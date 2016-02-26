Москва, 26 ноября, 2017, 08:32 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в российской сельской местности проживают «лишние» 15 млн граждан, которым там попросту нечем заниматься. Такое заявление Собянин сделал накануне, 25 ноября, выступая на Общероссийском гражданском форуме, организованном Комитетом гражданских инициатив экс-министра финансов России Алексея Кудрина.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

В ходе дискуссии с Кудриным на тему роли агломераций в экономике России Собянин начал с того, что, по его данным, производительность труда в Москве якобы в 2,5 раза выше средней по стране и в 5—7 раз выше, чем в сельской местности. При этом столичный градоначальник считает, что в сельской местности проживают как минимум 15 млн граждан, которым там нечего делать.

«У нас в сельской местности проживает сегодня условно лишних 15 миллионов человек, которые для производства сельскохозяйственной продукции с учетом новых технологий производительности на селе, по большому счёту, не нужны», — заявил мэр.

По мнению Собянина, речь идет о лишних чиновниках, и лишних социальных работниках, «либо ещё кто-то».

Также Собянин назвал Москву «форпостом», который стоит на пути эмигрантов, покидающих Россию в поисках лучшей жизни. Мэр заявил, что число приезжающих жить в Москву снизилось до 10 тысяч человек в год за последнее время. А вот число ежегодно уезжающих за границу на постоянное место жительства достигает 200 тысяч человек.

Из этих цифр Собянин делает вывод, что Москва — это форпост, который пытается остановить хотя бы часть потока эмигрантов.

«Мы являемся защитниками России в этом отношении», — уверен Собянин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Общероссийский гражданский форум «имени Кудрина» оказался богат на странные и не всегда объективные заявления. Больше всех отличился сам Кудрин, который, выступая на своем форуме, успел заявить, что в недалеком будущем человек станет «почти бессмертным», но в России не хватает денег на пенсии и крайне высокий уровень бедности.

В социальных сетях высмеяли заявления Кудрина, на основании которых можно сделать вывод, что среднестатистический российский гражданин недалекого будущего — это «почти бессмертный нищий пенсионер».