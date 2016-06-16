



Иван Шилов ИА REGNUM Молдавское

На днях в комитете по международным отношениям Сената США прошли слушания с красноречивой повесткой «Российские нарушения границ, договоров и прав человека» с участием заместителя государственного секретаря Виктории Нуланд и заместителя помощника министра обороны Майкла Карпентера. Два часа сенаторы задавали вопросы про «плохую Россию», а чиновники Госдепа и Пентагона давали им про «плохую Россию» ответы. Эти слушания еще раз подтвердили: конфронтация США и Запада в целом с Россией — это надолго. Противостояние идет по всем направлениям, в нем участвуют ЕС и НАТО, их новые союзники Украина, Грузия и Молдова, и конца-края этому не видно.

США и ЕС не признают интересов России на постсоветском пространстве: «У Москвы нет права вето на свободный выбор европейского курса новыми независимыми государствами». Запад выстраивает перед Россией буферную зону из бывших советских республик. Молдова жестко встроена в эту схему, и Запад не позволит ей изменить «курс на евроинтеграцию». Этим объясняется запрет Вашингтона на проведение в Молдове досрочных парламентских выборов и поддержка олигарха Владимира Плахотнюка, который взялся гарантировать сохранение «проевропейского» статус-кво в Молдове.

Несколько лет назад советник одного бывшего премьер-министра Молдовы очень лаконично сформулировал «доктрину» взаимоотношений Кишинева с Москвой. «Отношения с Россией, — сказал он, — должны быть такими, чтобы она не мешала нам идти в Европу». Похоже, в Москве решили пойти навстречу адептам такого подхода, практически не уделяя внимания отношениям с Молдовой. Ее руководителям как бы говорят: «Мы делаем шаг назад и в сторону. Мы будем развивать с вами отношения настолько, насколько вы сами этого захотите. Не захотите совсем — не надо. Не морочьте нам больше голову лживыми обещаниями учесть наши интересы. Не пытайтесь продавать нам, как на блошином рынке, нейтралитет, объединение с Приднестровьем или не-объединение с Румынией. Вы свободное правительство независимой страны. Делайте что хотите. Идите куда хотите. Помните одно: нам не нужен второй Воронин, как бы его ни звали». Конечно, в официальных российских документах так не написано, но смысл реального послания Москвы Кишиневу в настоящее время выглядит именно так.

Плахотнюка «стоп-кран» в отношениях с Россией сбил с темпа и сильно напрягает. Ведь еще недавно он как делал? Западников пугал русскими танками и приходом к власти пророссийских сил. Россиян стращал объединением с Румынией, отменой нейтралитета и евроатлантической интеграцией. И предлагал себя в роли честного брокера, который только и в состоянии сбалансировать эти взаимоисключающие тренды. Ясное дело, небезвозмездно. Брокеру полагается бонус — продолжение полного контроля над личной территорией охоты под названием «Молдова». Объявив Плахотнюка де-факто персоной нон-грата в России, прекратив с ним всякие контакты, Москва толкнула олигарха в объятия американцев, возможно, с тайной мыслью, что те его рано или поздно и придушат.

Тенденция к заморозке двусторонних отношениях видна и в официальных и полуофициальных российских документах.

26 апреля МИД России опубликовал обзор «Внешнеполитическая и дипломатическая деятельность Российской Федерации в 2015 году». Про Молдову там сказано следующее: «Несмотря на сильный прозападный вектор, в значительной степени поддерживаемый усилиями Брюсселя и Вашингтона, с нашей стороны была продолжена линия на развитие конструктивных, прагматичных отношений, поддержку молдавской государственности, суверенитета и внеблокового статуса с прицелом на поиск путей преодоления негативных последствий для двусторонних связей подписания Молдавией Соглашения об ассоциации с ЕС… В приднестровском урегулировании диалог между Кишиневом и Тирасполем значительно осложнился после подписания Молдавией соглашения об ассоциации с ЕС (2014 г.), вслед за которым молдавская сторона, в координации с Киевом, организовала фактическую блокаду Левобережья, спровоцировав драматическое ухудшение экономической ситуации в регионе».

МИД России прямо не говорит, чего бы она хотела в отношениях с Молдовой, но из этих оценок видно, что Москве не нравится: прозападный вектор, ассоциация с ЕС, подрыв суверенитета и внеблокового статуса, блокада Приднестровья.

