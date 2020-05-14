Эстонский русскоязычный портал rus.err.ee, являющийся частью общественно-правовой (де-факто государственной) радиотелевизионной корпорации ERR, сообщил о том, что митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений «отслужил 10 мая на столичном Военном кладбище заупокойную службу о погибших во Вторую мировую войну».

Baltic Features Монумент «Бронзовый солдат» на Военном кладбище Таллина

Если сравнить то, что сказал глава Эстонской православной церкви (Московский патриархат), и текст новости rus.err.ee (редактор Евгения Зыбина), то обнаруживается явное несоответствие. Митрополит Евгений: «… Только что мы отслужили панихиду за всех тех, кто противостоял страшной угрозе ХХ века — германскому нацизму и фашизму». Но по версии rus.err.ee речь идёт о «погибших во Вторую мировую войну». То есть ВСЕХ погибших.

Предательский компромисс

Однако и на плитах монумента с «Бронзовым солдатом» написано также о «погибших во Вторую мировую войну». Эта абракадабра появилась в своё время по инициативе местного русского политика-коллаборациониста Сергея Иванова. Он посчитал допустимым такой компромисс в борьбе с депутатами-националистами в столичном Городском собрании. Те добивались сноса «Бронзового солдата» задолго до событий 2007 года. Другой «русский» политик Татьяна Муравьёва, будучи столичным вице-мэром, так же, как Иванов, представлявшая русофобскую Реформистскую партию, подписала документ, согласно которому город выделил деньги для установки в Таллине на Маарьямяги памятных плит, посвящённых эстонским воякам, служившим в немецких охранных (читай: карательных) батальонах и 20-й дивизии СС (Эстонской).

Такая уступка — вопиющий цинизм, вынуждающая называть правдой очевидную ложь. Стоит также напомнить, что монумент восстановлен в нарушение авторских прав, а изголовье «Бронзового солдата» не украшает, как прежде, барельеф ордена Великой Отечественной войны.

Авторы памятника задумывали его как выражение глубокой скорби по погибшим товарищам по оружию. Не посчитались власти с этим мнением искусствоведов и с тем, что монумент считался памятником культуры.

Carl-Johan Sveningsson Надпись на плитах монумента «Бронзовый солдат»

Насквозь лживое тождество

«Бронзовый солдат» стоит в задумчивости, склонив голову. Некогда на плитах были имена тех, кто погиб в ходе Таллинской операции, завершившейся 22 сентября 1944 года освобождением эстонской столицы Красной армией.

Но долгое время о погибших не вспоминали даже новые последователи защитников «Бронзового солдата» из добровольного народного движения «Ночной дозор». К cчастью, в этом году, наконец-то, место перезахоронения праха павших воинов удалось выделить оградкой. Заменили и неказистую памятную доску на более заметную с именами погибших освободителей Таллина. А то с самого 2007 года таллинцы, приходя чтить память советских ратников, даже не знали, что в непосредственной близости от самого монумента покоится прах тех, за сохранение покоя которых в апреле 2007 года активно выступила русская и русскоязычная молодёжь Таллина, что привело к массовым беспорядкам. Люди, отдавая дань памяти «Бронзовому солдату», буквально топтались на месте нового захоронения.

Такое досадное и позорное недоразумение — результат давней информационной войны, развязанной властями. Они реализуют государственную русофобскую политику, в данном случае, смешивая два факта — включение Эстонии в состав СССР в 1940 году и изгнание немецких оккупантов в 1944 году.

После жестокой расправы полиции безопасности с теми, кто 13 лет назад протестовал против осквернения праха советских воинов и варварского демонтажа «Бронзового солдата», русское и русскоязычное население страны смирилось с навязанным ему откровенно лживым тождеством. Поскольку, принося цветы к памятнику, они невольно благодарят за Победу над нацистской Германией как бы и тех, кто не только противостоял Красной армии, но и совершал военные преступления.

