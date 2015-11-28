



Питер Брейгель Младший. Льстецы. 1592

Если скромность составляет характерную особенность исследования, то это скорее признак боязни истины, чем боязни лжи.

Карл Маркс

Что Вы знаете о капитализме? Что Вы знаете о нем вне трудов Тома Пикетти? Скорее всего, о капитализме Вы знаете очень и очень многое. Что позволяет писать об этом с такой уверенностью? Дело в том, что мы живем внутри капитализма. И каждый из нас обладает знанием о том, как капитализм работает. Неважно, руководите ли Вы предприятием или работаете на себя, или на государство, или же Вы живете на чужие деньги. В любом случае Вы узнаёте о капитализме очень многое на своем собственном опыте. Каждый из нас, так или иначе, пользуется плодами чужого труда, видит несправедливость соотношения вложенных трудов и полученных средств, видит неравномерность распределения благ между разными людьми.

Любые наши отношения разворачиваются в лучшем случае на фоне капиталистического мироустройства. В худшем случае — мы так не думаем. В худшем случае мы отказываемся верить в то, что способ, которым мы строим наши отношения с окружающими, зависим от современной логики денежных отношений.

Что мы узнаём о капитализме благодаря трудам Тома Пикетти? Мы узнаём, что финансовое благополучие уже давно не связано с личными достоинствами трудящегося. Это объясняется, прежде всего, тем фактом, что доходность наследственных состояний зачастую очень высока просто в силу величины. Настолько высока, что тому, кому богатство досталось по наследству, работать больше не нужно, наследство будет работать само. При этом если владелец наследного богатства все же решит увеличивать его, то он окажется на такой позиции, с которой невозможно конкурировать без сопоставимого наследственного богатства. Проводя исторический анализ судьбы капитала, Том Пикетти ставит в центр своего внимания неравенство. Действительно, на протяжении всей истории человечества меньшинство владело большинством ресурсов.

Автор также показывает, что капитализм сам по себе, без активного вмешательства правительства, не изменит этой ситуации. Говоря языком английской пословицы, не будет никакой волны, которая подняла бы выше все лодки, как крупные, так и маленькие. Никакая видимая или невидимая рука рынка ничего не расставит по местам. Особенно сейчас, когда мировые темпы роста экономик большинства государств снизились. Более того, такое снижение темпов роста глобальной экономики всё более приводит к тому, что сегодняшний успешный капиталист — это не амбициозный и талантливый предприниматель, приносящий общественную пользу. Наоборот, сегодняшний успешный капиталист — это рантье. Сегодня не выгодно создавать и продвигать что-то новое. Гораздо лучше с финансовой точки зрения сидеть на горе благосостояния, скопленной кем-то ранее. Мир экономики переходит к «наследственному капитализму», при котором большая часть экономики контролируется наследственным капиталом, при этом сила капитала возрастает. Таким образом, капитализм вкупе с демократическими процедурами принятия политических решений в итоге приводят (или уже привели?) миропорядок к олигархии.

В современной западной мифологии сложилось представление о капитализме, как о меритократии, ведущей общество к развитию и процветанию. Может сложиться ощущение, что французский экономист это представление как бы разрушает. Однако это не так. Когда дело доходит до выводов, Пикетти превращается, по сути, в мощнейшего сторонника капиталистической модели взаимоотношений. Предложенный им выход из сложившейся ситуации заключается в том, чтобы ввести прогрессивный глобальный налог на богатство. То есть чем больше у Вас денег, тем больше Вы их отдаете государству, вплоть до 80%. Примерно на этом моменте у читателя не остается сомнений, что «Капитал» Карла Маркса Том Пикетти никогда не читал. А он действительно не читал.

Однако, для того чтобы понять утопичность такой модели, не нужно обладать никакими академическими познаниями в экономике. Достаточно будет вполне бытовых соображений. Каким образом богатые мира сего согласятся все вместе отдавать большую часть доходов? Ведь если они добровольно не будут согласны на такую участь, то силой их никто не заставит. На то они и богатые, что любую силу могут купить. Кто будет следить за тем, чтобы налоги «внезапно» не ударили по бедным слоям населения вместо богатых? Ведь если не следить за выработкой и исполнением правил прогрессии налога, то окажется что проценты будут распределены таким образом, что большинство ресурсов опять окажется у меньшинства. Одним словом, предлагая свое решение глобальной проблемы неравенства, Том Пикетти на самом деле ничего не предлагает.

