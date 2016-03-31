Евгений Левша
Последние публикации
Почему же все-таки Маркс был прав? И при чем тут прокрастинация с Фукуямой?
Мир наполнен усталостью от самого себя. От того, каким способом в нем функционируют все его старые элементы. Не меньше он устал и от того, каким образом в него вписываются элементы, претендующие на новизну. На какую бы сторону человеческой жизни мы ни обратили внимание, будет сложно отрицать это...
31 марта 2016
Развитие НКО — «некоммерческие» хунвейбины: насилие за гранты государства
Порой важные и необходимые для общества инициативы при реализации принимают совсем не ту форму, которая предполагалась. При внедрении в практику некоторые идеи начинают служить целям прямо обратным тем, ради которых они реализовывались. Яркой иллюстрацией того, чем конкретно оказывается вымощена...
28 марта 2016
Конец российского либерализма
Характерной чертой российского менталитета зачастую признается тяга к осмыслению себя через призму избранности. Справедливости ради следует сказать, что попытка воспринимать себя или свою общность в качестве абсолютно уникальной и неповторимой присуща, безусловно, не только российской культуре и ее...
3 марта 2016
Людоеды-экспериментаторы с неолиберальным лицом
Прежде чем указать место России в неолиберальной карте мироустройства, следует сделать ряд важных замечаний касательно одного фундаментального стереотипа. В массовом сознании медиаграждан этот стереотип закрепился не в силу своей очевидности, а скорее вопреки логическим доводам. Замечание касается...
1 марта 2016
Поражение либерализма окончательно и обжалованию не подлежит
Согласно нашумевшему марксистскому автору Дэвиду Харви, неолиберализм следует понимать как теорию, согласно которой рыночный обмен является основой системы этических норм, достаточной для регулирования всех сторон человеческой жизни. Свобода — более не цель и не ориентир. Теперь свобода — это лишь...
28 февраля 2016
Либерализм слишком хорош, чтобы победить
В конце XX и начале XXI века фундаментальные идеи и понимание свободы претерпели радикальные трансформации, за которыми последовали столь же радикальные изменения во внутренней и внешней политике всех стран нашего мира. Крушение Берлинской стены, создание однополярной политической арены...
26 февраля 2016
Новый блокбастер русского YouTube: 25 млн просмотров у клипа «Ленинграда»
На выставке Ван Гога. Я главный экспонат. Ленинград. «Экспонат» Новый клип творческого объединения «Ленинград» буквально «взорвал» российское медиапространство. Дело даже не в количестве просмотров. И даже не в том, что некоторые моменты из клипа стали коллективными образами, подхваченными и...
29 января 2016
Non-fiction бестселлер Тома Пикетти — низкий Поклон Его Величеству Капиталу
Если скромность составляет характерную особенность исследования, то это скорее признак боязни истины, чем боязни лжи. Карл Маркс Что Вы знаете о капитализме? Что Вы знаете о нем вне трудов Тома Пикетти? Скорее всего, о капитализме Вы знаете очень и очень многое. Что позволяет писать об этом с такой...
28 ноября 2015
Fallout 4: Ядерный апокалипсис? — Так, ерунда! Даже весело
Индустрия компьютерных игр по доходам обогнала Голливуд. Выпуск очередного продолжения в знаменитых сериях игр приносит миллиарды долларов. Теперь затраты на создание компьютерных игр вполне можно сопоставить с расходами на съемки высокобюджетных блокбастеров. Порождаемые игровой индустрией образы...
10 ноября 2015