



Мауриц Корнелис Эшер. Рай. 1920

В конце XX и начале XXI века фундаментальные идеи и понимание свободы претерпели радикальные трансформации, за которыми последовали столь же радикальные изменения во внутренней и внешней политике всех стран нашего мира. Крушение Берлинской стены, создание однополярной политической арены, «миротворческая» война в Ираке, фактическая приватизация целых стран властью транснациональных корпораций, рост силы и числа террористических организаций, государственный переворот на Украине… Список такого рода событий можно продолжать очень долго, и список это не конечный. Подобные события будут происходить дальше, и они будут объединены общей системой, смыслом и конечной целью.

О научном взгляде на природу трансформации идей свободы и цели этой трансформации можно узнать в труде Дэвида Харви, носящем название «Краткая история неолиберализма». В своей работе один из самых цитируемых интеллектуалов в области гуманитарных и общественных наук освещает историю отхода сильных мира сего от либеральных концепций и приход на мировую сцену такого феномена, как неолиберализм. Прежде всего, англо-американский основатель так называемой «Радикальной географии» предлагает рассмотреть разницу между либерализмом и неолиберализмом в теоретическом ключе. Давайте попытаемся проследить за его мыслью.

Как известно, либерализм представляет собой философское и общественно-политическое течение, провозглашающее права и свободы каждого человека высшей ценностью и устанавливающее их правовой основой общественного и экономического порядка. Иными словами, в такой системе мысли всё, что приводит каждого человека в частности и общество в целом к независимости, — хорошо. Всё, что способствует увеличению зависимости одного человека от другого, кем или чем бы этот другой ни был, — зло. Все аспекты человеческой жизни, как, например, политика и экономика, должны быть организованы соответствующим образом, при котором каждый может принять решение, не зависимое от мнений и решений окружающих. Такая система, по идее, должна обеспечить каждому жизнь, наполненную результатами собственных выборов и поступков, не замутненных какой-либо общей идеологией, пропагандой или же общественными интересами в самом широком смысле этого слова.

Подобная организация жизни сама по себе порождает огромное количество вопросов и проблем, на которые и по сей день нет бесспорных ответов и решений. Например, откуда уверенность, что человек, получивший такого рода свободу, потратит ее на благо хотя бы себя, не говоря уже о благе окружающих? Как обеспечить равномерность распределения свободы между разными слоями населения с разными источниками дохода? Какой политический строй может привести общество к действительной свободе, а не к ее формальным показателям?

Несмотря на отсутствие не риторических ответов на столь важные вопросы, важно понять, как изменяется общество и отношения в нем, если оно выстраивается в угоду либеральным постулатам. Примером для иллюстрации либерализации может быть всё что угодно, поскольку сегодня все процессы протекают в глобализированном пространстве и захватывают все возможные грани жизни. Однако остановим свое внимание на институте семьи. В либеральном обществе человек может иметь семью — в случае, если он от нее свободен и независим. Брак должен расторгаться по первому требованию любой из сторон. Никакая половая или гендерная идентичность любой из сторон не может являться ограничением для создания семьи. Ребенок должен быть освобожден от гнетущей власти (другой для либерала, видимо, не бывает) родителей. Воспитание, построенное на традиционных ценностях, может быть оценено лишь как насильственное, а следовательно, невозможное. Транслирование послушания, дисциплины и семейных ценностей ограничивает свободу выбора маленького члена общества. Непрерывность передачи между поколениями культурного опыта в либеральной логике априори проигрывает возможности самостоятельно собирать синтетическую мозаику идентичности.

Такое положение позволяет достигнуть конкретному человеку высокой мобильности жизни. Семья, национальность, государство более не являются источниками выбора или его контроля, границы открыты. Всё это выгодно для рынка торговли, который не любит считаться с любыми границами. Узнаете в описании сегодняшний день? Если узнаете — зря. К условиям жизни сегодняшнего дня всё это не имеет никакого отношения.

Почему именно и что же всё-таки имеет отношение — читайте в продолжении статьи.