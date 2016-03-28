



скриншот видеоматерила проекта «Лев против» Миролюбивая дисскуссия

Порой важные и необходимые для общества инициативы при реализации принимают совсем не ту форму, которая предполагалась. При внедрении в практику некоторые идеи начинают служить целям прямо обратным тем, ради которых они реализовывались. Яркой иллюстрацией того, чем конкретно оказывается вымощена дорожка в ад, пожалуй, является проект «Лев Против». Он именно такой, каким должен быть, чтобы мы смогли на реальном примере понять основные уязвимые точки идеи о гражданском обществе, независимом от государства.

Материал деятельности проекта регулярно выкладывается в сеть, на портал YouTube. За не столь уж продолжительное время канал успел набрать более 60.000.000 просмотров и постоянную аудиторию более чем в 500.000 подписчиков. Для российского сегмента YouTube это много. Материалом для роликов являются так называемые рейды разношерстной и непостоянной в своем составе группы ребят по общественным местам. Замыслом таковых рейдов является как будто бы благое дело — ребята вежливо просят людей прекратить распитие алкоголя и курение сигарет в общественных местах. Взаимодействие с нарушителями общественного порядка происходит действительно вежливо. Активисты даже ходят с бутылочками, наполовину наполненными водой, чтобы курящий не выбрасывал сигарету на асфальт. Участие в составе рейда строго добровольное и материально никак не вознаграждается. На самом деле, конечно, вознаграждается, и еще как, но об этом чуть попозже… Короче говоря, на первый взгляд может сложиться ощущение идиллии, в которой здоровые, адекватные и добропорядочные члены общества чистосердечно помогают своим не столь сознательным согражданам приблизиться к образу жизни порядочного человека.

скриншот видеоматерила проекта «Лев против» Конец миролибювой дисскусии

На деле описанный выше процесс мутирует под воздействием сетевых и глобальных тенденций и превращается, по сути, в свою противоположность и яркий пример «превращенной формы».

Читайте подробнее о таких процессах: Фильтр им. Джельсомино: необходимая справка о превращенных формах

Достаточно давно было подмечено, что народ просит хлеба и зрелищ. Под зрелищем, надо понимать, обыкновенно предполагается не умиротворенное созерцание чудес природы или чего-нибудь еще в таком духе. И как-то так получается, что акцент в публикуемых материалах постепенно смещается с позитивного социального послания на конфликтные ситуации. Даже если в самом благополучном месте на земле ходить в течение недели с камерой и просить незнакомцев сделать что-нибудь, некоторого количества конфликтных ситуаций не избежать. Просто потому, что на 100 человек найдется хотя бы один, кто будет именно в момент обращения к нему в очень плохом расположении духа. На 1000 найдется более одного, и так далее. Всегда и на любой улице можно найти человека, испытывающего тяжелые переживания и не желающего общаться с кем-либо. Тем более выслушивать от группы спортивного вида подростков просьбы, стремительно превращающиеся в требования и ультиматумы. При ритме жизни в современных мегаполисах некоторым иногда достаточно одной маленькой искры для того, чтобы потерять самообладание, хранимое на протяжении всего рабочего дня.

В этом-то моменте и возникает ситуация выбора. Можно в конфликте вести себя максимально мягко, максимально быстро при этом вызывая для разрешения спорной ситуации сотрудников правопорядка. Можно вообще делать ролик, состоящим только из позитивного общения между сознательными гражданами, не желающими преступать общественный порядок и готовыми исправить свое нарушение. Такие подходы давали бы показательный видеоматериал, высвечивающий проблемы здорового образа жизни ничуть не хуже того, что зритель может обнаружить на канале общественного движения.

А можно делать так, как делают руководители проекта «Лев Против». Собирать ролик практически целиком из негатива, с готовностью инициировать мордобой, выставлять сотрудников правопорядка посмешищем, сознательно идти с группой спортивных ребят в известные центры распития алкогольных напитков. Одним из таких центров является Болотная площадь. Дракам на ней посвящена целая серия отдельных выпусков.

скриншот видеоматерила проекта «Лев против» Взаимодейстиве с органами правопорядка

Обилие в роликах сцен насилия — как психологического, так и физического — не может не наводить на определенные мысли. Например, о том, что именно это и является конечной целью деятельности участников проекта. Создателей проекта нельзя обвинить во лжи. Они ничего не придумывают, разве что просто инициируют и провоцируют. Как известно, в провокациях нет ничего сложного. Только очень сложно поверить, что такие провокации повышают уровень культурного взаимодействия между гражданами и способствуют оздоровлению общества. А ведь именно для этого, согласно словам организаторов, и создавался проект «Лев Против».

Общественное движение, правда, высветило некоторые особенности современного российского общества, которые ему действительно в достаточной мере присущи. Например, правовая безграмотность среднестатистического обывателя. Многие не знают элементарных аспектов правового поля, регулирующих возможности гражданина. Так, например, большинство субъектов, попавших в кадры выпусков интернет-проекта, были уверены, что их нельзя снимать без их на то личного согласия или официального разрешения от властей на проведение соответствующей съемки. Что, конечно же, заблуждение. На территории Российской Федерации каждый, кому это заблагорассудится, имеет право вести видеосъемку, в случае если он не находится непосредственно на территории режимного стратегического объекта. А в случае если в объектив камеры попадает административное нарушение, материал вообще можно опубликовывать без чьего-либо разрешения.

