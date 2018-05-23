Зампред молдавской оппозиционной Нашей партии Дмитрий Чубашенко прокомментировал итоги местных выборов в двух крупнейших городах Молдавии — Кишиневе и Бельцах. Ключевые выборы в столице завершились 3 июня победой во втором туре кандидата от правой оппозиции Андрея Нэстасе. Он победил кандидата от Партии социалистов Иона Чебана, открыто поддержанного президентом Игорем Додоном и неофициально — лидером правящей Демпартии и фактическим руководителем страны Владимиром Плахотнюком.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Я не участвовал во втором туре голосования на выборах мэра Кишинева, потому что я не мог голосовать ни за Иона Чебана, ни за Андрея Нэстасе.

За Чебана я не мог голосовать потому, что он был общим кандидатом своего реального босса Плахотнюка — координатора правящей коалиции, захватившей Молдавское государство, сколоченной из продажных политиков-предателей, циничных силовиков-беспредельщиков, коррумпированных прокуроров и судей, обслуживаемой армией беспринципных пропагандистов, экспертов и троллей, — и своего номинального партийного шефа, по совместительству президента Додона, тоже предателя и лжеца, который думал, что он самый хитрый, что он может всех обмануть и кинуть, и под прикрытием Плахотнюка, оставаясь младшим партнером в созданном с ним тандеме, проскочить между струйками и продолжить свою политическую карьеру в надежде когда-то стать «сильным президентом».

Игорь Додон и Владимир Плахотнюк

За Нэстасе я не мог голосовать потому, что во втором туре вокруг него объединились не только порядочные, честные люди, с которыми мы съели пуд соли на общих протестах, сначала против режима Плахотнюка, а потом и против тандема Плахотнюк — Додон с их «микстом», но и весь «проевропейский», в том числе «унионистский», политический мусор, который еще две недели назад поливал Нэстасе грязью, в том числе те, кто участвовал в краже миллиарда и место которых в тюрьме, в том числе такие, как Киртоэакэ, который десять лет убивал Кишинев. Но еще и потому, что Платформа DA стала младшим партнером партии PAS, а между Майей Санду и такими, как Плахотнюк с его фином (посаженным сыном) Канду, по большому счету, по существу, онтологически, метафизически нет никакой разницы. Между ними просто ведется внутривидовая борьба. Санду говорит, что борется против mafia-state, созданного Плахотнюком, но оба они придерживаются курса на «европейскую интеграцию», и у них общая цель — превратить Молдову, в мафиозной ли ее версии, или с «функционирующими институтами», в банальную колонию «цивилизованного» Запада по лекалам транснациональных институтов и корпораций, в которой не только не ставится цель сохранения народа, но, напротив, сознательно, системно и последовательно ведется курс на сокращение его численности до «оптимальных» 1−2 миллионов.

Всемирный банк уже сказал, что в Молдове слишком много университетов, и их надо закрывать. Санду будет выполнять это указание системно, без капли сомнения, так же, как раньше она, не дрогнув, закрывала «лишние» школы. Если боссы mafia-state отбирают банки у своих бывших подельников по беспределу, то «функционирующие институты» сделают так, чтобы в Молдове не оставалось молдавских банков по закону, а потом, когда эти банки возьмут в залог у аграриев всю землю, а аграрии не смогут рассчитаться по кредитам, — забрать, тоже по закону, и молдавскую землю. Конечная цель всего этого «прогресса» весьма примитивная — превратить Молдову в фольклорное как бы государство наподобие современных Румынии или Болгарии, главное предназначение которых — быть «прифронтовой линией» Запада (читай, США) в общей матрице его противостояния с Россией. Населению такого государства под внешним управлением обеспечат мало-мальские комфорт и законность, но не более того.