Также в апреле была опубликована аналитическая записка Российского совета по международным делам «Приднестровье: дилеммы мирного урегулирования». (Учредителем совета является МИД РФ, попечительский совет возглавляет глава ведомства Сергей Лавров, а президент РСМД — его предшественник Игорь Иванов). В документе говорится:

«Для Москвы критически важно активно играть на молдавском поле (в том числе имея в виду и приднестровский вопрос), то есть взаимодействовать с разными политическими силами этой страны. На сегодня политическое поле Молдавии отличается подвижностью и формированием новых платформ и площадок. Однако, даже принимая во внимание лояльность социалистов или сторонников политика-популиста Ренато Усатого, Москве не стоит воспринимать эту ситуацию одномерно, чтобы не допустить ошибок, которые были характерны, например, при оценке украинского экс-президента Виктора Януковича на Украине (его ошибочно воспринимали как «пророссийского» деятеля).

И далее: «Смена власти в Республике Молдова вряд ли может привести к принципиальным сдвигам как во внешнеполитической ориентации страны, так и в урегулировании приднестровского конфликта. Однако, в отличие от Киева, Кишинев заинтересован в предотвращении масштабной конфронтации с Москвой. Это связано, во-первых, с наличием значительного условно пророссийского электората (голосование за левые силы мотивировано, среди прочего, запросом на улучшение российско-молдавских отношений), во-вторых, со стремлением не допустить нарастания противоречий с Гагаузской автономией, которая также демонстрирует приверженность евразийской интеграции. Тем не менее устойчивый проевропейский и «унионистский» вектор не позволит любому, даже гипотетически левому кабинету развернуть курс на 180 градусов и полностью отказаться от координации действий с Киевом и поддерживающими его США и ЕС».

В начале мая заместитель руководителя Таврического информационно-аналитического центра Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков замечает, что главной задачей американцев в Молдове является обеспечение наиболее благоприятной обстановки в так называемой зоне ответственности, что подразумевает под собой создание сети территорий «со свободным доступом».

«Это такая территория, где американские вооруженные силы в любой момент могут перегруппироваться, быстро разместиться за счет того, что местные власти на постоянной основе содержат определенную инфраструктуру, которая будет построена по натовскому стандарту, то есть де-факто стандарту США… Если раньше предметно на просторах СНГ речь шла только о Грузии, то сейчас список таких стран, по понятным причинам, расширился. Эта подготовка военной инфраструктуры теперь распространилась на Украину и Молдавию. Все это говорит о том, что американцы все больше интегрируют постсоветское пространство в свою орбиту, и это вещи, на самом деле, очень серьезные», — констатирует эксперт.

В конце мая Совет по внешней и оборонной политике публикует фундаментальный документ «Стратегия для России. Российская внешняя политика: конец 2010-х — начало 2020-х годов». О Молдове в нем не говорится ни слова, но много внимания уделяется отношениям с Западом через призму событий на Украине. Молдова — одна из граней этой призмы, и если в тексте заменить слово «Украина» на «Молдова», то можно многое понять. В докладе СВОП, в частности, говорится:

«С запозданием и дорогой ценой, однако в целом получается остановить экспансию западных структур и союзов на территории, которые в России считаются жизненно важными с точки зрения безопасности. Продолжение экспансии почти неизбежно грозило гораздо более опасным столкновением. Россия, увидев еще в 2011—2013 годах неизбежность дальнейшего обострения отношений с Западом и убедившись в бесплодности попыток «договориться по-хорошему», нанесла встречный или упреждающий удар…

Не удалось предотвратить братоубийственный конфликт на Украине. В его основе — недееспособность украинских элит, приведшая к экономической и социальной деградации страны по сравнению практически со всеми постсоветскими государствами, политика Запада по экспансии зоны своего влияния и контроля, по недопущению сближения Украины и России, стремление значительной части украинского общества к максимальному отделению от России. Но и российская политика несет ответственность. Почти четверть века она либо отсутствовала, либо сводилась к безнадежной попытке «купить» киевскую элиту, по сути, разрешив ей разворовывать гигантские энергетические субсидии, зачастую «на паях» с российскими контрагентами. Сохранялась вера в «братство» двух народов, которое якобы должно было неизбежно вернуть их друг к другу. Не учитывалась запретительная цена «возврата» полуразрушенной за четверть века страны. Результат — война на Украине и дальнейшая ее деградация в сторону либо ультранационалистической диктатуры, либо, что более вероятно, дальнейшей дезинтеграции…

