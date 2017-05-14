Сегодня, когда Запад ополчился против России, и ощущается дыхание новой войны, в Эстонии витает обостряющееся ощущение прифронтовой обстановки. Это подчеркнул впечатляющий и своеобразный марш «Бессмертного полка» в Таллине.

9 мая журналисты русофобского русскоязычного портала Rus. Postimees опросили людей на Воинском кладбище столицы, где находится привезенный сюда десять лет назад многострадальный памятник советскому Солдату-Освободителю («Бронзовый солдат»). Их интересовали причины активного участия таллинцев в праздновании «российского» Дня Победы. В вопросе звучала надежда на то, что воспоминания о минувшей войне должны были бы уже стираться в памяти. Но все отвечали одинаково: «К памятнику зовет память о 9 мая». Но что показательно: причиной были названы и беспокойство из-за напряженных отношений с Россией, и наращивание в стране вооруженных сил НАТО, которые в народе, даже эстонцы, нет-нет, да называют «оккупационными».

«Бессмертный полк» не остановить

Нынешний марш «Бессмертного полка» отличала лучшая, чем в прошлом году, организация мероприятия. Хорошо было поставлено информирование населения, хотя лояльная властям русскоязычная пресса отказывалась размещать объявления об акции. Надувать белые шары перед маршем, а их было великое множество, помогли организаторы «Бессмертного полка». Они оказали помощь людям в оформлении плакатов с фотографиями родных — фронтовиков и тружеников тыла. Их можно было заранее прислать организаторам по электронной почте. Фотоснимки просили подписывать, присылать краткое описание судьбы участников войны и тружеников тыла.

Настроение шествия поднимал музыкальный дуэт «Катюша», способствовавший тому, что и собравшиеся поддерживали его пением, активно распевая известные песни военных лет. Мероприятие зарегистрировали в соответствии с законом, маршрут согласовали с муниципальной полицией, которая вместе с ответственными дежурными «полка» обеспечивала порядок. В этот раз власти, хотя поначалу и не соглашались, не стали, как в прошлом году, запрещать «Бессмертному полку» идти по проезжей части улицы Фильтри, ведущей к «Бронзовому солдату» на Воинском кладбище.

По традиции при входе на кладбище и на этот раз действовал пункт-палатка, что обеспечивало музыкальное сопровождение, раздачу Георгиевских ленточек, другой символики Великой Отечественной войны. Были оборудованы стенды, на которых можно было крепить фотопортреты тех, кто принимал участие в той страшной войне. Как и в прошлые годы был выставлен «пост №1», в почетном карауле у «Бронзового солдата» посменно стояли молодые люди в армейской форме и форме ВМФ СССР.

По оценке одного из организаторов Сергея Чаулина, в гражданской акции приняло участие около полутора тысяч человек, причем в этот раз удивительно много было молодежи. Получасовое мероприятие прошло с большим энтузиазмом, никаких провокаций не было.

Но ряд вопросов остается.

На Воинском кладбище страшная теснота, толчея. Люди стоят в томительной очереди, чтобы возложить цветы к «Бронзовому солдату», уходящие вынуждены вытаптывать газоны, переступать через надгробные плиты. У каждой из них — гвоздика, но, кстати, многие плиты поизносились, тексты на них уже неразборчивы. Шествие «Бессмертного полка» сталкивается с теми же проблемами.

Igor Fedotenkov Бронзовый солдат

Но есть и проблемы другого плана. Сам монумент, точнее стена, перед которым стоит «Бронзовый солдат», отстроена заново с отклонениями от оригинала. Не восстановлен барельеф ордена Великой Отечественной войны, возвышавшийся за спиной Солдата. Так и не удалось добиться возвращения старых плит на стене с именами похороненных советских бойцов и офицеров и прежним сопроводительным текстом. Сегодня он двусмысленный: «В память о жертвах Второй мировой войны». Это устраивает русофобов, ведь в таком случае монумент посвящен и эсэсовцам, и карателям.

Что стало с Братской могилой?

