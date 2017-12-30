Чуть более года назад были арестованы сотрудничавшие с российскими информагентствами белорусские эксперты Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец и Сергей Шиптенко. В Минске над ними идет суд. Их, убежденных сторонников Русского мира, налаживания равноправных отношений между Белоруссией и Россией, укрепления дружественных связей Союзного государства Беларуси и России, обвиняют в разжигании межнациональной розни.

Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец, Сергей Шиптенко

И только за то, что они выражали несогласие с растущим числом проявлений белорусского национализма, построенного не только на естественном праве нации на самоопределение, но и за счет различных форм русофобии, противопоставления двух братских народов и государств. Их, находящихся больше года под следствием, беспокоило, что в их стране все больше признаков развития Беларуси по киевскому сюжету: «Украина — не Россия».

Суд еще не завершен, и, естественно, никто не вправе оказывать на него давление, тем более суд другого государства. Но совершенно очевидно, что арест и обвинения, предъявленные сторонникам Русского мира, — это откровенное попрание свободы слова и СМИ, с чем так демонстративно и вызывающе не борются даже в Эстонии со сторонниками нормализации отношений с Россией. Самое сильное у нас средство — запрет на профессию, ограничение доступа в СМИ, обыски в погранпунктах после возвращения из России, наконец, запрет на въезд в Эстонию.

Serge Serebro Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Очевидно, даже оправдание обвиняемых не устранит ощущения, что в Республике Беларусь болезненно воспринимают государственный суверенитет, меркантильны заявления о дружбе российского и белорусского народов. И пусть в экономическом сотрудничестве России и Белоруссии хватает фактов взаимного шантажа, а в России раздается пусть и справедливая критика, но порой и с «атавизмами» шовинизма, нарушением политкорректности, но разве это — основание для политического преследования инакомыслящих, причем под надуманным уголовным уклоном? И с каких пор озабоченность по поводу нападок на дружбу Беларуси и России, подрыва ее основ, стала считаться в Минске враждебной?

Судя по всему, и чиновники, официальные представители белорусского государства, испытывающие комплекс национальной неполноценности, что свойственно любому молодому государству, не способны понять, что вольно или невольно становятся в один ряд с теми, кто борется на Западе со сторонниками нормализации отношений с Россией. Например, в той же Польше, где именно за эти же «прегрешения» обвиняют в шпионаже польского политика, политолога и публициста народного депутата Сейма V созыва Матеуша Пискорского.

Непостижимо, но по жесткости и жестокости процесс в Минске можно сравнить только с судебным разбирательством защитников «Бронзового солдата» в Таллине. По сути, они встали на защиту «Русского мира». За что и были арестованы, а потом посажены на скамью подсудимых, активисты добровольного народного движения «Ночной дозор» имени Владимира Студенецкого, честь входить в ряды которого принадлежала и мне. Нас обвинили в организации массовых протестов русского и русскоязычного населения в связи с государственным вандализмом Эстонии — осквернением праха красноармейцев, освобождавших от немецко-фашистских оккупантов Таллин в сентябре 1944 года, и демонтажем посвященного им памятника в центре столицы страны.

Именно после этого, несмотря на полное оправдание обвиняемых, в Эстонии началась финальная фаза вестернизации и эстонизации напуганных массовыми репрессиями властей русских и русскоязычных жителей (почти треть населения страны). Началось уже бесцеремонное наступление местной этнократии на русский язык и образование на русском языке, утвердилась, как сама собой разумеющаяся, дискриминация окончательно притихшего неэстонского населения.

Сравнение этой истории с возможными последствиями размывания основ Русского мира в Белоруссии кажется невероятным, но 25-летний опыт становления государственности Украины без сформировавшегося еще гражданского общества и политической нации показывает, что это допущение — реальность, вовсе не преувеличение. Увы, украинский опыт — это достойный сожаления вульгарный и карикатурный вариант русофобского восстановления независимости в Эстонии и других республиках Прибалтики.

Неужели белорусы не способны учиться хотя бы на чужих ошибках? Независимость и суверенитет — понятия святые, но когда патриотизм зиждется на принижении и унижении другой нации, то он неизбежно приобретает черты пошлого предnaziонализма. Разве не с этого начиналась и нацификация Германии и еще целого ряда европейских государств в тридцатые годы прошлого века?

Именно на этом фоне и в связи с судом над сторонниками дружбы между Белоруссией и Россией настораживает злорадство и активизация тех национал-патриотических и националистических кругов в Белоруссии, которые считают русофобию фундаментом национального государства, национальной идеи, а также гражданской нации и этнической идентичности. Именно это наблюдается на Украине и в республиках Прибалтики, где русское и русскоязычное население на протяжении четверти века испытывало и испытывает негативные последствия русофобии. А именно репрессии и отвержение за стремление нормализовать отношения с Россией, установить, и не на условиях этнократии, гражданский мир, обеспечить общественно-политическую стабильность в Прибалтике, которая, однако, становится все более враждебной и воинственной по отношению к восточному соседу.