Артиллеристы Эстонского стрелкового корпуса

Проигравшие судят победителя

Эта историческая ложь выгодна прежде всего Западу, который с самого начала смотрел сквозь пальцы на происходившее осквернение памятника и праха красноармейцев. Вспоминается ответ «Ночному дозору», присланный посольством Великобритании в Эстонии. Оно утешало дозорных тем, что всё будет сделано по закону. Но это и есть одобрение переноса памятника!

Запад воспользовался комплексами национальной неполноценности националистов-русофобов, которые ставят на одну доску вхождение Эстонии в СССР и боевые действия Красной армии в 1944 году. Та гнала немецких захватчиков в их логово, за что только в Эстонии более 70 тысяч красноармейцев положили свои головы и были захоронены в эстонской земле. И если националисты называют даже погибших оккупантами, то, хочется спросить, какое отношение погибшие имели к «советской оккупации», если не они восстанавливали советскую власть в Эстонии?

Или, по логике русофобов, Красной армии надо было остановиться и сохранить власть нацистской Германии в той же Эстонии или Польше, других странах Центральной и Восточной Европы? Кстати, утверждение о том, что СССР должен был после окончания войны вывести свои войска с территории той же Эстонии, не имеет отношения к погибшим. Включение Прибалтики в состав СССР было одобрено Рузвельтом, Черчиллем и Сталиным не только в Ялте, но ещё в Тегеране.

Бойцы 8-го Эстонского стрелкового корпуса проходят по улице освобожденного Ориссааре на острове Сааремаа. Октябрь 1944 года

Забытые военные преступления

Впрочем, и тут враги России лукавят. Они делают вид, что не было воевавшего против гитлеровских оккупантов Эстонского стрелкового корпуса, сформированного в основном из числа эстонцев, в большинстве своём желавших не только изгнания немцев из Эстонии, но и восстановления советской власти и сохранения вхождения в состав СССР.

Но нынешнюю эстонскую политическую элиту это не интересует. Да, надо признать, что на сторону нацистов перешло более 40 тысяч эстонцев, и это несмотря на многовековое угнетение эстонских крестьян остзейскими (немецкими) баронами, крепостными которых они оставались несколько веков. Сработали страх и инстинкт подчинения насилию.

Верно, что около сотни тысяч эстонцев, в основном представители элиты и среднего класса, перед приходом Красной армии бежали на Запад. Но нынешние эстонские националисты игнорируют тот факт, что многие из спасавшихся бегством запятнали себя военными преступлениями и сотрудничеством с нацистами. Это, а также участие эстонцев в Холокосте, признала даже созданная в своё время президентом ЭР Леннартом Мери международная «комиссия Якобсона».

Боец 8-го Эстонского стрелкового корпуса встретил на улице освобожденного Таллина свою жену. 22 сентября 1944 года

Заказ Запада на русофобию

Тут-то собака и зарыта. Беженцы 1944 года в современной Эстонии считаются либо жертвами «советской оккупации», либо чуть ли не борцами за независимость Эстонии по итогам Второй мировой войны. Даже допуская и признавая это, задаёшься вопросом: а как же быть с обелением коллаборационизма и военными преступлениями эстонцев? Об этом официальный Таллин и местные СМИ молчат.

В этой неразборчивости, которая оправдывает военные преступления, совершённые якобы ради независимости, и скрывается ключ, объясняющий, во имя чего сегодня переписывается история Второй мировой и замалчивается Великая Отечественная война СССР против гитлеровской Германии и её европейских союзников. Последние (страны Восточной и Центральной Европы) довели по указке Вашингтона свою провокационную деятельность по дискредитации Российской Федерации и переписыванию истории Второй мировой войны до неслыханной политической шизофрении.

Причина этой истерии — русофобия. При этом она совершенно не нужна эстонскому государству и народу, поскольку Эстония уже 30 лет как снова независима и вполне устроила свою жизнь. Однако её подогревают те, кто взамен согласился взять прибалтийскую республику под «защиту» от российской «угрозы», на самом деле превращая её в плацдарм для возможного нападения на Россию (до Санкт-Петербурга рукой подать — чуть более ста километров).

НАТО во главе с США и Великобританией грезит если не об агрессии против РФ, то о (само)ликвидации России как государства.