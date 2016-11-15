



Иван Шилов ИА REGNUM Рухани

29 октября верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини посетила столицу Исламской Республики Иран. Глава европейской дипломатии назвала свой визит «началом сотрудничества» ЕС с региональными державами для политического решения сирийского кризиса. Могерини провела переговоры с президентом ИРИ Хасаном Рухани и министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом. В записи на своем веб-сайте, сделанной на обратном пути из Ирана, Могерини отметила, что региональные страны могут быть вовлечены в процесс переговоров и не создавать препятствия на пути решения проблемы. После Ирана Могерини посетила Саудовскую Аравию, затем отправится в Турцию и Катар, к региональным участникам сирийского кризиса.

Тот факт, что верховный представитель ЕС в первую очередь посетила исламскую республику, говорит о том, что Европа прекрасно осознает роль Ирана в региональных вопросах. Иран не просто имеет большое влияние на правительства Сирии и Ирака, но и активно участвует в военных операциях, о чем свидетельствует периодически поступающая информация о гибели командиров и солдат Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Тегеран был вовлечен в Женевский переговорный процесс по Сирии лишь в 2015 году, и продолжает играть одну из ключевых ролей в процессе урегулирования сирийского кризиса.

Евросоюз — один из наиболее заинтересованных сторон в скорейшем завершении ближневосточного кризиса, так как после самих стран Ближнего Востока, наибольшим образом пострадал именно Старый Свет: это проблема беженцев, а также угроза терроризма. Поэтому пока США и Россия не могут пойти на уступки и достичь компромисса по Сирии, Брюссель осознает, что для решения проблемы нужно сотрудничать с влиятельными странами региона, в частности с Ираном. В свою очередь, Тегеран надеется на ЕС, который может оказать влияние на своих западных союзников и призвать их прекратить помощь террористическим группам.

Могерини прибыла в Тегеран на следующий день после визита министра иностранных дел Джавада Зарифа в Москву, где в особняке МИД РФ он провел переговоры с министрами иностранных дел России Сергеем Лавровым и Сирии Валидом Муалеммом в формате Россия-Иран, Россия-Сирия, Россия-Иран-Сирия. Ключевой темой переговоров, конечно, стала сирийская проблема.

В Москве глава внешнеполитического ведомства ИРИ отметил, что Тегеран всегда подчеркивал необходимость всеобъемлющего соглашения о прекращении огня, гуманитарной помощи, поиска политического решения сирийской проблемы. «Страны, которые хотят мира и бороться с такфиризмом, должны больше координировать свои действия, чтобы положить конец военным действиям, и сегодняшние переговоры в Москве проходят в рамках этого подхода», — заявил Зариф. В свою очередь, Сергей Лавров отметил, что нужно более широко использовать военную силу в борьбе с терроризмом.

Однако сирийский кризис — не единственная точка соприкосновения интересов ЕС и ИРИ. Учитывая растущую роль ИРИ в регионе и на международной арене, ЕС пытается установить конструктивные отношения с Тегераном после долгого перерыва. Визит Могерини в Тегеран свидетельствует о том, что ЕС стремится установить сотрудничество с Ираном в различных сферах, особенно экономической, осознавая, что если не Европа, то это место на иранском рынке займут Китай или ОАЭ.

Европа покинула иранский рынок в пользу Китая, но теперь европейцы спешат не отставать в гонке за Иран. В частности английские компании создали совместный инвестиционный фонд. Отмена санкций предусматривает предоставление информации об условиях рынка и ведения бизнеса в Иране иностранным компаниям. Инвестиционная группа Charlman с уставным капиталом в $2,5 млрд, например, решила не дожидаться отмены санкций, и еще до имплементации ядерного соглашения, вошла на иранский рынок. Компания намерена создать инвестиционные фонды на иранском биржевом рынке. Другая английская компания Turkwaz инвестировала в Иран $7 млн, которые принадлежат гражданам различных стран.

Английские и другие европейские компании рассматривают для инвестиций нефтегазовую, банковскую и коммерческую отрасли. По словам замдиректора компании Turkwaz Иди Кермана, на западные компании все еще оказывается давление, чтобы предотвратить их участие в иранской экономике. Тем не менее генеральный директор Global Financial City Морис Баттон утверждает, что английские компании после отмены санкций изучают новые возможности ИРИ, однако торговля с Ираном на нынешних условиях не так проста, и требует повышения осведомленности о стране, в связи с чем в Англии проводятся конференции, посвященные иранскому рынку и бизнесу.

В конце прошлого месяца Национальная нефтехимическая компания ИРИ подписала меморандум с голландско-британской Shell о совместной разработке нефтяного месторождения. Этим меморандумом британцы вернулись на иранский нефтяной рынок. В Иран решила прийти и британская компания Vedafone, второй по величине оператор сотовой связи, пришедший в Иран после санкций. Компания намерена заниматься модернизацией сети иранской компании Hi Web.

