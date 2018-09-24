Зампред молдавской оппозиционной Нашей партии Дмитрий Чубашенко прокомментировал итоги прошедшего в Кишиневе Молдавско-российского бизнес-форума и продолжающуюся «стратегию» Москвы по надуванию Додона.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

В минувшую пятницу в Кишиневе под патронатом президента Додона прошел «Молдавско-российский экономический форум». На нем было объявлено о подписании семи меморандумов о сотрудничестве на сумму в 250 млн долларов и о готовности российских инвесторов вкладывать в Молдову до одного миллиарда долларов ежегодно.

В понедельник Конституционный суд Молдовы в очередной раз отстранил Додона от должности, чтобы фин (молд. «посаженный сын») Плахотнюка Канду смог снова исполнить обязанности президента и подписать указы о назначении министров, которых отказался назначать Додон.

Parlament.md Адриан Канду

Второе, реальное событие, как нельзя лучше высветило виртуальный характер первого. Как может Додон на словах гарантировать какие-то миллиардные инвестиции, если он не может поручиться даже за то, что завтра на деле его снова не переведут в положение «off» решением тех, кому принадлежит реальная власть в Молдове?

В «Молдавско-российском экономическом форуме» Додона не принял участие ни один представитель правительства Молдовы. Участники форума с российской стороны говорили о том, что для прихода этого самого миллиарда в Молдову нужно выполнить ряд условий: обеспечить политическую стабильность; гармонизировать законодательство и нормативные акты Молдовы с теми, что действуют в Евразийском Экономическом Союзе; гарантировать сохранность инвестиций. На сегодня выполнение этих условий выглядит нереальным. Ни одного из них Додон обеспечить не может. По первому пункту он может гарантировать только собственную стабильную отстраняемость от должности. Второй пункт — это вообще нечто из области фантастики. По соглашениям об ассоциации и свободной торговле с ЕС, которые Додон не может отменить, все законодательство Молдовы должно быть переведено на европейские нормы, но никак не на нормы ЕАЭС. Что касается сохранности инвестиций, то их в Молдове гарантирует не Додон, а режим Плахотнюка. Как российские инвесторы будут договариваться с человеком, который заочно арестован в России и объявлен ею в международный розыск, непонятно. Но и войти на молдавский рынок с серьезными проектами в обход этого человека тоже невозможно.

На молдавско-российских форумах, проводимых Додоном, можно делать любые заявления, подписывать какие угодно бумаги, называть любые взятые с потолка цифры инвестиций, но все это не имеет никакого значения, потому что ключ к реализации всех подобных планов находится в руках не Додона, а Плахотнюка.

С момента своего вступления в должность Додон около 35 раз ездил в Россию, примерно один раз в три недели, но никогда еще молдавско-российские отношения не были такими плохими, как при нынешнем «пророссийском» президенте. Даже при Гимпу и Тимофти регулярно проводились заседания российско-молдавской межправительственной комиссии. Ее сопредседатель с российской стороны Дмитрий Рогозин все-таки долетал до Кишинева, чтобы встретиться со своим визави Канду. При Додоне самолету Рогозина не разрешили приземлиться в кишиневском аэропорту. Новый представитель России по торгово-экономическим отношениям с Молдовой Дмитрий Козак может направлять приветствия додоновским форумам, но он не может прилететь в Кишинев, потому что здесь у него нет партнеров по переговорам в правительстве. Обсуждать торгово-экономические отношения двух стран на пиар-форумах Додона, а не в правительстве, бессмысленно.

Kremlin.ru Игорь Додон в Кремле

Эти два последовавших друг за другом события — виртуальные дискуссии на форуме «под патронатом» с целью надувания имиджа Додона и его реальное отключение от должности властями Молдовы — наглядно демонстрируют весь иллюзорный характер «стратегии», призванной надуть Додона. Сколько ни надувай этого бесполномочного президента, его в любой момент сдуют, проткнув иголкой, как воздушный шарик, те, в чьих руках реальные полномочия.

При Додоне произошла странная мистификация молдавско-российских отношений. С одной стороны, существует некая химера под условным названием «Додоннаш», которую в Москве почему-то воспринимают всерьез, считая его, пусть и бесполномочным, но все равно как бы настоящим главой государства. С другой стороны, в самой Молдове все прекрасно понимают, что настоящим руководителем государства является Плахотнюк. Додона, который покорно смирился с периодическим унизительным выбиванием из-под него президентского кресла, мало кто воспринимает всерьез. Из-за этой разницы в восприятии Додона его партнерами в Москве и большей частью населения в самой Молдове возникает конфузная ситуация. В результате такой несуразной раздвоенности, при которой в Москве Додона воспринимают всерьез, а в самой Молдове нет, становится даже неловко за Россию: как такая большая страна может так серьезно относиться к Додону, которого в самой Молдове считают фейковым президентом, марионеткой Плахотнюка?

Додон снова и снова подставляет Россию, когда единственным итогом очередной поездки в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Омск или на Алтай становится лишь еще одна фотосессия в соцсетях, а какого-то реального улучшения российско-молдавских отношений как не было, так и нет. Такое улучшение и не может последовать, потому что это решает не Додон, превративший молдавско-российские отношения в додоно-российские отношения и успешно паразитирующий на них. Жаль, что в неудержимом стремлении пиариться на России Додон подставляет даже Русскую православную церковь.