Если в большом прозападном блоке, в который сегодня входят и альянс PAS-DA, и ДПМ Плахотнюка со всеми его сателлитами, произойдет перераспределение сил в пользу группировки Санду — Нэстасе, это вовсе не поставит точку в дискуссиях о развитии Молдовы. Но на сегодняшний день для всех людей, понимающих, в чем корень зла, не принимающих порочную «логику» фан-клуба одного регионального экс-банкира-мошенника (имеется в виду мэр Оргеева Илан Шор — главный обвиняемый по делу о выводе 1 млрд евро из банковской системы страны, — прим. ИА REGNUM — «Да, он участвовал в краже миллиарда, но он же с нами делится», — для таких людей важно избавить Молдову от режима Плахотнюка, потому что при нем вообще ни о каком развитии говорить не приходится. Это режим-вампир, который высасывает из Молдовы последние соки, пожирает жизни целых поколений проживающих на этой территории людей, заставляет их существовать в нищете, убивает пенсионеров, ломает семьи и выталкивает людей в эмиграцию. Через такую призму победа Нэстасе на выборах мэра Кишинева, а двумя неделями раньше — победа кандидата Нашей партии Николая Григоришина на выборах мэра Бельц, — наносят сильнейший удар по режиму Плахотнюка и создают предпосылки для того, чтобы окончательно добить его на парламентских выборах этой осенью.

Центр Кишинева. Молдавия

Удивительным образом плахотнюковско-додоновский «микст», на который они так рассчитывали ради сохранения своей власти, сломался в Бельцах и в Кишиневе. Эти выборы реально стали референдумом «анти-Плахотнюк», и координатор вместе с Додоном, с которым у них были общие кандидаты в обоих городах, с треском проиграли на этом плебисците. Граждане показали, что не так страшен черт, как его малюют, что с режимом Плахотнюка не только можно, но и нужно бороться, и что его можно и нужно побеждать. Движение сопротивления режиму Плахотнюка будет нарастать. Импульс, который породило поражение Плахотнюка — Додона в Бельцах и Кишиневе, может придать политическим процессам в Молдове такое ускорение, что эта власть просто будет сметена, без насилия, мирным, демократическим путем, на выборах. По иронии судьбы, они думали, что установили такие правила, по которым получится украсть эти выборы, «победить» на них и самосохраниться, но итоги голосования в Бельцах и Кишиневе показали, что все не так просто.

Сегодня в штаб-квартирах ДПМ и ПСРМ царят шок и расстерянность. Плахотнюк и Додон в прострации. Они не понимают, как вообще так получилось, что за два месяца у них все рухнуло. Оказалось, что ненависть граждан к режиму, стремление избавиться от него достигли таких размахов, что власть уже не может этому сопротивляться с помощью «классических» беззаконий и манипуляций. Если не остановить этот снежный ком, то он похоронит эту власть. Нужны какие-то более сильнодействующие средства. Плахотнюка много раз политически хоронили, но он всегда придумывал новые способы, как выкрутиться из очередной ловушки. Сегодня, чтобы перебить негативный тренд, ему нужно прибегнуть к каким-то совсем уж «термоядерным» уловкам: посадить в тюрьму Додона и/или Шора, начать войну в Приднестровье, отменить «микс» через пока еще послушный Конституционный суд или вообще отменить выборы под предлогом введения чрезвычайного или военного положения. Но любой такой шаг на пути к открытой диктатуре будет еще больше закапывать Плахотнюка как политика. В конце концов сам поддерживающий его Запад, устав от своих кишиневских гангстеров, даст, наконец, отмашку на политическую ликвидацию «своих сукиных сынов» в Молдове, каким способом — неважно, будь то через «майдан», или арест, или просто команду «Пошли вон!», или мирную «стратегию ухода» с сохранением всего нажитого непосильным трудом в обмен на обязательство оставить молдавскую политику.

