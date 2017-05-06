Первомай снова зашагал по стране. Минувший «праздник трудящихся и весны» показал, сколь популярен в стране не только Сталин, но и Владимир Ильич Ульянов (Ленин) — основатель советского государства, которого не перестают терроризировать угрозой выноса его тела из Мавзолея. Как сообщает ИА REGNUM, другие СМИ, многие демонстранты от Владивостока до Калининграда несли с собой транспаранты и флаги СССР, небывало много портретов его основателя Ленина.

Ipukr.com Ельцин

Тело Ленина увезут в Казахстан?

Тем большим диссонансом было очередное ограждение в Москве Мавзолея Ленина. Зачем: чтобы не попадал на глаза, не портил настроение людям? И это — в столетие революций 1917 года?!

В репортажах с Красной площади тщательно избегали показывать кадры с замаскировавшим Мавзолей «забором». Но кадры, сделанные дроном, отчетливо показывали этот уродливый декор и некрополь у Кремлевской стены как часть ансамбля Красной площади и Кремля. К слову, этот архитектурный комплекс вместе с Мавзолеем включен в список Bсемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а Указом президента РФ отнесен к объектам исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения.

И, несмотря на это, еще при Сталине на главной площади страны был проведен футбольный матч, а в наше время — она стала чуть ли не концертным залом под открытым небом для развлекательных мероприятий. Народ приучают к неуважению своей же истории. Иначе как кощунством это назвать трудно. И потому не совсем понять российское общество, включая Компартию России, которая подозрительно вяло критикует задрапированный Мавзолей. Зато показательно, что коммунисты вместе с верующими еще совсем недавно справедливо подняли вселенский крик по поводу осквернения панк-рок-группой Pussy Riot храма Христа Спасителя.

А в чем, действительно, принципиальная разница: святотатство в кафедральном соборе или глумление над Мавзолеем Ленина и некрополем в Кремлевской стене? Не зря оскорбленные этим коммунисты Казахстана предложили перевезти тело Ленина в их страну, хотя при этом и они же жалуются, что беспомощны восстановить у себя памятник «вождю мирового пролетариата».

Похороны Ленина

Но Ленин «принадлежит» не только коммунистам, но и всей стране — России, а посвященные ему памятники и музеи можно найти во многих странах мира. В той же Финляндии. Так что поднимающие болезненный для всего общества вопрос должны помнить и судьбу «Бронзового солдата» — памятник Солдату-Освободителю в Таллине, который десять лет назад демонтировали эстонские власти, заодно осквернив прах советских воинов, похороненных рядом в том же сквере. Тогда вся Россия и ее власти «встали на дыбы», но не помешали свершиться злодеянию, расколовшему эстонское общество по этническому признаку. И не дай Бог, участь «Бронзового солдата» разделят как Мавзолей Ленина, так и тело Владимира Ульянова, а также прах погребенных в Кремлевской стене революционеров.

«Сегодня — рано, завтра — поздно»

Трудно представить это, но угроза-то существует. Ее постоянно провоцируют иные священнослужители, ура-патриоты, монархисты, что играет на руку отечественным прозападным «либералам», искусственно раскалывающим общество, подрывая устои государственности.

Особо рьяные сторонники сноса Мавзолея прикрываются требованием предать согласно христианским традициям земле мумифицированное тело создателя Советского государства, дело которого эхом прокатилось по всей земле. Понять такое желание по-человечески можно. Но проблема в другом — чем мотивированы сторонники зачистки Красной площади? Они считают, что Ленин, как и Сталин, — злодей, мол, на его руках страшные жертвы, которые принес Великий Октябрь и последовавшая Гражданская война. Впрочем, упрекать в этом персонально только Ленина — это примитивное толкование истории и роли в ней личности, также игнорирование историзма, согласно которому История отражает, прежде всего, объективный процесс развития человечества.

Да, Ленин крепко «приложил руку» к Октябрьскому перевороту в 1917 году. Кстати, гениальность этого действа характеризует порой превратно и обывательски глупо оцениваемая математически точная ленинская формулировка тактики: «Сегодня — рано, завтра — поздно». Это не фигура речи, как и другие тезисы (о возможности кухарки управлять страной, роли кино в жизни нового общества…). Но очевидно, что революция (сама Клио), глубинные перемены в обществе выбрали своим вождем именно Ленина, который за несколько месяцев до февральского свержения царизма заявлял, что «нам, старикам», революции в России не видать. Конечно, личности такого калибра могут жить и сегодня рядом с нами, но для нынешнего исторического процесса они не востребованы. То же можно сказать о Сталине — его выбор историей вполне адекватно определялся низким цивилизационным уровнем развития российского общества, в котором сто лет назад по Ленину существовало пять укладов развития — от трайбализма (общинно-родового строя) до социализма. Хотя роль личности никто не отменял, но какое общество — таков и вождь, а не наоборот, как это пытаются представить враги России. И потому жесткость и жестокость (когда брат идет на брата) в революционную эпоху и сразу после нее, тем более в такой социально/национально «разношерстной» стране, как Россия, неизбежны. Да что Россия, вспомним гильотину — изобретение Великой французской революции 1789 года! Не стоит забывать и то, что в России «красный террор» начался с «белого террора» (убийство в 1918 году в Петрограде председателя местного ЧК Урицкого).