Так же сложно проигнорировать и правовую безграмотность некоторых служителей правоохранительных органов, совмещающуюся с их бессилием и игнорированием правонарушений, совершающихся прямо под их носом. Что, конечно же, не является систематическим феноменом, а скорее относится опять же к способу и направленности видеомонтажа.

В чем же тогда можно обвинить создателей проекта «Лев Против»? В том, что их деятельность никак не соответствует целям, для которых она была создана и которые её участники постоянно декларируют. Настоящая цель проста и стара как мир — вытягивание средств из государственного бюджета. В официальном обращении для получения государственного гранта проект позиционирует себя как популярный и эффективный формат работы социальных активистов совместно с органами власти и правопорядка в области профилактики нарушений «Закона о курении». Проект якобы способствует изменению ситуации к лучшему в борьбе с нарушителями «Закона о курении» путем общественного контроля и порицания нарушителей. В официальной заявке на грант даже говорится о том, что проект повышает культурный уровень взаимодействия среди курящих и некурящих граждан.

Несмотря на то, что на деле из ролика в ролик попытки повышения культурного уровня взаимодействия сводятся к мордобою, создатели проекта в 2015 году выбили из государства на его реализацию 7.002.000 рублей. А в 2014 году на такую профилактику правонарушений из госбюджета было выделено 5.200.000 рублей. Деньги выдаются по конкурсу в рамках президентского гранта поддержки некоммерческих неправительственных организаций. Выдаются они в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года № 79-рп и №11-рп от 17 января 2014 соответственно. Организацией и проведением конкурса занималась «Лига здоровья нации».

Интересно, что проект «Лев Против» со всей присущей современной коммерции циничностью в 2014 году был организован некой «Автономной некоммерческой организацией содействия развитию межнациональной дружбы молодежи «Многонациональная страна», а к 2015 им заведовала уже «АНО содействия развитию интеллектуального и творческого потенциала талантливой молодежи «Молодой талант». Впрочем, за время пути межнациональная дружба вполне может вырасти в интеллектуальный потенциал, особенно если нужно срочно переоформить организацию.

Тут все и встает на свои места.

В обществе, построенном на коммерции, некоммерческих организаций не бывает. В погоне за количеством просмотров и деньгами налогоплательщиков проект функционирует таким образом, чтобы быть максимально популярным в сетях интернета и рентабельным в реальности. Сегодня, как ни печально, это значит, что материал должен целиком состоять из физического и морального насилия. Формой отчетов за полученные от грантов деньги являются не смыслы, порождаемые в обществе, а цифры, отображающие охваченную роликами аудиторию. В итоге существования такого рода общественной организации, как «Лев Против», происходит не пропаганда здорового образа жизни, а пропаганда агрессии гражданского общества по отношению к самому себе в целом и своим элементам в частности.

Все мы не раз слышали и видели умных людей в костюмах, наперебой говорящих о важности создания в России живого и активного гражданского общества. Действительно, сложно не согласиться с важностью существования и функционирования социальных институций, не контролируемых непосредственно государственными структурами. Особенно во времена правительственных переворотов, инициируемых из пространства соцсетей. Если народ в самом широком смысле этого слова не обладает опытом объединения ради достижения конкретной цели, разделяемой всеми его участниками, то результат не заставит себя долго ждать. И будет при этом достаточно банальным — народ получит опыт объединения не изнутри, не из самого себя, а извне. И целью такого объединения будет далеко не защита интересов этого самого народа. Защищенными окажутся интересы тех, кто смог облачить свои корыстные помыслы в одежку народной воли и гражданской инициативы. Подобное трюкачество, конечно, не провернуть с обществом, члены которого способны компетентно взаимодействовать друг с другом без чьей-либо помощи извне, пусть хоть и собственного государства.

Раз уж это так важно, может быть, стоит обратить внимание на то, какие формы в современной России приобретает деятельность разнообразных общественных организаций? Если да, то неплохо было бы исключить из списка для наблюдения те политические организации, которые прямо артикулируют свою деятельность через отношение к тому или иному кусочку правящего режима нашей или любой другой страны. По сути, такие организации если и имеют какое-либо отношение к чьему-либо волеизъявлению, то точно не к народному. Для организаций подобного рода мнение народных масс — это зачастую просто инструмент собственного превращения из негосударственной структуры в государственную.

В таком случае интерес должны представлять именно некоммерческие объединения, посвященные достижению частной и конечной цели, укрепляющей и улучшающей наше общество в целом. Особенный интерес должны представлять молодежные организации, чей костяк составляют инициативные ребята, посвящающее себя служению общественным интересам вопреки собственной учебной и рабочей занятости. Считается, что именно такие ребята определяют будущее страны. Найти пример таких организаций чрезвычайно просто. Так уже получилось, что современная молодежь и шагу ступить не может, если шаг не окажется заснят на камеру высокого разрешения и не будет мгновенно выложен в сеть. Так уж получилось, что «шагать» хочется всем…

Наблюдение за опытом «шагов» организации «Лев Против» показывает нам, что любой элемент общественных отношений, каким бы он ни был, при внедрении в общество, уже существующее по определенным правилам, будет видоизменяться, чтобы этим правилам соответствовать. До тех пор пока общество в целом будет жить по правилам капиталистической арены, где каждый по отношению к окружающим его людям является конкурентом за немногочисленные места под солнцем, не стоит ждать от гражданского общества ничего, кроме пространства перманентного насилия. Гражданское общество, обладающее ресурсами для гармонизации взаимодействия одного человека с другим, не может строиться руками предпринимателей. Тем более предпринимателей, использующих государственной бюджет для брутального веселья и достижения сетевой славы.