Усилия друзей Додона в Москве по его надуванию — это сизифов труд. Провели очередную акцию (визит, форум, конференцию и т. п.) в поддержку Додона — вкатили, как Сизиф, камень в гору, но он снова и снова скатывается вниз, к ногам Плахотнюка.

Возможно, московские друзья Додона не считают бессмысленными попытки и дальше его надувать. Но такой подход может быть только результатом искаженного восприятия молдавской реальности. Одним из скрытых смыслов такого надувания Додона может быть разве что использование его в некоем более широком троллинге Запада. Но избиратели в Молдове голосовали за Додона не для того, чтобы он исполнял роль такого породистого тролля.

Странно, если кто-то продолжает верить в то, что Додон и его Партия социалистов еще смогут получить большинство в новом парламенте, и тогда, глядишь, усилия по надуванию Додона окажутся не напрасными. Подобные басни про «#хитрыйпландодона» руководство ПСРМ рассказывает своим сторонникам, но это именно небылицы. Додон сам отказался от победы на выборах, когда депутаты-социалисты вместе с демократами проголосовали в парламенте за переход к смешанной системе выборов. Если по пропорциональной системе ПСРМ и могла приблизиться к заветному большинству, то по смешанной она получит в новом парламенте не более 35 мест.

Друзья Додона в России никак не могут, или не хотят, понять, что Додон — это президент-карикатура. Иллюзия. Мистификация. Фейк. Близорукий, трусливый, хитрый, жадный, продажный, коррумпированный «глава государства» в общем проекте Плахотнюка. Надувать карикатурный мыльный пузырь бессмысленно. Продолжать делать это и дальше — значит и дальше лить воду на мельницу Плахотнюка.

Додон делает все, что нужно Плахотнюку. Он не смеет выступать против него и его интересов по действительно важным вопросам. Еще в бытность министром экономики Додон одобрил продажу структурам, за которыми, как потом выяснилось, стоял Плахотнюк, правительственной гостиницы «Кодру». Додон преподнес Плахотнюку золотые голоса при избрании президента Тимофти. Социалисты обеспечили назначение нужного Плахотнюку генерального прокурора — ключевой фигуры в системе захваченного государства. Депутаты ПСРМ вместе с коллегами из ДПМ утвердили «микст» (смешанная избирательная система — прим. ИА REGNUM), бросив демократам спасательный круг перед очередными парламентскими выборами. Додон послушно подписывает законы об амнистии капитала (читай отмывании денег), продаже молдавского гражданства иностранцам, коррупционной схеме по строительству спортивной арены в пригороде Кишинева. Формально оставаясь верховным главнокомандующим, он уже даже на словах не выступает против участия молдавских военных в учениях НАТО и хранит гробовое молчание по поводу скрытной, но крайне активной и эффективной деятельности Офиса связи НАТО по переводу молдавских структур обороны и безопасности на натовские рельсы. Зато Додон подписал закон, по которому памятники и мемориалы советским воинам были выведены из-под охраны государства. Он набрал в рот воды и молчал, когда из Молдовы в Турцию незаконно депортировали турецких граждан, которых на родине отправили в тюрьму, потому что скоро в Кишинев должен приехать президент Турции, власти которой проспонсировали ремонт молдавской президентуры. Додон до сих пор не заявил прямо и однозначно, что после выборов он не создаст альянс с Плахотнюком. Каждый продолжит этот список бесславных дел, подтверждающих, что Додон является младшим партнером в тандеме с Плахотнюком.

DDDuser Владимир Плахотнюк

Время от времени Додон делает вид, что он как бы выступает против властей, но только когда это не затрагивает их действительно важных интересов, как, например, в случае с последним отказом утверждать двух министром. «Можно, я взбрыкнусь?» — подобострастно как бы спрашивает он своих старших товарищей из ДПМ. — «Взбрыкнись, взбрыкнись, а мы тебя выведем из строя на пять минут, чтобы фин подписал указ».

Додон не является самостоятельным политиком. Возможно, некоторые друзья Додона в Москве продолжают верить в его автономность. Но большинство граждан Молдовы, которым здесь, на месте, все-таки видней, что к чему, за исключением разве что самых слепых и зомбированных адептов ПСРМ, самостоятельным Додона не считает. Рамки потешной «независимости» Додону очертил Плахотнюк. Он разрешил ему изображать из себя гламурного «главу государства» в позолоченном вольере. Додон настолько свыкся с этой ролью, что ему уже не стыдно даже тогда, когда его на время усыпляют, делая «укольчик» решениями КС под хитроумным названием «констатация обстоятельств по временной передаче полномочий президента». Такая у них свальная власть.

У Плахотнюка и Додона уже нет отдельного друг от друга политического будущего. Скованные одной цепью, на пару они будут делать все, чтобы вместе удержаться на плаву. Интерес граждан Молдовы прямо противоположен их интересам и заключается в освобождении государства от режима Плахотнюка. Если эта цель все-таки будет достигнута, очень вероятно, что вслед за Плахотнюком на дно пойдет и Додон. Но он сам сделал для себя такой выбор.