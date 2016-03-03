



Джон Гастингс. Рабочий будущего. 1935

Мир наполнен усталостью от самого себя. От того, каким способом в нем функционируют все его старые элементы. Не меньше он устал и от того, каким образом в него вписываются элементы, претендующие на новизну. На какую бы сторону человеческой жизни мы ни обратили внимание, будет сложно отрицать это незамысловатое наблюдение. В конце концов, достаточно спросить самого себя, все ли нас устраивает в сегодняшнем дне и в образе завтрашнего дня.

Человек устроен таким образом, что всегда хочет большего. Если бы это было не так, то мы бы до сих пор ждали молнии, чтобы развести костер и обогреть свою пещеру. На протяжении всего исторического процесса человечество находило в себе силы для удовлетворения этого стремления. Рабовладельческий строй сменялся феодализмом. Не без помощи скромного обаяния буржуазии капитализм вытеснил феодальную организацию жизни на задворки истории. И сегодня, а вернее уже вчера, капитализм окончательно исчерпал возможности для удовлетворения общечеловеческого стремления к чему-то большему. При этом капитализм, а вернее капиталисты, сдавать свои позиции не намерены. И потому всеми правдами и неправдами стараются убедить общественность в том, что капитализм бесконечен во времени и пространстве.

Кризис стал для экономики постоянным состоянием. Находятся те, кто заявляют, что в капитализм зашит механизм кризисного обновления. Дескать, экономика способна в таком виде просуществовать до второго пришествия. Возможно, это и правда. Но вот конкретно взятый человек в такой экономической ситуации жить вечно не способен. Как в строго экономическом, так и в чисто психологическом смысле. Неслучайно одним из самых частых поводов для обращения к специалистам в области психологии стала жалоба на прокрастинацию.

Этим не самым удобным для произнесения словом называется патологическая форма лени, при которой человек откладывает выполнение дел на потом. Патологической такая форма сопротивления жизни считается потому, что систематически откладываются даже дела, не терпящие никаких отлагательств. Как и любое другое психологическое отклонение, прокрастинация — это порождение культуры, в которой вынужден жить современный человек. И в этом смысле широкая распространенность именно такого симптома в большей степени описывает не человека, испытывающего страдание, а общее положение дел в социуме.

Оно таково, что на многих политических, надо заметить, далеко не самых маленьких, площадках начинают систематически выигрывать кандидаты, от которых этого не ждали. Как, собственно и их самих.

gazetadopovo.com.br Франциско Эверадо Оливериа Сильва

Например, под лозунгом: «Хуже уже точно не будет» в 2010 году в бразильский конгресс пробрался профессиональный клоун Франциско Эверадо Оливериа Сильва. И сделал это, набрав нешуточные 1,3 миллиона голосов. Надо заметить, что это превышает результат второго по популярности кандидата более чем в два раза. Подобный эксцесс не является для современной политики единичным. Джузеппе Пьеро Грилло, будучи итальянским комиком и блогером, в 2009 году основал протестное политическое движение «Пять звёзд». На парламентских выборах в феврале 2013 года партия сенсационно заняла третье место. Набранные 25% голосов позволили партии радикально изменить привычную расстановку сил в итальянской политике.

На этих примерах шутки исторического процесса отнюдь не заканчиваются. В 2010 году на выборах мэра Рейкьявика 34,7% горожан проголосовали за анархо-сюрреалистов, возглавляемых профессиональным комиком Йоном Гнарром. В случае с Исландией стать мэром столицы означает занять место второго человека в стране. Дело в том, что треть населения живет в столице, и муниципалитет, по сути, является крупнейшим работодателем, так как его мэру подчиняются 8 тыс. государственных служащих. В результате работы партии город, в 2008 году бывший на грани полного банкротства, тотально изменился. За время нахождения у руля деятелям так называемой «Лучшей партии» удалось радикально реструктурировать финансы и помимо всего прочего удалось каждый год добиваться 20%-ного прироста туризма.