При этом сама книга «Капитал в XXI веке» является интереснейшим литературным феноменом. Она содержит массу статистических данных. Она объемна: во французском издании в ней практически 1000 страниц. Она критикует капитализм. И она невероятно популярна именно на родине глобального капитализма, в Америке. Такой радушный прием творчеству Тома Пикетти, возможно, был оказан именно потому, что в нем есть лишь призрак критики. Когда дело доходит до выводов, оказывается, что капитализм — это хорошо. Всё в порядке, ничего в корне менять не нужно. Для того чтобы разобраться с неравенством, достаточно лишь совершить действие, которое совершить невозможно. Таким образом читатель чувствует себя «левым», становясь сторонником невыполнимого плана и, следовательно, сохраняя свою капиталистическую среду обитания и буржуазный быт в неприкосновенности.

Примечательно, что говоря о неравенстве, французский автор игнорирует интеллектуальное марксистское наследие, считая его попросту «неактуальным». Таким же неактуальным он считает политическое наследие Советского Союза. То, что остальные европейские державы в свое время пошли по иному пути, он считает за счастье.[Том Пикетти. Капитал Капитал в XXI веке, с. 28] Обращаясь со статистическими фактами, Пикетти позволяет себе разнообразные вольности, за которые, кстати, сам же критикует Маркса. Заметим, что для проверки основной статистической гипотезы Пикетти о связи темпов роста экономики и развития неравенства, группой экономистов была создана модель макроэкономики SIGMA. В ходе эксперимента основная гипотеза не подтвердилась. Что, надо сказать, несколько комично.

Итак, всё литературное произведение оказывается собранным вокруг пустоты. Если угодно, опирающимся на пустоту. Само название «Капитал в XXI веке» отсылает читателя к «Капиталу» Карла Маркса. Такого рода отсылка для произведения, написанного в XXI веке, — не выигрышный ход. Ведь прочтение главного труда XIX века по политической экономии не оставляет у читателя иллюзии, что неравенство кроется в цифрах дохода. Неравенство гораздо глубже и лежит в области отчуждения трудящегося от… жизни. Иначе говоря, работа Карла Маркса перечеркивает всю актуальность новодела. Маркс был радикален. «Быть радикальным — значит понять вещь в её корне. Но корнем является для человека сам человек» [Карл Маркс. К критике гегелевской философии права. 1844]

Экономические процессы обуславливают и меняют нашу жизнь, далеко выходя при этом за границы простых товарно-денежных отношений. Капитализм создает капиталистического человека. Но об этом в книге XXI века нет ни слова. Что и делает её современной, трендовой. Современное якобы переосмысление мысли Маркса сводится к упрощению этой самой мысли и способа её анализа. Формулируя политические и социальные проблемы на языке современной экономики, Том Пикетти тем самым лишает их возможности быть решенными. Карл Маркс вышел за интеллектуальные границы, которые выстраивали его современники, и этим создал новый способ осмыслять реальность, открыв новые горизонты для изменения политических и социальных процессов. Пикетти же очень удачно встроился в интеллектуальные границы, выстроенные его современниками.

Судьба литературного произведения XXI века и автора, её написавшего, показательна. Книга была опубликована в 2013 году. А её автор еще в 2005 стал директором Парижской школы экономики. В 2007 году он перешел на должность профессора. Знакомым с университетскими реалиями это говорит о многом. В частности, о том, что выход в свет этой книги, скорее всего, был невозможен без труда огромного количества аспирантов и молодых исследователей. Возможно, в полном смысле этого слова нельзя сказать, что книга написана одним человеком. Но можно сказать, что известным и богатым в результате выхода книги стал только Том Пикетти. Что само по себе — яркая иллюстрация капиталистических механизмов. Возможно, более яркая, чем сам «Капитал в XXI веке».