Додон катится вниз «прицепом» вслед за Плахотнюком. Он думал всех объегорить, договорившись с координатором о протекции, чтобы в конечном итоге кинуть самого координатора и занять его место. В этом состоял «хитрый план Додона», про который активисты ПСРМ по секрету рассказывают всем, кто попрекает их сотрудничеством президента с координатором. План не работает. Если Додон позиционирует себя как православный, то странно, как он не понимает, что с чертом нельзя заключать контракты. Для этого не надо читать «Фауста», достаточно детского катехизиса. Чтобы как-то выбраться из западни, в которую он сам себя — из-за своих эгоизма, жадности, предательства, лицемерия, стремления все подмять под себя и ни с кем ничем не делиться — Додон в оставшиеся до выборов месяцы будет еще больше домогаться фотоссесий с политическим руководством России и ее священноначалием. Он готов поджидать своих визави и у туалета, лишь бы сделать очередное селфи для Фейсбука с целью поддержать обманным путем энтузиазм у своего сокращающегося, как шагреневая кожа, электората. Вопрос только в том, а зачем это нужно России? От перераспределения сил в большом прозападном блоке от Плахотнюка в пользу Санду — Нэстасе Россия точно ничего не выигрывает. От того, что всеми ненавидимый Плахотнюк тянет за собой на дно и «пророссийского» Додона, тоже один ущерб. В какой-то момент может случиться так, что кишиневская власть по указанию своих западных кураторов перейдет, по примеру того, как это было сделано на Украине, к полной «зачистке» всех тех сил, которые выступают даже не за пророссийский, а хотя бы за промолдавский, не антироссийский вектор развития. И что тогда? Додон-то эвакуируется, а молдавскому народу что делать?

Григорий Мясоедов. Бегство Григория Отрепьева из корчмы на литовской границе. 1862

А что же сами выборы мэра Кишинева? Как выборы собственно мэра они мало интересны.

Во-первых, с точки зрения управления столицей и интересов ее жителей вообще не имело значения, за кого голосовать. Любой избранный мэр все равно ничего не сделает за один год, на который он избирается. Какая разница, кого из тех, кто ничего не сделает, выбирать? Настоящие выборы мэра Кишинева пройдут в следующем году. Тогда и можно будет по-настоящему побеспокоиться о своем голосовании.

Во-вторых, те, кто призывал избрать «аполитичного технократа», лукавят. Мэр любой столицы мира — это прежде всего политик. Столица всегда слишком велика и важна, чтобы оставаться вне политики. Жак Ширак, Траян Бэсеску, Лех Качиньский и многие другие, прежде, чем стать президентами своих стран, поработали мэрами столичных городов. Федеральный канцлер Германии Вилли Бранд был правящим бургомистром Западного Берлина. Они были политиками, а не сантехниками, электриками и автодорожниками. Хорошо, если мэр столицы разбирается в технических характеристиках муфты, которой надо перекрыть прорванный водопровод, знает, как поменять перегоревшую лампочку или как укладывать тротуарную плитку, чтобы она простояла хотя бы три сезона. Но в общем-то это и не обязательно. У мэра должны быть заместители и специалисты по канализации, архитектуре, транспорту и т. д., обязанность же самого мэра состоит в том, чтобы организовать их работу, обеспечить ресурсами, наладить взаимодействие с центральными властями, а главное — служить горожанам, всем горожанам, а не только тем избирателям, которые за него проголосовали. Если это не политика, то что тогда политика?

Смысл благополучно завершившихся выборов в другом — хотя бы начать расчищать площадку для нормального политического процесса, который просто невозможен в условиях захваченного режимом Плахотнюка государства. Процесс освобождения Молдовы от нынешней порочной власти начался. Он должен быть продолжен через полгода на парламентских выборах, через год на местных, через два года на президентских. Но это совершенно не означает, что все эти формальные процедуры автоматически открывают путь, ведущий к светлому будущему. Сегодня всего лишь приоткрылась калитка, а куда и как идти дальше, еще только предстоит решать.