Phil Roeder Берни Сандерс

И все эти события, несмотря на ярость абсурда (для политической логики модерна), меркнут перед тем, что происходит на данный момент с внутренней политической ареной США. А так же с тем, что уже произошло внутри партийной системы Великобритании. В Америке Берни Сандерс, единственный из сенаторов США, называющий себя демократическим социалистом, успешно вступил в гонку на президентских выборах. При этом для реализации своей предвыборной кампании он принципиально отказался от финансирования со стороны корпораций, принимая исключительно частные пожертвования от избирателей. «Не я — мы», так звучит новый лозунг Берни Сандерса, отражающий его идею о приоритете общественных, общих интересов над интересами индивидуальными. Согласно его воззрениям, именно претворение во всех областях жизни этого принципа и позволит выйти Америке из экономической и политической стагнации. Внезапно, американским избирателям, судя по рейтингам Сандерса, его позиция приходится по душе.

В Великобритании Джереми Бернард Корбин сенсационно был избран лидером Лейбористской партии, набрав около 60% голосов на внутрипартийных выборах. Поскольку лейбористы являются самой большой оппозиционной партией в Палате общин, Корбин стал официальным лидером оппозиции вообще. До этого во главе официальной оппозиции стояли люди, чьи политические взгляды, по большому счету, никак не вступали в какую либо конфронтацию с основной политической линией Парламента Соединенного Королевства. Но Джереми Корбин, согласно некоторым подсчетам, с 1990-х годов голосовал в Палате Общин вопреки официальной точке зрения партийного руководства не менее 500 раз. Иными словами, отстаивал что угодно, но только не интересы правящего экономического класса Великобритании.

Все это говорит об огромном обилии и мощности политических подвижек в общественном мнении граждан крупнейших стран Запада. На деле оказывается, что взор американских и европейских избирателей оказывается устремленным к политическим фигурам, отстаивающим социалистические идеи. Однако об этом не пишут в большинстве крупных и известных западных изданий. Не пишут о политических победах модели Скандинавского социализма в странах Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии. Единственным местом для слежения за политической кампанией Бернарда Сандерса остается интернет. На таких телеканалах, как CNN и FoxNews, его выступления полностью игнорируются и просто не транслируются. Это при том, что миллионы американских избирателей пожертвовали ему суммы, позволившее собрать для политической борьбы средства, превосходящие те, что имеются в распоряжении Хиллари Клинтон. Это при том, что её политическую программу спонсируют крупнейшие американские банки — ведь именно их интересы она берется отстаивать в своей предполагаемой политике управления страной.

Disney | ABC Television Group Дебаты Берни Сандерса и Хиллари Клинтон

Средства капиталистической массовой информации-пропаганды предлагают современному глобализированному обывателю жить в мире, созданном Френсисом Фукуямой в произведении «Конец истории и последний человек». То есть в реальности, где невозможно никакое дальнейшее движение и изменение человеческого социума и культуры. Потому как успешное распространение в мире либеральной демократии западного образца якобы свидетельствует о конечной точке развития формы правительства. Якобы ничего лучше придумать невозможно и, главное, не нужно.

Действительно, может сложиться впечатление, что такое положение дел, как сегодня, будет всегда и во веки веков. Сталкиваясь с таким видением смерти движения исторического прогресса и зачастую принимая его как данность, культурному человеку нечего не остается испытывать, кроме ощущения усталости и безнадежности. В случае, если он не читал Карла Маркса или Терри Иглтона. В случае знакомства с фундаментальным трудом Маркса сегодняшнее мироустройство и его перспективы предстают под радикально иным углом. Оказывается, что капитализм не конечная точка, миру есть куда развиваться, и даже путь известен…

Однако, «Капитал» Карла Маркса, в отличие от многих современных литературных произведений, не является легким чтивом, предрасполагающим к тому, чтобы быть прочитанным. Более того, «Капитал» мало прочитать, его нужно освоить. Назвать это легким делом не получается.

Марксистская критика культуры и политики всегда актуальна. Капитализм при всей своей изменчивости никогда не меняет свою суть. Она заключается в вечном повторении, то есть воспроизводстве капиталом самого себя. Цикл этого вечного повторения может быть разомкнут именно через понимание основных постулатов Маркса, изложенных в «Капитале», и отстаиваемых в почти педагогической книге «Почему Маркс был прав» Терри Иглтона.

О плодах анализа её содержания Вы можете узнать из дальнейших статей

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