Такое положение, наверное, обиднее всего для капитана Ивана Михайловича Сысоева, прах которого был утерян еще в 90-е годы при посадке в сквере на Тынисмяги деревьев (они должны были закрыть вид на памятник). Ему на Воинском кладбище, за оградкой из плитняка, рядом с «Бронзовым солдатом», посвящена скромная плита, хотя праха под ней нет.

Рядом с ней другая плита с именами тех воинов из братской могилы на Тынисмяги, прах которых Россия отказалась увезти на родину для спасения их от дальнейшего глумления. Их останки лежат за той же оградкой, фактически это новая братская могила, на которой простенькая доска без сопроводительного текста, лишь одни фамилии:

Колесников Константин Павлович, полковник

Серков Иван Степанович, капитан

Кузнецов Василий Иванович, гвардии майор

Давыдов Василий Иванович, сержант

Котельников К., подполковник

Луканов И. М., младший лейтенант

Дмитрий Андреевич Белов, разведчик, ефрейтор.

Стоящего рядом «Бронзового солдата» традиционно заваливают цветами, а могилки за оградкой украшают небольшие букетики. Мало того, по этому пятачку земли ходят люди, буквально топчутся на ней. Более того, кого не спроси, никто не знает, на чьих могилках они стоят. Ситуация постыдная для всех! В том числе и нынешнего НКО «Ночной дозор». Примечательно, что сегодня эстонские СМИ и политиков это не волнует, хотя десять лет назад один из аргументов перезахоронения праха и переноса памятника из центра города сводился именно к тому, что люди гуляют на братской могиле.

Прах остальных пятерых воинов перезахоронен:

в России:

Куликов Михаил Петрович, подполковник, в Ярославле,

Волков Василий Егорович, лейтенант, в Кашине,

Брянцев Алексей Матвеевич, капитан, в Гукове Ростовской области.

на Украине:

Хапикало Степан Илларионович, гвардии старший сержант, в Полтаве.

в Израиле:

Варшавская Елена Михайловна (Ленина Моисеевна),гвардии старшина медицинской службы, с особыми почестями на знаменитой Масличной горе в Иерусалиме, где ей в 2008 году установили памятник.

Кстати, посольству РФ в Эстонии такой же достойный вариант для всех остальных героев предлагало руководство движения «Ночной дозор», защищавшего в 2006—2007 годы «Бронзового солдата». (Между прочим, напрочь забыт и его лидер — Владимир Студенецкий, умерший при странных обстоятельствах за полтора месяца до сноса памятника). Отказ был бюрократическим и циничным: мол, в Эстонии захоронены десятки тысяч советских воинов, разве всех перезахоронишь на Родине? Без комментариев.

Таллинцы и есть «Бессмертный полк»

Несмотря на холодную погоду, в День Победы с утра и почти до полуночи не прекращалась людская «река» к памятнику Солдату Освободителю («Бронзовый солдат») — многострадальному монументу, который уже десять лет как варварски перенесен эстонскими властями подальше от центра города на тесное Воинское кладбище.

По сравнению с организованной колонной «Бессмертного полка», эта людская масса была многократно больше. Впечатление такое, что в течение всего дня весь русский и русскоязычный Таллин приходил к этому по-своему святому месту поклонения, ставшему для них за десять лет таким же сакральным, как и прежнее место «Бронзового солдата» и Братской могилы красноармейцев в центре Таллина на горке Тынисмяги.

Но и новое место их упокоения на таллинском Воинском кладбище стало «островком свободы», где дискриминируемый в Эстонии русский и русскоязычный житель может раз в году ощутить себя свободным человеком. Здесь он может почувствовать свое человеческое достоинство и гордость за прошлое, связь не только с Эстонией, но и с прародиной: для кого это — Россия, для кого — Советский Союз.

И, кстати, если последнее раздражало и раздражает власть и эстонскую этнократию, то винить в этом они могут только себя. Они так и не поняли, что, несмотря на сложную историю эстонского народа, местные русские и русскоязычные жители (треть населения страны) вправе рассчитывать в составе Евросоюза на равенство, на худой конец, и равноправие.