Украина на долгие годы останется фактором, осложняющим конструктивные отношения с Европой, источником «черных лебедей» — непредсказуемых вызовов, кризисов и провокаций. Наконец, важнейшая опасность — растрачивание отечественных ресурсов (политических, интеллектуальных, управленческих, экономических) на безысходную в ближайшие годы ситуацию. Отвлечение России и частично других стран Европы от более продуктивной политики, видимо, было одним из мотивов усилий сил, содействовавших разжиганию кризиса…

Украина, скорее всего, продолжит деградировать. Важно ограничить негативное и отвлекающее влияние украинского фактора на российскую политику. Программа-минимум выполнена — остановить дальнейшее расширение западных союзов на Украину, другие страны и территории, жизненно-важные с точки зрения безопасности России. Теперь целесообразно, добиваясь соблюдения минских соглашений, на ближайшие годы максимально, насколько это возможно, абстрагироваться от Украины, обеспечивая режим границ. Проблема Донбасса на сегодняшний день нерешаема. Лучше пока иметь полунезависимую, но формально украинскую территорию, которой помогает Россия, то есть по сути «замороженный» конфликт. За экономическое возрождение Украины должны платить европейцы, но делать этого они не будут. Через шаг (3−5-8 лет) на Украине могут появиться новые возможности. Но и новые вызовы. Полезной была бы активная политика привлечения ценных кадров для работы в России, пополнение отечественного человеческого капитала. Это и гуманитарная задача. Нужно помогать людям, попавшим в украинскую беду и желающим жить и работать в России».

Российские эксперты признают, что попытки купить лояльность элит в бывших советских республиках провалились. У любви за деньги есть и другое название. Элиты даже не покупались, а арендовались, и их лояльность оказалась фальшивой. Деньги, которые на это тратились, например, российские субсидии на энергоресурсы для Украины, разворовывались, и это делалось в том числе с участием западных «партнеров по развитию». Деньги, которые шли из России на подкуп элит в экс-советских республиках, обеспечивали гламурную жизнь на Западе номинально «пророссийским» политикам. Лучший пример на эту тему в Киеве — экс-президент Виктор Янукович, в Кишиневе — экс-президент Владимир Воронин.

Сегодня в Москве говорят, что чем меньше внимания уделять Украине, тем лучше, потому что изначальной причиной украинского кризиса, спровоцированного Западом, было отвлечение внимания России от более конструктивных целей, например, внутреннего развития или налаживания связей на Востоке. Аналогичный подход, очевидно, применяется и к Молдове, которая, в представлении и Москвы, и Вашингтона с Брюсселем, идет в одном «пакете» с Украиной. В Москве решили проявить стратегическое терпение, подождать 5−10 лет, и не субсидировать «проевропейский» курс Украины/Молдовы. Запад соблазнил их граждан красивой жизнью «как в Европе», но при этом рассчитывал, что «идти в Европу» эти страны будут за счет торгово-экономических отношений с Россией. Этот план провалился, а тех грошей, что бросают Украине и Молдове МВФ, США, ЕС, Румыния, хватает только на то, чтобы создавать видимость существования государств, на самом деле, территорий и институтов, захваченных олигархами, депрессивных и теряющих свой главный, человеческий, потенциал.

Когда премьер-министр Павел Филип едет на саммит СНГ и призывает к свободной торговле внутри этой организации, он показывает свою полную неадекватность. СНГ уходит в прошлое, выполнив свою миссию по относительно мирному разводу бывших советских республик. На территории экс-СССР создаются самые разнообразные новые союзы, в которых участвует и Молдова, например, в ассоциации с ЕС. Для России важнейшим новым блоком является Евразийский экономический союз. Сейчас в ЕАЭС входят пять государств, возможно, в перспективе, присоединятся еще одно-два. И все. Остальных Россия прекращает субсидировать. Рассчитывать на то, что Молдова, даже теоретически, сможет присоединиться к ЕАЭС, находясь в «тылу» враждебной для России Украины — это утопия. С другой стороны, только совершенно невменяемые политики могут и дальше верить в «евроинтеграцию» Молдовы.

Часто задают вопрос: царская Россия помогала православным единоверцам, советская распространяла по всему миру коммунизм, а что может предложить современному миру современная Россия — большое по территории, но вполне заурядное по уровню развития обычное капиталистическое государство с авторитарным режимом? Кому-то это покажется странным, но сегодняшняя Россия показывает другим народам пример свободного выбора собственной судьбы. В отличие от Запада, Россия никому не навязывает свою модель, и тем самым она выступает гарантом многообразия и свободы. Россия противостоит экспорту любых моделей развития, в том числе «демократизма», полагая, что современный «Демократический интернационал» Запада ничем не лучше советского Коминтерна.

