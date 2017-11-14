В конце октября (30—31) в Таллине был с визитом специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Kremlin.ru Михаил Швыдкой

Порталу Baltnews московский гость сказал: «С моей точки зрения, визит был очень насыщенным и позитивным. Потому что все мои собеседники, а это были министр культуры Индрек Саар, министр образования и науки Майлис Репс, вице-мэр Таллина Михаил Кылварт, директор департамента эстонского министерства иностранных дел. Все согласились с тем, что культура и образование — это мост между нашими народами, который надо сохранять, вне зависимости от политической погоды и экономических обстоятельств. И у нас есть все возможности для того, чтобы эти мосты были оживлёнными».

Вообще-то все это — лишь слова. Единственно конкретным было одно предложение:

«Как ни странно, такого рода даты, как столетний юбилей Георга Отса, они хорошо понятны для политиков двух стран. Если мы придумаем что-нибудь человеческое, ну, глядишь, что-нибудь и получится».

Откуда такая уверенность, если имя Георга Отса долгое время в Эстонии замалчивалось и даже осуждалось, как одного из «кремлевских соловьев» и только недавно отношение к нему слегка смягчилось? Или оскорбительная легкомысленность, даже ветреность, в суждениях («ну, глядишь, что-нибудь и получится») посланца Президента РФ?

Георг Отс

А Таллин слушает, да всё… эстонизирует

Ни слова не было сказано общественности о реакции Швыдкого на негативную практику запрета эстонскими властями на въезд в страну известным российским журналистам, ученым, политологам. В частности, это и гости местного международного медиа-клуба «Импрессум». Причем отказ сопровождался с недопустимой для страны Евросоюза пренебрежением властей к нормам европейской демократии — свободе слова, собраний, убеждений. Не забыт и отказ властей, дать концерты в Эстонии всемирно известному дважды краснознаменному Академическому ансамблю песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. Ни слова не было сказано о том, что минкультуры ЭР, в нарушение закона, препятствует созданию в Эстонии русской культурной автономии.

Что уж там говорить о проблеме русофобии и хамском отношении местных СМИ к России и русскости. Кстати, и в данном случае все эстонские министры, с которыми встречался г-н Швыдкой, вообще, проигнорировали прессу.

И, наконец, о самом больном для русского и русскоязычного населения — проблеме угасающего образования на русском языке и эстонизации «русской школы».

И тут Михаил Швыдкой не был конкретным: «Разумеется, с министром образования и науки мы говорил и, в частности, и о том, что нам важно сохранить русский язык в Эстонии».

Показательно, что спецпредставитель президента РФ не удосужился встретиться с руководством НКО «Русская школа Эстонии», которая уже робко (под полицейским присмотром и осуждением местных СМИ) в одиночестве отстаивает в стране сохранение образования на русском языке. Зато гость похвастался встречами со старыми друзьями, героями эстонской сцены, которые интересовали Швыдкого, когда он был театральным критиком.

Zarusskiy.org Русский язык в Эстонии

Нравственная сторона визита вежливости

Обращает на себя внимание нравственная сторона визита Михаила Швыдкого. Его комплиментарность, лестное отношение к эстонским политикам — это кощунство на фоне не прекращающейся четверть века дискриминации русского и русскоязычного населения. Впечатление от его визита оставило пусть гиперболизированное, неприятное ощущение, как если бы во время Великой Отечественной войны спецпредставитель Сталина прибыл в Берлин укреплять культурные мосты между двумя воюющими государствами и с разъяснениями о том, как важно сохранить русский язык в немецких концлагерях.

Ох, уж эти выдаваемые за великодушие беспринципность и мягкотелость, что так свойственно России, когда применяет «мягкую силу», декларируя необходимость защищать Русский мир, агонизирующий в российском порубежье!

Связано это с визитом в Таллин спецпредставителя президента РФ — Михаила Швыдкого или нет, но сразу после его отъезда Эстония в очередной раз продемонстрировала свое недружественное отношение к России. Не понять, почему именно с оглаской в эстонских СМИ было сообщено о задержании в приграничной с Россией Нарве предполагаемого агента ФСБ — 20-летнего студента-программиста из российского города Кингисепп (Ленобласть). Это — Алексей Васильев, много лет учившийся в учебных заведениях русскоязычного северо-востока Эстонии. Такой вот ответ Таллина на предложение РФ укреплять мосты «взаимопонимания и дружбы» между народами России и Эстонии.

Более того, незадолго до приезда московского посланца премьер-министр Эстонии Юри Ратас объявил ничтожным договор его, якобы, прорусской Центристской партии с российской «Единой Россией». Он же заявил, что 9 мая — не праздник для эстонцев, так как немецкая оккупация сменилась советской, что Россия должна вернуть Крым и санкции против нее надо продолжить и, наконец, сообщил о предстоящих переговорах с США о размещении на территории Эстонии ракет «Пэтриот». Неужели против Латвии, Финляндии или Швеции?

Можно с иронией заключить — вот и весь итог визита Швыдкого.

Eg.ru Памятник советским воинам-освободителям Таллина «Бронзовый солдат»

Чтобы русские не отвернулись от России

Известно, что в Эстонии многие русские политики считают, что Россия недостаточно последовательно отстаивала интересы российских соотечественников (в самом широком смысле этого слова). В частности, не удалось воспрепятствовать унижению местных русских и России в государственном вандализме с «Бронзовым солдатом». Не получилось сохранить русское политическое движение, на обломках которой остались редкие правозащитники, преследуемые Полицией безопасности и СМИ. Не сдержала Россия (пока?) и широковещательные обещания (кстати, «с бородой») сохранить в Эстонии полноценное русскоязычное образование.

В ситуации, когда русское и русскоязычное население наконец-то поняло, что оно всеми брошено и предоставлено само себе, надежды на выживание в русофобской Эстонии русской духовности возложены только на культурную «интервенцию» России. Это — гастроли российских певцов, ансамблей, театров. Это — передвижные выставки художников, музейных экспонатов. Это — встречи с актерами кино, писателями, журналистами, спортсменами… И что очень важно, чтобы такая интервенция духовности касалось не только богатенькой компрадорской верхушки русского и русскоговорящего населения, но и основной его массы, которая живет, еле-еле сводя концы с концами.

К счастью, нельзя сказать, что в этом направлении ничего не делается. Но можно и нужно наращивать этот потенциал, чтобы духовно и морально поддержать все русское и русскоязычное население, особенно на «русском» северо-востоке с Нарвой, чтобы русская молодежь не повернулась спиной к России. Усилия в этом направлении Эстония предпринимает отчаянные и нельзя сказать, что безуспешные.

Нет никаких гарантий, что в один день Эстония перекроет и этот последний канал культурного обмена с Россией. Тогда, даже при наличии Интернета и трансляциях российских телеканалов русскому и русскоязычному населению предопределено жить в условиях, близких к «духовному концлагерю» в обществе потребления западного образца. Это — прямая дорога к отчуждению русских от России, Русского мира, русскости.