Люди приходили к «Солдату» в этот будний для Эстонского государства день, именно как на праздник Великой Победы. В основном приходили семьями, группами, а кто и в одиночку. Многие также несли плакаты с фотографиями погибших в ту войну родственников. В большинстве своем люди шли пешком, так как власти сознательно выбрали десять лет назад такое новое место для «Бронзового солдата», чтобы оно было подальше от маршрутов общественного транспорта, без возможности парковаться.

И потому в течение дня людской поток, то иссякал, то становился многолюдным. И как обычно, к концу дня «Бронзовый солдат» утопал в цветах, которые образовали громадную «букет-клумбу» высотой метра полтора и диаметром метра три. На следующий день пришли энтузиасты и придали цветочной груде форму сердца, а рядом на лужайке сложили огромнейшее кольцо из цветов, окружившее пятиконечную звезду из красных гвоздик, воткнутых в землю специальным приспособлением, кстати, изобретенным неизвестным умельцем еще до сноса «Бронзового солдата» более десяти лет назад. Фотоснимки, сделанные дроном, потрясающие. И вот какая пришла мысль. Ведь эту людскую «реку» с утра до вечера можно также воспринимать, как «Бессмертный полк», причем участников которого, уже десятки тысяч жителей столицы!

Как власти гадят накануне 9 мая

Но это-то и возмущает тех, кто считает освобождение Таллина от немецко-фашистских оккупантов исключительно новой, «советской оккупацией». Нынче власти не решились открыто воспрепятствовать маршу «Бессмертного полка» в столице. Ведь они прошли уже в 50 государствах мира!

Но с годами стало традицией, что на эстонско-российской границе время от времени задерживают активистов движения российских соотечественников. С ними не церемонятся — их, формально по закону, проверяют-перепроверяют и по несколько раз в году, производится показательный досмотр багажа, бывает, и раздевают проверяемого. Это — психологическое оружие против тех, кто смеет симпатизировать России и поддерживать с ней общественно-политические связи.

Не стал исключением и нынешний День Победы:

= Стражи эстонской границы подвергли выборочному досмотру супружескую пару и конфисковали десять шоколадок (!), на обертке которых было изображение советского Солдата-Победителя.

= Накануне акции «Бессмертный полк» в Таллине эстонские правоохранительные органы добились рассмотрения в суде ходатайства об аресте одного из организаторов акции за… несвоевременную уплату прошлогодних штрафов за нарушения ПДД.

= Департамент полиции и погранохраны Эстонии вызвал 9 мая жительницу Таллина Элину Есакову — одну из организаторов акции «Бессмертный полк», на допрос в Нарву (в двухстах километрах от столицы), то есть в день проведения акции в столице Эстонии.

= Житель Эстонии Андрес Таммъярв 6 мая был задержан на границе с Россией. У него забрали шесть наклеек (!), посвященных Дню Победы. Мол, их слишком много и, возможно, это — незадекларированный товар, подлежащий продаже. Пострадавший считает: в Эстонии неофициально запрещен ввоз всего, что имеет символику Дня Победы.

(От автора. Когда МВД Украины сообщило о задержании 9 мая в Киеве 33 человек за демонстрацию «запрещённой символики тоталитарных режимов», то международная правозащитная организация Amnesty International признала «запрет советской символики недопустимым». Разница с Украиной лишь в том, что в Эстонии такой запрет носит иезуитский характер).

= Во вторник вечером, 9 мая, на улице Суур-Сыямяэ в Таллине полиция заблокировала около 50 автомобилей с праздничной символикой, которые двигались в сторону Воинского кладбища — места празднования Дня Победы.

Вот она — пошлость и цинизм эстонского, на словах правового и демократического, а в реале — полицейского государства, проповедующего моноэтнизм! Вот он — этнократизм в действии, когда массовое ущемление прав человека в отношении русского и русскоязычного национального меньшинства считается в Эстонии оправданным и справедливым, а при попустительстве Евросоюза и США — нормой.

Увы, доминирует русофобия

Проявлением этого стала истерия в эстонских СМИ, которую вызвали парламентарии-центристы Михаил Стальнухин, Яна Тоом, Оудекки Лооне и Ольга Иванова. Они… посмели прийти к «Бронзовому солдату» и возложить цветы! И, о ужас: парламентарий Ольга Иванова не побоялась дать интервью новостному агентству «Спутник» («Россия сегодня»)! А Оудекки Лооне сделала запись в Фейсбуке:

«Победа союзников во Второй мировой войне — это то, что эстонцы и русские должны отмечать вместе… В случае победы национал-социалистов нынешняя свобода Эстонии была бы невозможна, а эстонцев либо убили бы, либо онемечили… Россия является и останется нашим соседом, а треть наших сограждан говорят на русском языке. Это наша судьба. Обычные русские люди боролись во Второй мировой войне за независимость своей страны. Если мы не уважаем борьбу за независимость других, на каком основании мы хотим, что они уважали нашу борьбу за независимость?».

И что тут началось! Националистка, министр социальной защиты Кайя Ива:

«Ход мысли, что красноармейцы уберегли нас от худшего, глубоко ошибочен… Бомбежка Таллинна и Нарвы не была дружественным поступком, а лишь преступлением против мирного населения…».

(От автора. И это при том, что Эстония, согласно официальной эстонской историографии, воевала, присягнув Гитлеру, против СССР за независимость страны, в частности в составе 20-й дивизии СС (Эстонская), а эстонцы участвовали в уничтожении евреев (Judenfrei), других карательных операциях против мирного населения в России и Белоруссии?! Так что было за что бомбить Таллин, Тарту и Нарву, или бомбить должно только российские города?).

Жители Таллина приветствуют входящий в город германский вермахт. 1941

Еще один русофоб, председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон:

«…у меня такое ощущение, что политики Центристской партии не думают сегодня, исходя из интересов нации…».

Премьер-министр, председатель Центристской партии Юри Ратас (однопартиец Тоом, Стальнухина, Лооне и Ивановой):

«Спутник» является не независимым СМИ, а инструментом пропаганды, который не соблюдает хорошего тона в журналистике, Европарламент в своей резолюции назвал это СМИ «псевдоновостным агентством… Я неоднократно подчеркивал, что именно по этим причинам ни члены правительства, ни сотрудники государственных учреждений не дают интервью «Спутнику».

И еще он же:

«9 мая 1945 года оккупация лишь продолжилась, в более суровой форме… связанные с историей заявления Лооне совершенно неприемлемы».

Впрочем, у противников празднования Победы есть своя логика. Но не победителей и тех, кто чтит и ценит победу над нацистской Германии, а жаждущих реванша проигравших войну неонацистов, героизирующих нацизм.

Лакеи власти — русские русофобы

Празднование 9 мая, пусть и неофициальное, смотрится чудом. Это объясняет страх перед «русским бунтом» — повтором «Бронзовой ночи». Ведь 9 мая для русского человека — Брестская крепость и Сталинград, то есть та красная черта, которую не стоит переступать.

И все же в целом русские и русскоязычные обыватели Эстонии с годами смирились со своим ущербным положением в «духовном концлагере». И потому исключением стал публичный отпор названных выше центристов, подвергнутых их однопартийцем — председателем Центристской партии и премьер-министром Ратасом остракизму за неверную трактовку 9 мая и интервью российскому «Спутнику». Вот выдержка из этого ответа:

«Уважаемый господин премьер-министр! Юри! 9 мая десятки тысяч эстоноземельцев, в том числе твоих однопартийцев, чтут память своих предков, заплативших жизнью за эту победу. Пожалуйста, не надо читать лекции на могилах усопших…».

Но в целом русскоязычные СМИ Эстонии, а они практически все уже находятся под контролем этнократов и русофобов, печатали посвященные 9 мая материалы в основном местных русских коллаборационистов. Их мнение ярче всего выражает писатель П.И.Филимонов (так он представляется и называет себя):

«…Но я, вы и любые люди из тех, кто ходит с завизированными сверху портретами погибших родственников, оставляя их после пятнадцатиминутной демонстрации на камеры в мусорных урнах, тех, кто с ног до головы обматывается оранжево-черной тканью, незаметно для ее носителей скорее превратившейся уже в символ облого и стозевного «русского мира», чем чего бы то ни было еще, Мы не имеем к этому дню никакого отношения…»

Еще:

«Это скорее история о том, как навалились всем миром и одолели зло. А не о том, что русские всех сильнее, смелее и выпить могут больше всех. И немножко еще это история о поединке двух диктаторов, из которых на стороне победителей оказался тот, кого остальные страны посчитали на тот момент менее страшным».

За эти омерзительные строки правильнее было бы представлять автора (если вежливо) — нравственным инвалидом. И в этом смысле он — что два сапога пара с эстонскими СМИ. Например, репортер издания Postimees Уве Гнадентейх посвятил свою публикацию об окончании Второй мировой войны в Европе Воинскому кладбищу в Таллине. Он ни словом не обмолвился о покоящихся здесь красноармейцах, зато рассказал о похороненных тут национальных героях Освободительной войны 1918−1921 годов в Эстонии. Лейтмотив этой публикации, рассказывающей о вандализме советской власти — сносе после войны памятников на Воинском кладбище, приводится в заголовке «Общество охраны памятников старины: советская власть воевала и с памятниками». Да, такое было сразу после войны. Но показательно, что именно так, вульгарно, преподносится эстонцам окончание той войны, которое в Эстонии отмечают, как день примирения. Хорошенькое примирение, однако. Не отстают и русскоязычные СМИ — например, русофобское ЭТВ+ утром 9 мая показало русскому зрителю фильм «Темное обаяние Адольфа Гитлера».

Освобождение советскими войсками Таллина. 1944

Зачем нам ракеты «Пэтриот»?

Но такая враждебность — не просто политическая перепалка. Степень агрессивности националистов объясняет и растущая и без того оголтелая враждебность Эстонского государства к России, и настораживающая по темпам милитаризация (кстати, за счет ухудшения благосостояния населения). Отсюда страх населения перед новой войной.

Министр обороны Маргус Цахкна сказал на прошедшей в мае церемонии памяти жертв Второй мировой войны:

«Сегодня мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы подобные ужасы не смогли больше повториться… Сейчас мы знаем, что только вместе с союзниками, придерживаясь одинаковых ценностей, мы можем предотвратить новые ужасы».

То, что на самом деле стоит за этими словами, включая лицемерие о недопущении новой войны, хорошо иллюстрируют заголовки майских новостей в СМИ Эстонии. Вот они:

= В Эстонии начинаются военные учения «Весенний шторм» с участием около 9000 военнослужащих Эстонии, а также государств-союзников по НАТО и партнеров.

= На авиабазе Эмари приземлились вертолеты США.

= Колонны военной техники могут нарушить движение на дорогах Эстонии.

= Самолеты ВВС США и Швеции в 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне провели очередную совместную разведывательную операцию вблизи границ Калининградской области.

= Премьер-министр Эстонии Юри Ратас на встрече с делегацией конгресса США назвал «эстонско-американские отношения прочными, а военное присутствие США в Европе и странах Балтии — важным»

= Министерство обороны США собирается до конца 2017 года разместить в Прибалтике противоракетные комплексы «Пэтриот». Конечно, «в свете возможной угрозы со стороны РФ».

= Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы встретятся в Вильнюсе с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.

= Цахкна и Мэттис решительно осудили российские военные учения «Запад».

= В Таллин прибыли шесть кораблей НАТО.

И этот милитаристский угар призван предотвратить новую мировую войну? То, что все эти потуги Запада, так похожие на те, что происходили в Германии до начала Второй мировой войны, направлены, якобы, исключительно на укрепление обороноспособности Прибалтики, вызывает сомнения, настороженность и протесты.

Таллин, 14 мая 2017 года.

Послесловие.Только что в Таллине объявили антивоенную кампанию «STOP NATO». За ней — недавно обновленная Левая партия Эстонии.