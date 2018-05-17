Депутат парламента Молдавии Богдан Цырдя, идеолог Партии социалистов президента Додона, возложил на Москву вину за возможный провал ПСРМ на очередных выборах в парламент. Об этом сообщает московская «Независимая газета» в статье под заголовком «Москва сталкивает на выборах в Молдавии две пророссийские партии».

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

Цырдя сказал «НГ», что лидера Нашей партии Ренато Усатого «поддерживают некие силы в Москве, сталкивая его с президентом Игорем Додоном и Партией социалистов». По словам молдавского парламентария, две пророссийские партии являются не просто конкурентами, которые делят один — левый — электорат, но «они, пройдя в парламент, не создадут правящий альянс». Наша партия, поддерживаемая в Москве, разрушает левое электоральное поле в пользу правых проевропейских партий. Социалисты, у которых сегодня самый большой рейтинг, могут не выиграть парламентские выборы, так как часть их потенциальных избирателей отдадут свои голоса Нашей партии. В этом случае Россия навсегда уйдет из Молдовы, а Молдова — из Русского мира. А молдаване, которые ориентированы на Россию, окажутся обманутыми. Именно в этом смысл нынешней борьбы за Кишинев и в перспективе — за парламент и страну в целом», — пояснил Цырдя.

Ранее другая московская газета, «Коммерсантъ», сообщала, что во время встречи 27 апреля в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным Додон сообщил, что «по итогам парламентских выборов в Молдавии вполне может сложиться ситуация, когда абсолютного большинства не получат ни правящие сейчас демократы, ни их главные конкуренты социалисты, а значит, двум партиям придется делить власть».

«Господа Додон и Плахотнюк ранее уже демонстрировали способность договариваться. По информации «Ъ», политики, враждующие на публике, время от времени проводят тайные встречи, во время которых прекрасно находят общий язык. В прошлом году они достигли компромисса по вопросу об изменении избирательной системы Молдавии с пропорциональной на смешанную. В парламенте за это проголосовали и социалисты, и демократы».

Додон также публично выражал недовольство решениями Следственного комитета России, а также Басманного и Московского городских судов начать уголовное преследование, заочно арестовать и объявить в розыск Плахотнюка по обвинению в покушении на убийство Ренато Усатого. По словам Додона, действия российских силовиков против Плахотнюка мешают нормальному развитию молдавско-российских отношений.

Признания Додона в том, что его партия не победит на выборах и что нужно договариваться с Плахотнюком, не удивляют. Удивляет то объяснение, которое придумал будущему поражению ПСРМ на выборах Цырдя: в этом провале будет виновата Москва, потому что она поддерживает партию Усатого.

Saeima Владимир Плахотнюк

Не будем даже комментировать жанр заявления Цырди — открытого доноса, отражающего крайнее раздражение Додона по поводу того, что в Москве могут поддержать еще кого-то, а не только его. (В этом плане у Додона практически идентичный менталитет с Плахотнюком, тот тоже мечтает, чтобы американцы только его крышевали…)

Но возникает резонный вопрос: у додоновского штатного политолога совсем крыша поехала? Нашли виноватого в том, что ПСРМ не победит на будущих парламентских выборах, — Москву?! Сами же продлили Плахотнюку существование инициативой Додона о переходе к смешанной системе выборов, а теперь валят с больной головы на здоровую.

Симптоматично, что сами социалисты уже прекрасно понимают: никакой победы на будущих парламентских выборах им не видать. Но при этом продолжают доить Москву, рассказывая российским СМИ сказки о своей «победе» на этих выборах, после которой «всё изменится». В такие минуты становится стыдно за молдаван, в мире начинают думать, что у нас все такие. К тому же Цырдя дезавуирует заявление Додона о том, что он в Москве никаких планов устройства власти в Молдове не обсуждает. По Цырде выходит, что очень даже обсуждает.

Что касается Нашей партии, то она тысячу раз заявляла, в том числе в своих программных документах, что не является ни проевропейской, ни пророссийской, что она промолдавская партия. Это Додон сначала прошел в парламент, а потом и в президентуру с помощью московских фотосессий, но сегодня даже он просит не называть его пророссийским.

Kremlin.ru Игорь Додон и Владимир Путин

В марте в интервью изданию Flux Додон заявил: «Те, кто пытаются позиционировать меня в качестве пророссийского политика, это как раз те, кто не желает, чтобы мы нашли этот консенсус (в обществе). Потому что легче говорить: смотрите, есть пророссийские и проевропейские, и играть на этом, чтобы и дальше разделять общество… Признаю, что в прошлом, возможно, и я был слишком категоричен в некоторых моментах. Но я все больше осознаю, что Молдова нуждается в равновесии во внешней политике».

Уже на этой неделе в беседе с главой делегации ЕС в Кишиневе Петером Михалко Додон отметил, что полученный статус наблюдатели при Евразийском экономическом союзе «не противоречит положениям Соглашения об ассоциации с ЕС», и что «в будущем не исключено превращение Молдовы в связующий мост между ЕС и ЕАЭС, от чего в выигрыше окажутся обе стороны». На этой же встрече Додон высказался за то, чтобы «избегать геополитических обсуждений во время предвыборной кампании», чего Цырдя точно не сделал.

Socialistii.md Партия социальстов Республики Молдова празднует 1 мая

В то время как президент — лидер ПСРМ просит не называть его пророссийским и уже не требует денонсации Соглашения об ассоциации с ЕС, идеолог партии Цырдя упорно продолжает лепить из Додона чисто пророссийского политика, успеху которого мешает не кто-то, а сама Москва, якобы поддерживая другого пророссийского политика в Молдове. Это уже нечто по ту сторону добра и зла. Если уж ты сам такой пророссийский, но бессовестный, Москву хоть не позорь.

Одно из двух: или идеолог не поспевает отслеживать движения рук своего шефа, или они в четыре руки исполняют какую-то фальшивую пьесу для испорченного пианино.

Дмитрий Чубашенко — зампред молдавской оппозиционной Нашей партии