Россия не пытается встроить ту же Молдову в какую-то изначально заданную матрицу, например, в «демократическую», как это делает Запад. Она не устраивает «цветных революций», тахриров и майданов. Россия признает молдаван как народ, и его право иметь собственное государство. Те же румыны, называющие себя «запрутскими братьями» молдаван, за народ их не признают, и не отказываются от стратегической цели присоединить Молдавское государство к Румынскому. В отличие от румын, русские не отрицают главные ценности молдаван — право на идентичность и существование. Это очень много, потому что, какая разница, куда идти, если ты — это уже не ты?

Можно услышать и другой вопрос: почему Россия не «вложится» один раз, но серьезно, и не поможет прийти к власти в Молдове по-настоящему пророссийским силам? «Американцы с румынами всех тут уже перекупили, а Россия все профукала!», — переживают «караул-патриоты». Часть ответа уже прозвучала: во-первых, Москва не занимается сменами режимов, во-вторых, она не хочет быть обманутой новыми предателями типа Януковича, Воронина и Плахотнюка. Но главное в другом: почему россиянам должно быть больше дела до судеб Молдовы, чем самим молдаванам? Если граждане Молдовы не могут навести у себя дома порядок, если у народа не хватает желания и сил наладить нормальную жизнь, если он не может произвести лидеров, которые защитят и обустроят собственное государство, а не обманут, не предадут, и не ограбят тех, кто за них еще вчера голосовал — почему решением всех этих проблем должна заниматься Москва? У России множество собственных неурядиц, с какой стати она должна взваливать на свои плечи еще и проблемы молдаван?

Запад работает в Молдове по сетевому принципу. Сотни неправительственных организаций, политических партий, государственных чиновников, лидеров на местах, средств массовой информации — все они находятся на содержании и под контролем Запада, у которого всегда есть широкий выбор вариантов «мягкой силы». Сегодня они дали «подержать» Молдову Плахотнюку, а завтра, когда вырастят ему замену, выгонят и его. Россия так не работает. То ли она делает это сознательно, то ли еще не научилась создавать свои сети, но это факт. Имея дело с «вертикалью власти» в самой России, ее представители время от времени находят в бывших советских республиках лидеров, которые, как им кажется, смогут держать под контролем и эти государства, как какой-нибудь субъект РФ. Но достаточно выбить из системы такого лидера, перевербовать его, и вертикаль рушится. США тоже умеют использовать и вертикаль — сегодня они делают это с помощью Плахотнюка, — но у них всегда наготове и альтернативная сеть. Когда «мягкой силы» не хватает, эта сеть быстро мобилизуется на жесткий сценарий «цветной революции». Нет никакой гарантии, что если завтра к власти в Кишиневе придут, условно говоря, «пророссийские силы», которые попытаются денонсировать Соглашение об ассоциации с ЕС и развернуть Молдову в сторону Москвы, в Кишиневе не будет организован «майдан». Бухаресту ничего не стоит прислать в Молдову несколько тысяч боевиков, которые в связке с местными «проевропейскими силами» и при поддержке США способны свергнуть любую власть в Кишиневе. В Москве наверняка учитывают и такой сценарий, и ей точно не нужен в Молдове очередной госпереворот, в результате которого вблизи России будет установлен еще один русофобский режим, а всех собак все равно повесят на Москву.

Сегодня Россия готова налаживать отношения с официальными властями Молдовы. В июле в Кишинев должен приехать сопредседатель двусторонней межправительственной комиссии, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Затем, возможно, состоится заседание самой комиссии. Не исключено, что осенью будут сняты какие-то российские санкции в отношении поставок молдавской сельхозпродукции. Одновременно развиваются связи российских регионов — Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Татарстана, — с партнерами в Молдове — Гагаузией, Бельцами. Если в конце прошлого-начале этого года была заметна поддержка оппозиционных Партии социалистов и «Нашей партии» со стороны Москвы, сегодня такой поддержки не видно. Какую позицию займет Россия в отношении выборов президента Молдовы, и займет ли вообще, пока тоже не ясно.

Гражданам Молдовы не стоит рассчитывать на то, что их проблемы решат иностранцы, будь то с Запада, или с Востока. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

Дмитрий Чубашенко — директор издания «Панорама» (Кишинев, Молдавия)