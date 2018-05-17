Молдавия уходит из Русского мира: Додон выдвигает ультиматум Москве
Депутат парламента Молдавии Богдан Цырдя, идеолог Партии социалистов президента Додона, возложил на Москву вину за возможный провал ПСРМ на очередных выборах в парламент. Об этом сообщает московская «Независимая газета» в статье под заголовком «Москва сталкивает на выборах в Молдавии две пророссийские партии».
Цырдя сказал «НГ», что лидера Нашей партии Ренато Усатого «поддерживают некие силы в Москве, сталкивая его с президентом Игорем Додоном и Партией социалистов». По словам молдавского парламентария, две пророссийские партии являются не просто конкурентами, которые делят один — левый — электорат, но «они, пройдя в парламент, не создадут правящий альянс». Наша партия, поддерживаемая в Москве, разрушает левое электоральное поле в пользу правых проевропейских партий. Социалисты, у которых сегодня самый большой рейтинг, могут не выиграть парламентские выборы, так как часть их потенциальных избирателей отдадут свои голоса Нашей партии. В этом случае Россия навсегда уйдет из Молдовы, а Молдова — из Русского мира. А молдаване, которые ориентированы на Россию, окажутся обманутыми. Именно в этом смысл нынешней борьбы за Кишинев и в перспективе — за парламент и страну в целом», — пояснил Цырдя.
Ранее другая московская газета, «Коммерсантъ», сообщала, что во время встречи 27 апреля в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным Додон сообщил, что «по итогам парламентских выборов в Молдавии вполне может сложиться ситуация, когда абсолютного большинства не получат ни правящие сейчас демократы, ни их главные конкуренты социалисты, а значит, двум партиям придется делить власть».
«Господа Додон и Плахотнюк ранее уже демонстрировали способность договариваться. По информации «Ъ», политики, враждующие на публике, время от времени проводят тайные встречи, во время которых прекрасно находят общий язык. В прошлом году они достигли компромисса по вопросу об изменении избирательной системы Молдавии с пропорциональной на смешанную. В парламенте за это проголосовали и социалисты, и демократы».
Додон также публично выражал недовольство решениями Следственного комитета России, а также Басманного и Московского городских судов начать уголовное преследование, заочно арестовать и объявить в розыск Плахотнюка по обвинению в покушении на убийство Ренато Усатого. По словам Додона, действия российских силовиков против Плахотнюка мешают нормальному развитию молдавско-российских отношений.
Признания Додона в том, что его партия не победит на выборах и что нужно договариваться с Плахотнюком, не удивляют. Удивляет то объяснение, которое придумал будущему поражению ПСРМ на выборах Цырдя: в этом провале будет виновата Москва, потому что она поддерживает партию Усатого.
Не будем даже комментировать жанр заявления Цырди — открытого доноса, отражающего крайнее раздражение Додона по поводу того, что в Москве могут поддержать еще кого-то, а не только его. (В этом плане у Додона практически идентичный менталитет с Плахотнюком, тот тоже мечтает, чтобы американцы только его крышевали…)
Но возникает резонный вопрос: у додоновского штатного политолога совсем крыша поехала? Нашли виноватого в том, что ПСРМ не победит на будущих парламентских выборах, — Москву?! Сами же продлили Плахотнюку существование инициативой Додона о переходе к смешанной системе выборов, а теперь валят с больной головы на здоровую.
Симптоматично, что сами социалисты уже прекрасно понимают: никакой победы на будущих парламентских выборах им не видать. Но при этом продолжают доить Москву, рассказывая российским СМИ сказки о своей «победе» на этих выборах, после которой «всё изменится». В такие минуты становится стыдно за молдаван, в мире начинают думать, что у нас все такие. К тому же Цырдя дезавуирует заявление Додона о том, что он в Москве никаких планов устройства власти в Молдове не обсуждает. По Цырде выходит, что очень даже обсуждает.
Что касается Нашей партии, то она тысячу раз заявляла, в том числе в своих программных документах, что не является ни проевропейской, ни пророссийской, что она промолдавская партия. Это Додон сначала прошел в парламент, а потом и в президентуру с помощью московских фотосессий, но сегодня даже он просит не называть его пророссийским.
В марте в интервью изданию Flux Додон заявил: «Те, кто пытаются позиционировать меня в качестве пророссийского политика, это как раз те, кто не желает, чтобы мы нашли этот консенсус (в обществе). Потому что легче говорить: смотрите, есть пророссийские и проевропейские, и играть на этом, чтобы и дальше разделять общество… Признаю, что в прошлом, возможно, и я был слишком категоричен в некоторых моментах. Но я все больше осознаю, что Молдова нуждается в равновесии во внешней политике».
Уже на этой неделе в беседе с главой делегации ЕС в Кишиневе Петером Михалко Додон отметил, что полученный статус наблюдатели при Евразийском экономическом союзе «не противоречит положениям Соглашения об ассоциации с ЕС», и что «в будущем не исключено превращение Молдовы в связующий мост между ЕС и ЕАЭС, от чего в выигрыше окажутся обе стороны». На этой же встрече Додон высказался за то, чтобы «избегать геополитических обсуждений во время предвыборной кампании», чего Цырдя точно не сделал.
В то время как президент — лидер ПСРМ просит не называть его пророссийским и уже не требует денонсации Соглашения об ассоциации с ЕС, идеолог партии Цырдя упорно продолжает лепить из Додона чисто пророссийского политика, успеху которого мешает не кто-то, а сама Москва, якобы поддерживая другого пророссийского политика в Молдове. Это уже нечто по ту сторону добра и зла. Если уж ты сам такой пророссийский, но бессовестный, Москву хоть не позорь.
Одно из двух: или идеолог не поспевает отслеживать движения рук своего шефа, или они в четыре руки исполняют какую-то фальшивую пьесу для испорченного пианино.
Дмитрий Чубашенко — зампред молдавской оппозиционной Нашей партии