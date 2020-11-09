Димитрий Кленский

Автор

Родился 2 декабря 1945 года в Таллине. Журналист. Русский. Гражданство – эстонское. Работал корреспондентом газеты «Правда» в Эстонской ССР, заместителем директора Эстонского телеграфного агентства, корреспондентом журнала «Огонек» по Прибалтике, в русскоязычных СМИ Эстонии. Много лет борется против притеснений эстонскими властями Эстонской Православной Церкви (Московского Патриархата), дискриминации по этническому признаку русского и русскоязычного населения Эстонии. В 2006-2007 годы принимал активное участие в добровольном народном движении “Ночной Дозор”, выступая против перезахоронения праха советских воинов, погибших при освобождении Эстонии от немецко-фашистской оккупации в годы Великой Отечественной войны, а также демонтажа посвященного им памятника («Бронзовый солдат») в центре Таллина.