Революции, увы, беспощадны и кровопролитны, отличаются дикостью нравов, как любая смута в России. Но таковыми они были и в Англии, и во Франции. Тем не менее, как метко заметил популярный и в России израильский общественно-политический деятель Яаков Кедми: судить о коммунизме по сталинским репрессиям — то же, что рассуждать о христианстве по инквизиции

И всё же: ЕЛЬЦИН или ЛЕНИН?

«Зеленый свет» фанатизму сторонников выноса тела Ленина из его Мавзолея и даже сноса самого Мавзолея дает игнорирование даже крупными историками историзма (рассмотрение мира в закономерном историческом развитии). Так, в передаче ТВЦ «Право голоса» эксперт — проректор по научной работе и связям с общественностью Дина Кирнарская из Российской академии музыки имени Гнесиных заявила, что «Ленин взорвал государство». Все наоборот! Хотя Ленин и написал знаменитый труд «Государство и революция», он, в силу того, что в 1917 году взорвалось общество и государство, не побоялся подхватить власть в гибнущей стране. Та же Гражданская война возникла не по инициативе Ленина и большевиков с эсерами, а в результате объективных причин — острой борьбы старого с новым.

Фанатизм отличает слепое, безоговорочное следование убеждениям, обычно сочетающееся с нетерпимостью к чужим взглядам и убеждениям, но также неспособность к самокритике. А потому, истые фанатики — российские прозападные либералы, так любящие критиковать Россию за нежелание перенять один к одному опыт Запада, закрывают в данном случае глаза как раз на этот опыт и традиции Европы.

Вот приводят аргумент, что Мавзолей с мумифицированным телом — это восточная традиция. Это не совсем так. Мавзолей — это монумент, погребальное сооружение, включавшее камеру, где помещались останки умершей знаменитости. На Красной площади в Мавзолее Ленина установлен саркофаг с телом Ленина. Далее, «Википедия» упоминает более ста мавзолеев по всему миру, включая Океанию и Африку. Если в Азии их насчитывается 43, то в Европе — 30, а в Северной и Южной Америке — 23. И никто не требует их ликвидации или перезахоронения. Нет сомнений, что ни одному жителю цивилизованной Франции не придет в голову мысль о переносе из собора Святого Людовика Дома инвалидов в Париже саркофага с останками «императора французов» — Наполеона I Бонапарта, заложившего основы современного французского государства? Одно толькотакое допущение воспринимается как оскорбление национальных чувств французов. Хотя при жизни Наполеон во всей Европе считался злодеем. Но главным наследием этого «злодея», как особо отмечал историк Евгений Тарле, стали даже не военное искусство, а достижения в государственном управлении и крупнейшая со времен Римской империи кодификация законов. Последнее вместе с его Гражданским правом стали фундаментом утверждения основ капитализма, особенно в Центральной и Восточной Европе. Реформаторство диктатора и завоевателя Наполеона способствовало развитию политической мысли в Европе, создало предпосылки возникновению единой Германии как государства.

Первый Мавзолей Ленина. 1924

В том же духе можно рассуждать о находящемся в самом центре Лондоне у Вестминстерского дворца памятнике руководителю Английской революции в XVII веке, государственному деятелю и полководцу Оливеру Кромвелю, борьба которого также обильно полита кровью его соотечественников.

При этом любопытно, что воюющие с Лениным российские прозападные «либералы» создали в Екатеринбурге пропагандирующий вестернизацию всей России помпезный общественный, культурный и образовательный «Ельцин-центр» с музеем первого президента современной России, которого открыто критикуют в начавшемся XXI веке в российском обществе и «Русском мире». Кстати, по площади этот «центр» в несколько раз превышает московский Кремлевский дворец, а фасад украшает крупная надпись — ЕЛЬЦИН. Ну, почти как ЛЕНИН на Мавзолее.

Объяснить можно все, а оправдать?

