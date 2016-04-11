



Иван Шилов ИА REGNUM На лабутенах

На выставке Ван Гога.

Я главный экспонат.

Ленинград. «Экспонат»

Новый клип творческого объединения «Ленинград» буквально «взорвал» российское медиапространство. Дело даже не в количестве просмотров. И даже не в том, что некоторые моменты из клипа стали коллективными образами, подхваченными и растиражированными пользователями социальных сетей. Текст песни «пробил» мониторы и вышел в реальность, тем самым несколько её изменив. В том смысле, в котором актер на сцене театра меняется для зрителей работой оператора постановочного освещения. Зрители клипа оказались столь неравнодушны к его содержанию, что теперь уже и на реальную выставку полотен Ван Гога девушек на высоких каблуках будут пускать бесплатно.

Винсет Ван Гог. «Звездная ночь». 1889г

Такое решение было официально принято организаторами выставки «Ван Гог. Ожившие полотна» в московском центре дизайна Artplay. Песня, о которой сам Шнур даже и не думал как о потенциально хитовой, не оставила равнодушными и представителей Christian Louboutin. Из модного дома пришло письмо, в котором содержится требование убрать название фирмы из всех новостей. Легче сказать, чем сделать. Примечательным оказывается то, что в самом клипе содержится лишь намек на продукцию французского дизайнера. Оригинальные туфли, ставшие в свое время революцией в мире женской моды, носят название «лубутены» а не «лабутены». Хотя сам сюжет ролика, конечно, использует отсылку к истории создания знаменитых туфель. Согласно популярной легенде, считается, что Кристиан Лубутен однажды увидел алые ногти своей ассистентки, после чего на него снизошло озарение, и он кинулся закрашивать чёрную подошву туфель красным лаком.

Привнесение такого исторического контекста меняет возможное понимание сюжета клипа. Кстати, до недавнего момента каждый клип имел официальное толкование, которое через какое-то время после выхода видеоролика прикреплялось к нему в качестве сопроводительного комментария. Порой, как в случае с клипом «ЗОЖ», такой комментарий от музыкальной группы создавал смысл, который радикально шел вразрез с тем, что можно было предположить после первого прослушивания текста самой песни. Такой способ подачи создавал для аудитории интересный аттракцион, в котором можно было попытаться угадать, «что хотел сказать автор», или поделиться своим собственным видением и оценить, сколь разные трактовки приходят на ум другим слушателям.

Если верить комментариям и мемам в социальных сетях, получается, что для многих клип стал сатирой на следование за высокой модой и требованиями общества потребления. Ведь именно так и поступает девушка в клипе. Она пытается следовать всем возможным трендам, делает это одновременно и готова пойти на всё. На ссору с мамой, на отмену хлеба в домашнем рационе питания, на расставание с подругой. Даже её история, с которой начинается видео, является выдумкой в угоду моде и трендам. В современную эпоху история культуры пишется цифрами продаж и маркетинговыми стратегиями. Естественно, в таких условиях пафос отрицания такого понимания жизни оказывается востребованным. Всё большую популярность набирают молодежные и не очень молодежные субкультуры, пропагандирующие отказ от погони за купюрами. Именно таким человеком и пытается предстать героиня клипа. В её публичной, фасадной версии самой себя она вольный художник, чурающийся мира богатства и товарно-денежных отношений. Если верить ей на слово, она витает в настолько возвышенных материях, что их нельзя так просто объяснить кому-то, кто «не разбирается».

Цитата из музыкального клипа «Экспонат», реж. Анна Пармас, 2016. Россия Чистый холст

Но верить на слово ей не стоит. На вид она предстает зрителю грубой, циничной хамкой, которая пройдет по любым головам, будь то «головы» подруги, мамы или Ван Гога. Для неё есть единственная цель, за достижение которой себя можно похвалить, — стать главным экспонатом. Для достижения этой цели сгодится любой способ, в том числе и подделка обычных туфель под лубутены. Кстати, такое подделывание туфель под лубутены является общепринятой практикой, к которой прибегают женщины всего мира. Но, если помнить исторический контекст создания первых туфель, всё становится сложнее и не тривиальнее.

Оказывается, на вид нашей героине тоже не стоит верить. Второе впечатление оказывается таким же ошибочным, как и первое. Пытаясь подделать себя, она повторяет способ, которым пошел всемирно известный дизайнер, чьи изделия теперь продаются от 50 тысяч рублей за пару. В попытке соответствовать требованиям капиталистического мира девушка саботирует его правила. Принципиальность саботажа заключается в сломе схемы производитель — потребитель. Сами туфли вместо объекта частной собственности становятся объектом коллективного владения. А бренд теряет статус поп-иконы и становится просто знаком, который можно без зазрения совести подделать. Хуже от этого не будет, только лучше. Героиня визуального произведения искренне пытается вписать себя в правила игры, согласно которым человек определяется покупательной способностью. Столь же искренне она пытается соответствовать всем возможным стереотипам о желанной девушке. И еще более искренне у неё получается все эти правила сломать, выйдя в конце без макияжа, «лабутенов» и даже ох***ельных джинс, чья ох***ельность так часто была упомянута в припеве. Получается, что с какой бы тщательностью ни создавалась многомерная конструкция лжи, закончится всё правдой.

Цитата из музыкального клипа «Экспонат», реж. Анна Пармас, 2016. Россия Творческий акт

Пускай средневековая патриархальность нисколько не потеряла своей актуальности. Пускай некоторые современные женщины по всему миру, несмотря на все достижения эмансипации, решают продавать себя подороже. Пускай все это иногда происходит, если при этом они, порой сами того не зная, повторяют творческий путь признанных гениев. Согласно некоторым гуманистическим направлениям философии и психологии, человек становится человеком в полном смысле слова через творчество и созидание. Согласно возможному прочтению текста, созданного Шнуром, — человечность в гуманистическом её понимании неистребима. Даже если истребление является неумолимым требованием глобализированной капиталистической культуры. Даже если истребление человечности производится самим носителем человечности. Учитывая такой возможный посыл, можно с легкостью предположить, что на отметке более чем в 22 миллиона просмотров клип не остановится. Что, конечно же, радует.