Что касается Германии, что в министерстве экономики страны будет создан специальный отдел под названием отдел по развитию банковских и финансовых отношений с Ираном, с целью решить финансовые вопросы и заниматься новыми инвестициями. На сегодняшний день министерство дорог и градостроительства подписало шесть соглашений с немецкой компанией Siemens о модернизации высокоскоростных железных дорог, о пригородном транспорте в Тегеране и перевозках Тегеран-Тебриз. Интересы Германии в ИРИ представляет и компания Volkswagen.

В свою очередь, вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль на заседании ирано-немецкой торговой палаты заявил, что немецкие компании считают Иран своим домом, и призвал Иран сотрудничать не только с крупными компаниями, но с малым и средним бизнесом. Германия также готова заниматься обучением иранских специалистов в области технологий. Однако немецкие банки продолжают ощущать на себе сложности, связанные с сотрудничеством с ИРИ. И хотя ЦБ ИРИ и Германии намерены подписать соглашение о сотрудничестве, в Германии считают, что для более широких связей необходимо больше времени.

С отменой санкций в Иран направились и французские компании. Помимо Total, которая намерена вернуться на иранский рынок, а также компании Peugeot, продолжившей свое сотрудничество с Iran Khodro, в ИРИ поспешили и такие престижные компании в области авионики, оборудования для аэропортов и навигационных систем, как Airbus, Thales, Dassault, Alstom. Свои места на иранском рынке спешат занять компании из Италии, Австрии, Швеции, Финляндии, Швейцарии, Боснии и Герцеговины. Делегации указанных стран уже побывали в ИРИ, где провели переговоры с представителями власти и бизнес-сферы. Большое количество соглашений уже подписано. С целью восстановить отношения с ИРИ комитет по иностранным делам ЕС принял резолюцию, направленную на нормализацию диалога после ядерного соглашения. Действительно, после подписания ядерного соглашения отношения между ИРИ и ЕС получили новый импульс. Частые визиты делегаций, открытие посольства Великобритании и т.д., свидетельствуют о нормализации отношений.

Брюссель намерен открыть представительство в Тегеране, которое будет заниматься регулированием взаимоотношений между ИРИ и странами ЕС. Однако, имея за плечами опыт санкций, в Иране резолюция была воспринята неоднозначно. Пресс-секретарь МИД ИРИ Бахрам Касеми заявил, что данная резолюция показывает позитивное стремление Европейского парламента развивать всесторонние отношения с Ираном.

Некоторые иранские СМИ расценили принятую резолюцию как очередную попытку вмешательства во внутренние дела ИРИ и установления связей с элементами, которые представляют интересы Запада в стране. В документе говорится, что представительство ЕС должно защищать права человека в Иране, в свою очередь, Иран должен отказаться от политики «оси сопротивления» и отменить смертную казнь для наркоторговцев. В частности агентство Alef пишет, что «авторы данного документа были либо пьяны, либо чрезмерно употребили наркотики».

Иранский медиа-истеблишмент также обвиняет ЕС в попытке установить систему западной коррупции в стране, для чего используются лица с двойным гражданством, занимающиеся политическими и общественными некоммерческими организациями (НКО). Тегеран возмутил и пункт о том, что в случае малейшего нарушения Совместного всеобъемлющего плана действий (ядерное соглашение), все санкции будут восстановлены. В Иране же полагают, что вместо предъявления требований, Европа должна принести извинения за установление санкционного режима.

Глава судебной власти Мохаммад Джавад Лариджани отметил, что если бы резолюция относилась лишь к торгово-экономическим отношениям, то вопросов не возникло бы, однако после открытия, офис ЕС в Тегеране намерен устанавливать контакты с правозащитниками. Судебная власть ИРИ, которая является одной из основных ветвей в системе правления, дала ответ Европейскому союзу, в котором говорится: «Во-первых, существование объединения, под названием Европейский союз, является миражом. Многие европейские страны не являются членами ЕС. Большая страна, как Россия, которая является полюсом мировой силы, не член ЕС. И Союз Европы не может говорить от лица всех стран и народов. Во-вторых, идентификация ЕС, как единицы, с точки зрения международного права вызывает вопросы. Если ЕС выступает в качестве одного государства, то в чем смысл наличия посольств отдельных европейских стран в Тегеране? А если есть отдельные посольства европейских стран, то для чего нужно единое представительство ЕС?».

Иранский народ, который все еще ощущает тяжелые последствия санкций, сохраняет скептицизм по отношению к Западу. Что же касается decision makers, они осознают, что если Иран выбрал курс на выход из изоляции, то европейское направление является одним из ключевых.