволила Ирану вовлечься в международные процессы, и страна не свернет с пути, на который вступила после отмены санкций.

Во время телевизионных дебатов с Хиллари Клинтон Трамп выразил, несколько иное мнение по поводу Ирана. На слова Клинтон о том, что нужно оказать на Иран дипломатическое давление и продлить санкции, Трамп ответил, что Иран может сам оказать давление, даже на такую страну, как Северная Корея, с которой ИРИ имеет торговые отношения. Он отметил, что США должны попросить у Тегерана сотрудничать с ними по вопросам Йемена и Северной Кореи. Трамп посчитал унизительным для США «выкупом» и «величайшим пожертвованием в истории» выплату Ирану $400 млн за освобождение американских заключенных и $ 1млрд 700 млн замороженных активов.

В день провозглашения результатов выборов глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф находился с официальным визитом в Румынии, откуда прокомментировать полученную весть. «Традиционно мы (ИРИ) не вмешиваемся во внутренние дела других стран». Зариф подчеркнул, что новый президент США должен понимать реалии современного мира, и выбранная им политическая линия должна соответствовать этим реалиям. Что касается СВПД, министр ИД отметил, что президент США должен соблюдать взятые на себя обязательства по договору, который является не двусторонним, а многосторонним. «Уверены, что мировое сообщество ожидает от США того же», — сказал Зариф.

Несмотря на уверенные заявления, иранская сторона обеспокоена будущим ядерного соглашения. Его отмена станет не только, провалом усилий всех сторон СВПД достичь соглашения с Ираном, но и серьезным ударом по имиджу правительства «надежды и благоразумия» Хасана Рухани перед началом президентской гонки в самом Иране, ведь отмена санкций и соглашение по ядерной программе было главным пунктом предвыборных обещаний президента на прошлых выборах 2013 года. Рухани выдвинул кандидатуру на второй срок. Провал СВПД вложит козырь в руки консервативного лагеря иранского истеблишмента, который выступает с критикой 11-го правительства и против диалога с Западом.

Одного отношения американского президента к СВПД недостаточно для его расторжения. Многое будет зависеть и от позиции будущего госсекретаря, чья кандидатура пока неизвестна. Кроме того, Вашингтон все равно не отменил все санкции, а наоборот, продлил их действие еще на один год.

Дальнейшая судьба ядерной сделки зависит также от отношений США с остальными членами группы 5+1, такими, как Россия, Китай и т.д. Последние, в свою очередь, заинтересованы сотрудничеством с Ираном во всех сферах экономики, в частности, атомной энергетики, и расторгать соглашение не намерены.

Парадоксально близок Ирану подход Трампа к проблеме Ближнего Востока. В отличие от кандидата демократической партии, Трамп видит угрозу в Сирии не в лице президента Башара Асада, а террористической группировки «Исламское государство» и других террористических групп. Трамп обвинил правительство Обамы в провале американской политики на Ближнем Востоке, потере контроля над Мосулом «по собственной глупости» и выразил решимость сократить военное присутствие в регионе. По-мнению Трампа, потеря контроля над Мосулом позволило Ирану установить контроль над Ираком в ходе операции по освобождению города. Шиитские вооруженные подразделения «Хашд аш-Шааби» под руководством иранских командиров Корпуса стражей исламской революции успешно осуществляют свою миссию в Мосуле. Прекращение поставок вооружения и финансирования, так называемой, «оппозиции» со стороны Запада, станет серьезным вкладом в борьбу с терроризмом, которую Иран ведет с самого начала войны в Сирии.

Оптимистичным знаком для Ирана является и недоброжелательное отношение Трампа к Саудовской Аравии, с которым Иран фактически ведет войну в Йемене, поддерживая хуситов «Ансаралла». Глава парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политики Алаэддин Боруджерди отметил, что «если Трамп будет действовать в соответствии со своими предвыборными лозунгами, то он должен остановить поставки оружия КСА, т.к. без поддержки США Эр-Рияд не сможет продолжать убийства граждан Йемена».

Еще одним фактором дальнейшего построения ирано-американских отношений является позиция Трампа по отношению к злейшему врагу Ирана в регионе — Израилю. Еще в сентябре Трамп назвал Израиль ключевым партнером США в борьбе с исламскими группировками, и пообещал оказывать военную и техническую помощь, и признать Иерусалим неделимой столицей Израиля. Он призвал палестинцев признать государство Израиль, чего никак не допустят ни сами палестинцы, ни стоящие за Палестиной ливанская «Хизбалла» и курирующий ее Иран. Согласно фетве Верховного лидера о том, что Исламская Республика будет защищать шиитов и каждый угнетенный народ в любой точке мира, Иран не откажется от поддержки Палестины, на что выделяются колоссальные средства.

На данный момент Тегеран находится в ожидании того, какую политику провозгласит президент Трамп по отношению к исламскому миру и региону. Смирится ли он с растущей ролью Ирана в регионе или вновь предпримет попытки дискредитировать эту страну? Опасения Ирана выразил вице-президент по политическим вопросам Хамид Абуталеби на своей странице в Твиттере. «Образ Дональда Трампа во время речи, посвященной его победе на выборах, отличается от его предвыборного образа. На это следует обратить внимание», — написал Абуталеби.

Подобную мысль озвучил и Алаэддин Боруджерди. «Трамп-кандидат сильно отличается от Трампа-президента. Став президентом, человек действует в рамках международных правовых норм и договоров, регулирующих поведение стран, в том числе СВПД. Американцы взяли на себя обязательства по СВПД, которые неоднократно нарушали, однако эти обязательства относятся к американскому правительству, а не личности Обамы или Трампа. Следовательно, каждый шаг и действие, связанное с СВПД, будет получать соответствующую реакцию».

Важную мысль выразил вице-спикер иранского Меджлиса Али Мотахари. «Несогласие Трампа с ядерным соглашением очень выгодно для ядерного Ирана». Месседж Мотахари в том, что в случае срыва СВПД, ИРИ продолжит развивать свою ядерную программу. По мнению Мотахари, в отличие от демократов, которые вели коварную политику «обезглавливания хлопком», республиканцы более честны, и с ними легче вести дела.

Чего ожидать от новоизбранного президента «Большого сатаны» в Иране пока еще не знают, как и во многих других странах. Будет ли Трамп верен своей предвыборной программе — главный вопрос, тревожащий Тегеран, ведь его позиция по первостепенным вопросам одновременно выгодна и опасна для исламской республики.