Невообразимо, что в такое противостояние позволит втянуть себя Республика Беларусь. Ведь уже есть симптомы того, что естественное стремление белорусской элиты построить полноценное государство и политическую гражданскую нацию коллективный Запад медоточиво и лицемерно трансформирует в русофобию. Расчет прост — после превращения Украины в Польшу-2 превратить Беларусь во враждебную России Польшу-3.

Такое в искренне любимой русскими Беларуси с ее скромным, но мужественным народом, невозможно представить в самом страшном сне. Но уже есть серьезные опасения (фактов и событий в Беларуси — аналогичных становлению naziонализма в Прибалтике уже предостаточно), что этот сон медленно и не очень заметно, но становится явью. Помнится, как еще в начале нулевых годов приезжавшие в Таллин сотрудники ОБСЕ ужасались белорусскими «демократами», которые не скрывали своей кровожадности к властям. Сдается, что пока не поздно, стоит устранить крен и строить независимую Беларусь без какого-либо намека на русофобию, то есть страну, дружественную к России и россиянам.

Euroradio.fm Белорусские националисты в АТО

А о чем говорит судебное преследование трех белорусских сторонников «Русского мира»? Информационный ресурс «Белорусские новости» сообщает, что замена министра информации РБ Лилии Ананич, которая и предложила возбудить уголовное дело против трех белорусских экспертов, новым, белорусскоязычным писателем и журналистом Алесем Карлюкевичем воспринимается как «некий сигнал белорусских властей «Русскому миру» в рамках продекларированного Александром Лукашенко курса на «здоровый национализм». Если под последним термином понимается «белорусский патриотизм» (то есть национализм без русофобии и ксенофобии), то это одно, и тогда так и надо говорить, называя вещи своими именами. Потому что «здоровый национализм» звучит двусмысленно. Если по инициативе белорусского министра стремление трех подсудимых инакомыслящих побороть прорастание в Белоруссии ростков полулатентного naziонализма реализуется «в целях разжигания национальной розни, нанесения ущерба братским отношениям Беларуси и России», а Следственный комитет РБ возбуждает еще и уголовное дело, то возникает два вывода.

Первый — как сторонникам дружбы с Россией в принципе можно разжечь национальную вражду со «здоровыми» националистами, то есть по Лукашенко, с патриотами, то есть также ратующими за дружбу с Москвой? Но, если же рознь имеет место, то тогда надо признать, что возникает она не со «здоровыми», а с антироссийски настроенными националистами. И второй, как следствие. Или позиция власти — искренний самообман, или сознательная неадекватность. Объяснить ее можно только трайбализмом (этнический сепаратизм элиты), в данном случае, стремлением сформировать белорусскую нацию принудительно, административными методами (можно сравнить с такими же планами Киева и страны Евросоюза — Латвии, а также практикой принудительного обучения русских детишек татарскому языку в Татарстане).

Последствия этого хорошо видны на примере Украины. Кстати, с ней Белоруссия нет-нет, да не стесняется демонстрировать солидарность как с жертвой России, при том, что Беларусь входит с Россией в Союзное государство. Разве это не странная претензия на независимую, но одновременно недружественную в отношении Москвы, внешнюю политику? Разве не логичнее в таком случае выйти из этого Союза?

Grani-msk Граница между Россией и Белоруссией

Эта статья написана исключительно из-за любви к белорусам и народу Беларуси, но и тревоги за судьбу двух славянских народов и возможный разрыв связей между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, то есть окончательного разрушения славянского мира.

Димитрий Кленский — ветеран Добровольного народного движения «Ночной дозор» имени Владимира Студенецкого

P.S. Известный враг президента РБ Александра Лукашенко — Станислав Шушкевич, бывший руководитель Белоруссии, ставшей благодаря ему после заговора в Беловежской пуще независимой, год назад гостил в Таллине на презентации снятого о нем эстонского фильма. Общаясь с журналистами, он объявил нынешнего руководителя Белоруссии главным «антибелорусом», а еще обвинил «в русификации страны». Шушкевич считает, что «Лукашенко платит, таким образом, за поддержку Кремля».

Тогда вопрос: почему судят трех белорусских русофилов, но не судят президента РБ? Или этим судебным преследованием Лукашенко выказывает терпимость к белорусскому национализму, а то и заигрывает со своими врагами, с тем же Шушкевичем? Короче, Минск ведет двойную игру, пытается усидеть сразу на двух стульях: быть русофилом и русофобом одновременно. Не потому ли Александр Лукашенко, скорее всего, бессильный унять наглеющий белорусский национализм, флиртуя с ним (а кто знает: может, и симпатизируя ему?), отдал на заклание сторонников нормализации отношений с Россией и сохранения белорусско-российской дружбы Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко?