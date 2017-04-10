



Эстония

Ликование в Таллине политически пубертатного руководства страны и СМИ (а они все — «придворные») по поводу ракетного удара США по сирийской авиабазе «Шайрат» несколько остудило заявление депутата Европарламента от Эстонии Яны Тоом.

Она не только осудила министра иностранных дел ЭР, социал-демократа Свена Миксера, который признал этот обстрел «уместным и необходимым», но и назвала его в Сети «дураком».

Эстония не союзник США, а их слуга

По сути, глупцами Яна Тоом окрестила все высшее руководство страны, которое с восхищением приняло сообщение о наказании Сирии за ее якобы «химическую атаку» в Идлибе, якобы проведенную за три дня до более чем реального обстрела сирийской авиабазы. И хотя позже она призналась, что несколько погорячилась, оценивая умственные способности министра, но позже все равно осталась при своем: «Если министр иностранных дел защищает международное право, то он должен делать это всегда, а не в определенных случаях». Еще раньше в Facebook она высказалась так: «Какого черта? Глава МИД Эстонии одобряет нападение американцев на Сирию? Без резолюции ООН?»

То, что за это на нее набросились эстонские «ястребы», было более чем ожидаемо. Но Яну Тоом осудили и товарищи по Центристской партии. Ее вице-председатель Яанус Карилайд согласно сообщению агентства новостей BNS осудил коллегу: «Мир не бывает черно-белым, однако у министра иностранных дел всегда есть право доверять нашему стратегическому союзнику США и поддерживать их. Эмоциональная оценка депутата Европарламента относительного нашего министра совершенно неприемлема». Удивительно лакейская позиция вассала, который льстиво называет Вашингтон союзником Эстонии. Хорош союзник, который не информирует о шагах, ставящих мир перед угрозой новой мировой войны, стало быть, с большой вероятностью и ядерной. А вассал, считающий себя союзником США, лишь слепо подпевает агрессору.

Франсуа Верхейден. Слуга с подносом. 1852

Ну, а премьер-министр, тоже центрист Юри Ратас? Заступившись за своего министра, он полностью одобрил действия США в Сирии. А как иначе?! Не для того же посольство США посадило его в кресло премьер-министра после долгого остракизма центристов и многолетнего пребывания в парламентской оппозиции. Кстати, в обмен на отказ от прежнего курса партии, которую

по-рабски (в силу латентности русофобиицентристов) поддерживает русскоязычное население Эстонии, а еще — за отстранение от руководства Центристской партии ее учредителя и сторонника нормализации отношений с Россией Эдгара Сависаара.

Центриста Юри Ратаса цитирует агентство BNS: «Произошедшая в Сирии химическая атака на гражданское население является грубым нарушением международного права. Разумеется, международная общественность не может не отреагировать на нее. В то же время, все попытки найти мирное решение сирийскому конфликту в Совете Безопасности ООН, к сожалению, были безуспешными из-за возражений России. Согласно нашей информации, вмешательство США руководствовалось, прежде всего, целью помешать пользованию военной инфраструктурой для преступлений против человечества и военных преступлений режима Асада».

«Рейхсминистр пропаганды» доктор Геббельс

Что дозволено США, не позволено РФ

Да и немыслимо было бы для главы правительства не осудить однопартийца, если ставшая при весьма странных (случайных) обстоятельствах главой государства Президент ЭР Керсти Кальюлайд не задала тон всеобщей радости. Портал Rus.delfi.ee приводит ее слова: «Прошедшая три дня назад атака химическим оружием, за которую отвечает режим Асада, является чудовищным преступлением, которому нет никаких оправданий. Никаких. Прежнее, заключенное в 2013 году международное соглашение, в котором Сирия отказалась от химического оружия, было пустыми словами… Западный мир не мог оставаться равнодушным, поскольку применение химического оружия вопиющим образом противоречит всему, что мы защищаем. Оно также противоречит международным соглашениями и решениям Совета безопасности ООН».

Потрясающе! Факт газовой атаки налицо, но никто не установил, кто же ее провел и организовал? Есть лишь утверждение США, что это — дело рук президента Сирии Асада. А где же демократия: беспристрастное расследование и суд, после чего только и можно говорить об истинных виновных?! Но Западу это не нужно, потому что химатака в Сирии может быть и делом его же рук. На воре шапка не горит?

То есть завтра России достаточно уведомить США, что через два часа будет нанесен ракетный удар по военной авиабазе НАТО под Таллином в Ямари (Ämari) и только на том основании, что в Эстонии притесняют русское население, то есть нарушаются права человека. А все прогрессивное человечество поддержит Москву, заклеймив Эстонию за дискриминацию русского и русскоязычного населения. Формально — все один к одному. Или достаточно, чтобы «кто-то» в русскоязычной Нарве открыл в общественном месте баллон с хлором. В этом случае Эстония сразу потребовала бы расследования, а Госдума РФ призвала бы создать Военный трибунал по Эстонии. Если кому-то этот пример покажется натянутым, то в его основу может быть взят Донбасс, где Киев применял фосфорные бомбы (и никто, на Западе, включая Эстонию, не осудил это три года назад), а десятки тысяч мирных жителей в Донбассе убиты, миллионы бежали с Украины. И что мешает по логике Запада уже России наказать Киев и поставить там угодного Кремлю президента. Назовите хоть одно отличие от ситуации с Сирией! Или: что позволено Юпитеру (США и Запад), не позволено быку (России)?

Кукрыниксы. Колониальные народы при свете «факела свободы». 1957

Запад превращает двойной стандарт в новый норматив международных отношений. В основе этого — не политический идиотизм и не шизофрения, и даже не лицемерие и желание валять дурака, а грубая военная сила, наглость и эгоизм западных правительств, расизм и высокомерие, в общем знаменателе чего — тотальная безответственность перед миром за международный разбой под флагом гуманизма, разумеется, в представлении «золотого миллиарда». Это и есть неоколониализм XXI века! Это и порождает терроризм в угнетенных или разрушенных арабских странах, но который Запад ухитряется взять под контроль, чтобы направить черные замыслы того же ИГИЛ против России. И ведь факт, что на сегодня она пока единственная, кто серьезно борется с международным терроризмом. Это Эстонию волнует?

За русофобию — барские объедки?

Многие обозреватели отмечают, что на самом деле отдающий бутафорией ракетный обстрел американцами авиабазы «Шайрат» это — предупреждение России, которую на Западе за Крым и Донбасс, да и за Южную Осетию и Абхазию, обвиняют в агрессивности, угрозе территориальной целостности ее соседей. Будто не было Косово, распада Югославии. Тычут пальцем в Москву и за любое военное учение (на собственной территории!), милитаризацию — наращивании военного потенциала.

Помилуйте! Разве не обычное вооружение НАТО в Европе многократно превосходит российское? Разве не Прибалтика вооружается до зубов в ущерб социальному положению населения и прежде всего за счет обеднения русского и русскоязычного населения (треть всей численности жителей страны)? Разве не Эстония и остальные страны Прибалтики вкупе с воинственной Польшей демонстрируют высший пилотаж русофобии внутри своей страны и в международной жизни? Чья бы корова мычала.

Но жаждущая «справедливости» Президент ЭР Кальюлайд встает в позу прокурора: «Сирийский кризис нуждается в мирном решении, но для этого необходимо более решительное вмешательство международной общественности, поскольку прежний курс не принес результатов. Военных преступников следует призвать к ответу». И вот уже в Сенат США, как, ссылаясь на телеканал RT, сообщает ИА REGNUM, внесён законопроект, который в случае одобрения предписывает Госдепартаменту рассмотреть вопрос о создании «гибридного трибунала» для проведения расследования в отношении руководства Сирии.

Позвольте, все наоборот. Напрашивается как раз международный трибунал (Нюрнберг — 2) в отношении стремящегося к мировому господству Запада во главе с США и их президентами последних лет, все чаще напоминающими своим человеконенавистничеством Адольфа Гитлера? А также за враждебное отношение к России и славянам, разрушающую общечеловеческие ценности лживую пропаганду, которая уже обогнала по пошлости геббельсовскую?

Кукрыниксы. Раздувают. 1962

Эстония, как и другие «союзники» США, ставшие во главе с Германией их ландскнехтами (в первоначальном значении — слугами), не хочет понимать, что собственными руками и участием в раздувании мирового пожара может привести страну и нацию, к полному исчезновению. Умопомрачение западных элит может остановить на местах только население. Например, в Эстонии или в Прибалтике, да и по всему миру, ощущается потребность в антивоенных движениях. Впрочем, позволит ли это в Эстонии полицейское государство?

Осуждая Яну Тоом, власти не предъявляют ей контраргументов, как и США — Сирии. Вердикт прост: «Я прав уж тем, что хочется мне кушать».

При этом эстонская политическая элита Эстонии, превратившая свою же страну в нечто вроде доминиона США, согласна на объедки с барского политического стола. Более того, банками в Эстонии давно командуют освобожденные от налогов шведы, в торговле хозяйничают финны, в политике — Вашингтон. От независимости в основном остались лишь символы — гимн, герб и государственный флаг.

И с этим багажом Эстонская Республика встретит в будущем году столетие провозглашения своей независимости?

Таллин, 10 апреля 2017.