Молдавский президент Додон опустился до того, что уже превратил и День международной солидарности трудящихся 1 мая, и День Победы 9 мая в чисто партийные пиар-акции своей Партии социалистов (ПСРМ). Можно было бы недоумевать, зачем этот, какой ни есть, пусть и кукольный, но все-таки глава государства, за которого проголосовало 28% избирателей, своими примитивными действиями по «прихватизации» даже общих святых праздников еще больше раскалывает и без того разделенное молдавское общество — можно было бы по этому поводу недоумевать, если оценивать действия Додона с точки зрения нормальных логики, здравого смысла и простой человеческой порядочности. Но с такой точки зрения оценивать поведение этого политика нельзя. Тогда как же все это понимать?

Кукловод и кукла

Недавно я получил подсказку на этот вопрос от одного из сторонников лидера ПСРМ. Он утверждает, что у Додона есть хитрый план. Этот план тайный, поэтому нельзя раскрывать его публично. Но это реальный план. Его суть в том, чтобы избавиться от [лидера Демпартии] Владимира Плахотнюка, занять его место и превратить плохую систему Плахотнюка в хорошую систему Додона.

На первый взгляд, такая конспирологическая теория выглядит мистификацией. Как может Додон восстать против Плахотнюка? Как может кукла одолеть кукловода? Но если посмотреть на происходящее с позиций этой теории — у Додона есть хитрый тайный план по устранению Плахотнюка, — она вполне правдоподобно может объяснить как фольклорный характер действующего президента, так и многочисленные факты его соучастия в деятельности правящего бандитского режима. По такой теории, создание тандема Плахотнюк — Додон — это вынужденная тактика Додона, пусть и дурно пахнущее, но средство для достижения конечной благородной цели. Конечная же цель заключается в том, чтобы самому стать «координатором» и без революций, эволюционным путем трансформировать систему.

Отношение Додона к Плахотнюку можно было бы сравнить с отношением Хрущева к Сталину, с поправкой, конечно, на масштаб этих личностей. Хрущев соучаствовал в проводимых Сталиным массовых репрессиях, особенно на Украине. При этом он ненавидел Сталина, и чтобы самому не попасть под его гнев, прикидывался простоватым, преданным сельским парнем, готовым и гопак в Кремле сплясать перед генералиссимусом. Но после того, как Хрущев сам занял место Сталина, он в полной мере отомстил ему за свои унижения.

Presedinte.md Игорь Додон

Додон — тоже хитрый сельский парень. От Садова до Питушки (родные села Додона и Плахотнюка, соответственно, в Каларашском и Ниспоренском районах Молдавии — прим. ИА REGNUM ) каких-то десять километров, и можно только представить, как страстно Додон хочет занять место Плахотнюка. Каларашские — они ведь не хуже ниспоренских.

Додон последовательно, пусть и незаметно для стороннего наблюдателя, идет к достижению поставленной цели. Но в сложившихся исторических и геополитических обстоятельствах ему приходится быть очень осторожным, чтобы не поставить под удар самого себя, свою Партию социалистов и весь свой политический проект. Этот проект, кроме собственно политической партии, включает и другие составляющие, такие как благотворительная деятельность, зарубежные связи, фольклорно-исторические мероприятия, бизнес, средства массовой информации, неправительственные организации. Это очень дорогой проект, который по масштабам вполне сравним с плахотнюковским, и ставить под удар такие инвестиции неправильно. Пока Додону удавалось продвигаться вперед между струйками, с одной стороны, удовлетворяя все пожелания Плахотнюка, но при этом не только сохраняя, но и расширяя, и укрепляя свой собственный проект. Это сложные маневры, которые внешне могут выглядеть как череда предательств, но кто сказал, что реализация такого хитрого плана будет легким делом?

13 ноября 2016 г. Додон выиграл президентские выборы благодаря Плахотнюку. 25 ноября парламентская фракция ПСРМ, членом которой тогда еще числился и избранный президент, утвердила проект ДПМ по изменению Конституции, в результате чего уходящий президент Николае Тимофти успел назначить на семь лет генпрокурора, который остается одним из столпов правящего режима. Должность генпрокурора является ключевой в системе захваченного государства, и Додон помог Плахотнюку посадить в это кресло своего человека.

Дальше сотрудничество Додона с Плахотнюком пошло как по маслу. Назначение на должности глав «Молдова-газ» и Национального агентства по регулированию в энергетике людей ДПМ, дележ посольских кресел, назначение скомпрометировавших себя судей и членов правительства, неважно, в состоянии ли «временной отключки», как с министром обороны (ряд назначений и законов вместо Додона подписывал спикер парламента Андриан Канду, которому по решению Конституционного суда временно передавали полномочия президента, «отключая» на этот период президента Додона, чему последний ни разу не воспротивился — прим. ИА REGNUM ), или лично, как в истории с министром юстиции, наконец, совместное голосование депутатов ДПМ и ПСРМ за смешанную систему выборов — это лишь некоторые примеры «соработничества» Плахотнюка и Додона.

