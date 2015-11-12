На следующей неделе, 19 ноября, министры иностранных дел государств Европейского союза соберутся на саммит в Брюсселе, чтобы утвердить новую редакцию Политики соседства, включая ее «восточнопартнерскую» компоненту. Евробюрократы сами признают полный провал этой политики. Вместо «кольца друзей», как предполагалось изначально, ЕС окружен кольцом огня, нестабильности и хаоса.

priroda.su Андреас Франке, «Жизнь под водой»

Ничего не осталось и от Восточного партнерства. Белоруссия и Армения вошли в Евразийский экономический союз. Азербайджан идет своим путем. На Украине усилия ЕС направлены на «заморозку» очередного военного конфликта. Грузия остается лучиком света в этом темном «проевропейском» царстве. А Молдавия, некогда легендарная «история успеха», оказалась на глубоком «проевропейском» дне.

На этой неделе Международный республиканский институт (IRI) из США опубликовал результаты опроса общественного мнения, проведенного в Молдавии в октябре. Четверо из пяти опрошенных считают, что страна движется в неправильном направлении. 85% не одобряют деятельность властей. Проблема номер один — коррупция. 90% не верят, что в Молдавии есть демократия. Шесть из десяти ожидают ухудшения экономической ситуации в ближайшие 12 месяцев. Семь из десяти предпочли бы демократии развитие экономики. 56% сожалеют о распаде СССР. 45% хотят в Евразийский экономический союз, 38% за ЕС. Двое из трех выступают за досрочные парламентские выборы. Девять из десяти хотят сами выбирать президента. Если бы выборы прошли сегодня, «Наша партия» и Партия социалистов заняли бы половину мест в парламенте. Демократы и либералы получили бы по 7%, либерал-демократы не преодолели бы шестипроцентный барьер. В топе рейтинга доверия — Ренато Усатый, Игорь Додон и Майя Санду. Лидеры АЕИ возглавляют все антирейтинги, больше всего (85%) не доверяют Владу Плахотнюку, за ним Влад Филат, третий снизу — Николай Тимофти.

В Молдавии образовалась перевернутая пирамида самого существования государства и общества. Внизу, на самом дне, сохраняется разлагающаяся власть, с рейтингами, звучащими как смертный приговор. Сверху эта власть придавлена социально-экономическими проблемами, политическим кризисом и всенародной ненавистью. При этом политики, у которых не осталось никакой легитимности и поддержки, продолжают насиловать все общество, стараясь любой ценой удержаться у власти. И что самое странное в этой ситуации — Запад продолжает поддерживать этих политиков, потому что других «сукиных сынов» он в Молдавии еще не взрастил.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд публикует в американской прессе статьи о «захваченном олигархами государстве» в Молдавии. Президент Румынии Клаус Йоханнис отказывается давать этим олигархам кредит в 150 млн евро, потому что не в коня корм. Правительство США проводит аудит эффективности грантов на многочисленные неправительственные организации, толку от которых, судя по тому, до чего докатилась Молдавия, тоже мало. IRI публикует убийственный для АЕИ опрос. Наконец, сам Штефан Фюле, «крестный отец» Восточного партнерства, заявляет, что он не понимает, что такое «проевропейское» правительство в Кишиневе, и обвиняет лидеров АЕИ в том, что они использовали «проевропейскую» риторику в качестве алиби для обделывания своих грязных делишек, ничего общего с Европой не имеющих. Фюле, конечно, лукавит, все он прекрасно понимает. «Проевропейское» правительство — это такое правительство, которое нравится Западу. Это не самоназвание и не набор критериев, это ярлык. В свое время Фюле сам бросил палочку дрожжей в кишиневский «проевропейский» клозет, чтобы спасти свою еврокомиссарскую шкуру накануне Вильнюсского саммита и подписания Соглашения об ассоциации. Теперь, когда все это «проевропейско"-бандитско-олигархическое «добро» растеклось, Фюле старается отгрести от него подальше, чтобы не запачкаться.

Вывод, казалось бы, напрашивается сам собой: если вы отказываете в доверии этим политикам, нужно провести новые выборы, чтобы граждане сами выбрали власть, которая будет отражать сегодняшние настроения и расклад сил в обществе, получит большую легитимность, чем этот лопнувший АЕИ. Но Запад, прежде всего, США, категорически противятся досрочным выборам, опасаясь, что к власти в Молдавии придут «пророссийские силы». Вся «инженерная» мысль аккредитованных в Кишиневе западных послов направлена на то, чтобы слепить еще один «проевропейский» альянс из тех же самых партий, которые входили и в предыдущие «проевропейские» коалиции, полностью обанкротились и убили саму «проевропейскую» идею.

Русофобия перевешивает демократию. Сегодняшняя кишиневская власть встроена в региональную антироссийскую коалицию, созданную Вашингтоном. США не позволят, чтобы Молдавия сменила свой «проевропейский» вектор, как бы уродливо он сегодня ни выглядел. И это то, на чем пытается играть Плахотнюк, предлагая себя в качестве единственной жизнеспособной альтернативы «приходу Путина». Но Запад ему не верит.

Плахотнюк пока еще нужен Западу, который понимает, что вся система в Молдавии держится на этом одном олигархе, и если этот стержень выдернуть, система окончательно рухнет. Только от Плахотнюка зависит, будет ли утверждено правительство, и какое, будет ли избран президент, или нет. Запад и Плахотнюк пока еще нужны друг другу. Они в одной лодке. Послам нужно выиграть время, слепить хоть какое-то «проевропейское» большинство и правительство, избрать какого угодно «проевропейского» президента, хоть того же Тимофти оставить на второй срок, а потом, когда Плахотнюк уже будет не нужен, убрать и его. Посадить в тюрьму, как Филата, или просто выгнать из Молдавии, как Игоря Коломойского с Украины — это уже дело техники. Первая часть задачи, которую решает Плахотнюк, та же, что и у послов — выиграть время, — но финал он видит совсем по-другому — сохранить не только свободу, но и деньги, и власть.

Плахотнюку предстоит проявить чудеса изобретательности, чтобы проскочить между струйками дождя и не промокнуть. Он как та американская картошка, которую или весной посадят, или осенью уберут, или летом поедят колорадские жуки. Попытаться сторговаться с американцами, которые выстроили жесткую систему ручного управления в соседних Румынии и Украине и намерены сделать то же самое в Молдавии? Но как верить американцам, которые и не таких «друзей» сдавали в музей и отправляли на нары?

У Плахотнюка есть пять вариантов действий.

Первый: восстановление «семьи» ДПМ-ЛДПМ-ЛП-ЕНП. Это то, на чем настаивает Запад и под что он готов дать деньги, без которых любое «проевропейское» правительство будет мертворожденным. ЛДПМ будут дожимать и склонять к такому варианту, но при этом либерал-демократы могут потребовать «настоящих реформ» и отставок генпрокурора, главы Национального центра по борьбе с коррупцией, судей, то есть тех людей, на которых держится вся система Плахотнюка. ЛДПМ, при поддержке Запада, может потребовать назначения на ключевые должности в системе юстиции иностранцев, что для Плахотнюка смерти подобно. Он на это согласиться не может, и как они будут договариваться, непонятно. В последние дни ДПМ сбавила риторику «анти-ЛДПМ», зовет либерал-демократов в новый альянс, в том числе через призму выборов президента. Если удастся пройти рифы с утверждением правительства и избранием президента, этот парламент дотянет до очередных выборов в 2018 году. Но Плахотнюк не дотянет — его американцы уберут.

Второй: «технократическое» большинство ДПМ-ПКРМ-ЕНП и всех, кто пожелает к ним примкнуть. Михая Гимпу оставят в оппозиции, чтобы он добивал ЛДПМ и оппонировал платформе DA. Под такое правительство Запад денег не даст, зато Плахотнюк сохранит контроль над системой и сможет сам выдвинуться в президенты. 61 голос для своего избрания он без труда обеспечит, но спрогнозировать реакцию общества на столь циничный вызов олигарха трудно. Запад не будет возражать, если в Кишиневе случиться очередной Майдан, а Плахотнюка постигнет участь Виктора Януковича.

Третий: левоцентристская коалиция ДПМ-ПСРМ-ПКРМ. Она позволила бы Плахотнку сохранить власть и систему, но ПСРМ заявляет, что не будет делать никаких альянсов с олигархами, и настаивает на досрочных выборах.

Четвертый: ситуация «ни мира, ни войны», при которой нынешнее «болото» будет сохраняться максимально долго, а выборы всячески оттягиваться. Прецедент есть, при и.о. президента Гимпу и Лупу Молдавия два года и семь месяцев прожила без законно избранного главы государства. Плахотнюк может попытаться отложить выборы до 2017 года, при том, что все будет временное и переходное, и только воровство будет продолжаться постоянно и по-настоящему. Карманный Конституционный суд объяснит, почему это возможно. Но опять же неизвестна реакция посольств и улицы, а в конечном счете выборы все равно придется проводить.

Пятый: быстро, весной-летом 2016 года, провести досрочные выборы, на которых ДПМ и ПКРМ могли бы выступить единым блоком. Проблему с рейтингами можно решить, сохранив нынешнюю систему, которая позволяет фальсифицировать выборы, подгоняя их под нужный олигарху результат.

Поставьте себя на место Плахотнюка. Он видит: западники спасают ЛДПМ, которую он планировал уничтожить, загоняя всех в очередной «проевропейский» альянс, либерал-демократы диктуют неприемлемые для олигарха условия, АЕИ будет договариваться с ПКРМ по избранию президента, жизнь парламента продлевается до 2018 года — а в результате Запад или посадит Плахотнюка весной, или уберет осенью. Быть «картошкой» в американском огороде ему не хочется, поэтому Плахотнюк, скорее всего, будет сохранять нынешнее болото, поддерживать состояние неразберихи и хаоса и готовиться к внеочередным парламентским выборам.

А Молдавия, ее народ? На них и Западу, и его ставленникам в Кишиневе плевать. Если сами граждане не начнут сопротивляться, то их не только принудят ползать и дальше по «проевропейскому» дну, но еще и заставят копать глубже.

Дмитрий Чубашенко — директор газеты «Панорама» (Кишинев, Молдавия)