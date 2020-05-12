Дмитрий Чубашенко
Последние публикации
Российский кредит как «Меморандум Козака»: Додон подставил и унизил Россию
Решение Конституционного суда Молдавии, отменившего соглашение о российскиом кредите в 200 млн евро, стало ударом для президента Игоря Додона и воодушевило оппозицию начать наступление на позиции президента и его Партии социалистов. Молдавский политик и журналист Дмитрий Чубашенко рассуждает о том...
12 мая 2020
Додоно-российские отношения: зачем Додон подставляет Путина в Молдавии?
Зампред молдавской оппозиционной Нашей партии Дмитрий Чубашенко прокомментировал подготовку к парламентским выборам в Молдавии, на которых «партнер Кремля» Игорь Додон играет роль «пророссийского» провокатора в интересах лидера правящей Демпартии, олигарха Плахотнюка. В начале хочу напрямую...
15 декабря 2018
ДодON – ДодOFF: Молдавские иллюзии Москвы
Зампред молдавской оппозиционной Нашей партии Дмитрий Чубашенко прокомментировал итоги прошедшего в Кишиневе Молдавско-российского бизнес-форума и продолжающуюся «стратегию» Москвы по надуванию Додона. В минувшую пятницу в Кишиневе под патронатом президента Додона прошел «Молдавско-российский...
24 сентября 2018
Выборы в Кишиневе похоронили «хитрый план Додона»: зачем это нужно России?
Зампред молдавской оппозиционной Нашей партии Дмитрий Чубашенко прокомментировал итоги местных выборов в двух крупнейших городах Молдавии — Кишиневе и Бельцах. Ключевые выборы в столице завершились 3 июня победой во втором туре кандидата от правой оппозиции Андрея Нэстасе. Он победил кандидата от...
4 июня 2018
Молдавия уходит из Русского мира: Додон выдвигает ультиматум Москве
Депутат парламента Молдавии Богдан Цырдя, идеолог Партии социалистов президента Додона, возложил на Москву вину за возможный провал ПСРМ на очередных выборах в парламент. Об этом сообщает московская «Независимая газета» в статье под заголовком «Москва сталкивает на выборах в Молдавии две...
23 мая 2018
Молдавия: «Хитрый план Додона». Может ли кукла одолеть кукловода?
Молдавский президент Додон опустился до того, что уже превратил и День международной солидарности трудящихся 1 мая, и День Победы 9 мая в чисто партийные пиар-акции своей Партии социалистов (ПСРМ). Можно было бы недоумевать, зачем этот, какой ни есть, пусть и кукольный, но все-таки глава...
2 мая 2018
Додон — «пророссийский» связной русофобской власти Молдавии
Вице-председатель молдавской оппозиционной Нашей партии Дмитрий Чубашенко прокомментировал роль президента Молдавии Игоря Додона в системе молдавской власти и выстраивании Кишиневом отношений с Москвой. Отношения с Россией важны для кишиневской проевропейской власти, и для их сохранения эта власть...
7 августа 2017
Молдавия: «Смешанная система» Додона — крест на евразийской интеграции
Инициатива президента Молдавии Игоря Додона ввести «смешанную систему» выборов парламента ставит крест на идее евразийской интеграции Молдавии и ее внутренней реинтеграции через урегулирование приднестровской проблемы. Эти цели Партия социалистов выдвигает в качестве программных, но это «наше...
19 апреля 2017
Молдавия — Россия: была без радости любовь...
На днях в комитете по международным отношениям Сената США прошли слушания с красноречивой повесткой «Российские нарушения границ, договоров и прав человека» с участием заместителя государственного секретаря Виктории Нуланд и заместителя помощника министра обороны Майкла Карпентера. Два часа...
16 июня 2016
Молдавия на «проевропейском» дне: русофобия перевешивает демократию
На следующей неделе, 19 ноября, министры иностранных дел государств Европейского союза соберутся на саммит в Брюсселе, чтобы утвердить новую редакцию Политики соседства, включая ее «восточнопартнерскую» компоненту. Евробюрократы сами признают полный провал этой политики. Вместо «кольца друзей», как...
13 ноября 2015
Молдавия: Плахотнюк forever?
Лишение депутатского иммунитета и арест лидера Либерально-демократической партии, экс-премьера Влада Филата резко и очень сильно укрепили позиции другого, самого главного кишиневского олигарха, Влада Плахотнюка. Этот арест по своему пиар-эффекту затмил акции протеста и платформы DA, и Партии...
17 октября 2015