Если «координатор» думает, что президент делает для него все, что он пожелает, то не будет ошибкой сказать, что и Плахотнюк делает очень много для укрепления Додона. Все чаще их «симфония» выглядит так, что это уже хвост крутит собакой, что это уже Плахотнюк таскает для Додона каштаны из огня.

Pdm.md Влад Плахотнюк (справа)

«Проевропейская» власть вовсю старается зачистить левоцентристский политический фланг, сделав Додона монополистом на этом поле. Партия коммунистов в том, что касается кадрового потенциала, в основном разобрана на «запчасти» между ДПМ и ПСРМ, но электорат ПКРМ в большей мере перешел к ПСРМ. ДПМ помогает ПСРМ гнобить Нашу партию Ренато Усатого. Социалисты настолько обнаглели, что уже и не скрывают своих истинных намерений не допустить возрождения Нашей партии. В Бельцах их кандидат в мэры Александр Усатый голосует в муниципальном совете вместе с группировкой ДПМ против советников от Нашей партии. ПСРМ подает в ЦИК жалобу на Нашу партию, требуя разъяснить, почему в финансовом отчете за 2017 г. в разделе «командировки» стоит цифра «0». Это при том, что в 2017 г. руководители Нашей партии не ездили в загранкомандировки, и при том, что в соответствующей графе отчетов ПСРМ и ДПМ тоже стоит «0», хотя их представители как раз не вылезали из-за границы, о чем сами же сообщали в своей прессе. Но ПСРМ не пишет жалобы на ДПМ. Додона не интересует, сколько стоят все те чартеры, которыми Плахотнюк путешествует по миру. И ДПМ тоже не пишет жалобы на ПСРМ. Демократам все равно, на какие средства представители ПСРМ ездили в Россию, Евросоюз, на Афон, в Китай и даже в Северную Корею. ПСРМ снова рассчитывает руками ДПМ, как и в ноябре 2014 г., расправиться с Нашей партией, въехать на ее горбу и в следующий парламент, не допустив ее участия в выборах как по партийному списку, так и в одномандатных округах.

Плахотнюк рад стараться для Додона. Видимо, он думает, что Додон, базовая характеристика которого как политика — предатель и кидала, — предаст и кинет кого угодно — Воронина, Усатого, гагаузов, приднестровцев, Россию, собственных однопартийцев и т.д., — но только не его, Плахотнюка. Не осмелится поднять руку на старшего партнера по коалиции. Как сказать. Сейчас не осмелится, а завтра, если верить теории про «хитрый план Додона», очень даже осмелится. Надо только еще потерпеть, если потребуется, еще попресмыкаться, но зато потом, дождавшись, когда «координатор» ослабеет, и ему можно будет нанести исподтишка удар в спину.

Кстати, что там с [заведенным в России] уголовным делом по обвинению Плахотнюка в организации убийства? Додон уже не требует закрыть это дело, которое, по его словам, так мешало молдавско-российским отношениям? Уже не мешает? Это очень по-додоновски — пошуметь, потом с невинным видом спросить «А в чем проблема?», чтобы в итоге спустить все на тормозах, но к своей выгоде. Он же шахматист. А уголовное дело против Плахотнюка — это очень даже неплохой шах, который, чем черт не шутит, в какой-то момент обернется и матом «координатору».

Тот, кто утверждает, что бороться за устранение Плахотнюка нет смысла, что уход Плахотнюка не изменит сам по себе систему, что надо менять систему, а не ее представителей, или не понимает сути нынешнего гангстерского режима, или подыгрывает ему. Плахотнюк — это и есть система. Если выбить из-под перевернутой пирамиды основание, она рухнет. Первой очень быстро развалится ДПМ. В партию просто перестанут поступать деньги, и все ее активисты разбегутся. Не может гламурная машина ДПМ ехать без «бензина» Плахотнюка, разве что под откос, пока окончательно обо что-то не разобьется или не рухнет в пропасть. Потом, также обескровленные финансово, погаснут полдюжины телевизионных «кнопок», а без каждодневного промывания мозгов ДПМ станет как бы не существующей. Одновременно перестанут выполнять приказы полицейские, прокуроры, судьи, таможенники и прочие силовики. Это и будет конец системы Плахотнюка.

Додон прекрасно понимает, что без Плахотнюка режим его имени рухнет. Но в планы Додона не входит борьба с этим режимом. Эту сомнительную привилегию он предоставляет другим. Ему нужно беречь себя для реализации своей высокой миссии. Поэтому он извивается, как уж на сковородке, в попытке сохранить и укрепить самого себя и свой политический проект, чтобы в тот момент, когда падет режим Плахотнюка, заменить его своим собственным режимом. В этом и состоит хитрый тайный план президента-социалиста: поменять плахотнюковское шило на додоновское мыло. Вот только не вышло бы так, что тонущий Плахотнюк утащит с собой на дно и самого Додона. Уж слишком крепко повязаны они одной цепью.