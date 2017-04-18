Инициатива президента Молдавии Игоря Додона ввести «смешанную систему» выборов парламента ставит крест на идее евразийской интеграции Молдавии и ее внутренней реинтеграции через урегулирование приднестровской проблемы. Эти цели Партия социалистов выдвигает в качестве программных, но это «наше социалистическое всё» превращается в фантом именно в результате действий Додона. Внешне он как бы развернул бурную деятельность по продвижению этих самых интеграций, но на деле сам же их и убивает. Такой неожиданный результат последней президентской инициативы выглядит парадоксальным, но к сожалению не только для социалистов, но и для всех тех граждан Молдавии, которые желают смены геополитического вектора и объединения с Приднестровьем, это именно так.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

Согласно решению декабрьского съезда ПСРМ, Додон остается «лидером социалистов», и казалось бы, должен был бы обсуждать с партией такие важные инициативы, как предложение ввести «смешанную систему» выборов. Но партия была уведомлена об этом шаге своего лидера явочным порядком, через интернет, и была вынуждена срочно собрать Республиканский совет для одобрения действий Додона.

Это, конечно, внутреннее дело самих социалистов, каким способом им принимать те или иные решения. В данном случае имеет значение то, что столь важная инициатива затрагивает не только собственно ПСРМ, но и сотни тысяч избирателей, которые голосовали за Додона, в первую очередь, из геополитических соображений. Мы все прекрасно помним, как в ходе кампании президентских выборов избирателей просто сводили с ума — «Додон за Россию! Додон за Таможенный (Евразийский) Союз!». Не прошло и четырех месяцев после инаугурации Додона, как выясняется, что это был обман, и что на самом деле Додон, прежде всего, за Плахотнюка, и только потом, если позволит Плахотнюк, за что-нибудь еще.

За первые четыре месяца президентства Додона градус официальной русофобии, насаждаемой прозападными властями Молдавии, зашкаливает. Восстановление нормальных отношений с Россией, евразийская интеграция, приднестровское урегулирование несовместимы с сохранением режима Плахотнюка. Предлагаемая Додоном «смешанная система», точно так же, как и чисто одномандатная система, продвигаемая Плахотнюком, означает сохранение власти последнего, а значит, и дальнейшее пребывание Молдавии в состоянии захваченного государства. Захваченного Плахотнюком, который проводит однозначно антироссийский, проевропейский, проунионистский, пронатовский курс.

Курс Плахотнюка на Запад и курс Додона на Восток одновременно проводить нельзя. В лучшем (или худшем, как смотреть) случае, молдавский корабль может стоять на приколе или вертеться на месте, но одновременно плыть в противоположные стороны он не может. Поскольку на капитанском мостике этого корабля остается Плахотнюк, рулит и прокладывает курс он. Провозглашенный Додоном курс на евразийскую интеграцию реально проводиться не может, потому что этот пассажир предпочитает конформистски, тандемно плыть вместе с Плахотнюком, наслаждаясь всем комфортом капитанской каюты, и не осмеливаясь поднять бунт на корабле.

Главный аргумент Додона в пользу своей электоральной инициативы выглядит совершенно нелепо. «У Плахотнюка, — говорит Додон, а за ним повторяет и вся Партия социалистов, — уже есть 55 голосов для утверждения в парламенте одномандатной системы, и чтобы этого не допустить, мы предлагаем смешанную систему». Но от того, что Додон и ПСРМ выдвинут такую инициативу, голосов в парламенте у Плахотнюка не убавится, а у Додона не прибавится. Социалисты ведут себя, как малые дети: «Сейчас закроем глаза и сделаем Плахотнюку темно!» Тот только смеется. Плахотнюк может пустить свои голоса на одномандатную систему, а может и на смешанную. Координатор-кукловод сам решает, когда и за что его депутатам-марионеткам в парламенте поднимать руки. Додон тут вообще ни при чем. Он может дергать за ниточки свою фракцию, но не плахотнюковское большинство.

Очередная инициатива Додона не только ничем не угрожает Плахотнюку, она очень даже ему выгодна. Например, для того, чтобы показать западным партнерам, что он способен на компромиссы («Не хотите одномандатную систему — согласен на смешанную!»). Или для того, чтобы с помощью президента и его партии раскалывать реальную оппозицию, однозначно выступающую за сохранение действующей пропорциональной системы. Если бы ПСРМ присоединилась к общему заявлению оппозиции о непризнании ни одномандатной, ни смешанной системы, то Плахотнюк со своими тремя процентами рейтинга оказался бы в полной внутренней и внешней изоляции. Но Додон спасает Плахотнюка, чтобы тот мог и дальше всем рулить со своего капитанского мостика.

Действия Додона в целом и по «реформе» выборов в частности не способны разрушить преступную систему, выстроенную Плахотнюком в захваченном им государстве. Напротив, эти действия делают Додона и его Партию социалистов соучастниками преступной системы Плахотнюка. При этом главная предвыборная «фишка» Додона и ПСРМ про евразийскую интеграцию и приднестровское урегулирование становится полной фикцией. Фейком. Додон может и дальше с важным видом встречаться с тираспольскими коллегами и путешествовать на саммиты ЕАЭС, наблюдая со стороны за работой реальных президентов государств-членов этой организации. Но весь этот туризм с фотосессиями очень напоминает незабвенного Лёню Голубкова с его «Я не халявщик! Я партнер!» Реальному «крестному отцу» молдавской мафиозной системы от этого «евразийско-приднестровского» туризма ни холодно, ни жарко. Чем бы президентское дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Так и будут они и дальше на пару разводить лохов, что внутренних, в лице местного электората, что внешних, в лице геополитических «партнеров по развитию», хоть европейских, хоть евразийских. Где они, Брюссель с Бишкеком? А от Питушки до Садова (родовые села соответственно Плахотнюка и Додона — прим. ИА REGNUM ) — 10 километров по прямой.

Дмитрий Чубашенко — вице-председатель «Нашей партии» (Молдавия)