Беда нынешних критиков Ленина, среди которых встречаются даже историки и именитые деятели культуры и общественно-политической жизни России, в том, что они судят о нем обывательски пошло. Это то же самое, если бы они же шельмовали Солнце за солнечные пятна или протуберанцы. Часто ими руководит по-человечески понятное чувство мести за убитых священников в гражданскую войну и репрессированных при Сталине родственников. Они ссылаются и на документы, подписи видных большевиков под расстрельными списками.

Всё так, цена «Красного проекта» чудовищна, но он, как и жертвы, были неизбежны не только в силу кровожадности (на генетическом уровне) коммунистов и власти, а потому, что в сложившихся исторических условиях этот проект был неотвратим, хотя Россия и не была готова к социализму как общественному строю. В этом — парадокс турбулентного развития России после Первой мировой войны, но именно «Красный проект» спасал россиян от исчезновения как народа.

Все это не оправдание, а объяснение случившегося.

И еще, история России вообще и после 1917 года в частности сильно отличается от истории того же Запада в силу свойственных только России черт и особых условий развития (хотя бы уже в силу своих размеров и географического положения). Либеральная интеллигенция (особенно творческая) не хочет видеть исторический процесс в комплексе, считаться с национальными особенностями. Либералы осуждают Россию и ее деятелей, исходя из близорукого представления о Западе только по комфортности жизни в странах «золотого миллиарда», которые своим богатством в значительной степени обязаны колониальному грабежу в течение последних трех-четырех веков. Взять к примеру США: изгнание коренных жителей — индейцев, массовый завоз негров-рабов из Африки, а в наши дни тотальный неоколониализм (к примеру, это в том числе переманивание (благодаря созданному и чужими руками фундаменту разбогатевших Штатов) лучших в мире IT-специалистов и ученых).

При этом крикливые, но часто некомпетентные российские либерал-оппозиционеры видят минусы только в истории России, но никак не Европы. Их не шокирует, что в Варфоломеевскую ночь в Париже было убито больше людей, чем за все годы правления Ивана Грозного (в западных переводах — Иван Жестокий). Что при императрице Елизавете I Петровне уже в XVIII в России была отменена смертная казнь. Что революция в октябре 1917 года эхом отозвалась во всем мире, задав ему, прежде всего западному, импульс для многих прогрессивных перемен (современные профсоюзы, равенство мужчин и женщин, поголовная грамотность, социальный фактор в развитии общества…).

Плохой Сталин и хороший Ленин

Примитивизм критиков Ленина во многом определен и тем, что, осуждая гения революции, они на самом деле критикуют культ личности Ленина. Он возник после его смерти, и к нему он не имел никакого отношения. 30 января 1924 года в опубликованном в газете «Правда» письме Надежда Крупская просила:

«…Не давайте своей печали по Ильичу уходить во внешнее почитание его личности. Не устраивайте ему памятников, дворцов его имени, пышных торжеств в его память и т. д. — всему этому он придавал при жизни так мало значения, так тяготился всем этим».

Но именно так и случилось. Петроград переименовали в Ленинград. Его именем называли города и поселки, множество улиц и площадей в населённых пунктах. Чуть ли не в каждом городе стоял памятник Ленину, в каждом клубе и красном уголке устанавливали унифицированную безвкусицу — гипсовый бюст Ленина. Хорошо помню огород сельской школы в Псковской области в начале 80-х годов — среди грядок в землю вросший упавший с постамента бюст.

Окончательно культ Ленина сформировался уже в 1923—1924 годы. После развенчания Сталина власть только усилила культ Ленина. Это обусловила глупая хрущевская идиологема: Сталин — плохой, Ленин — хороший. Такой подход оказался бы губительным для коммунистического Китая, но там отказались от шельмования Мао Цзэдуна. Но уже накануне столетия со дня рождения Ленина его культ воспринимается иронически. Смешно, но его (как и Сталина) цитаты служили доказательством мыслей в публицистике и научных работах, и не только гуманитарных направлений. Портреты Ленина висели на заводах, в школах, детских садах, высших учебных заведениях. Для детей были написаны многочисленные рассказы о «дедушке Ленине». Почти все ученики первых классов принимались в октябрята и носили на груди звёздочку с портретом «вождя мирового пролетариата». Такая массовая штамповка и примитивное угодничество не могли не способствовать обесцениванию как его культа, так и самой личности Ленина. Помню обилие остроумных, увы, высмеивавших Ленина анекдотов (производство трехместных кроватей «Ленин с нами!»), как грибы появлявшихся в кануне столетия со дня его рождения. Даже популярную песню «Лада» запретили из-за такой строки: «Нам столетья не преграда».

После распада СССР начался интенсивный процесс деленинизации, в силу принципа маятника он носил такой же агрессивно примитивный и негативный характер, как и сама «ленинизция всей страны». И это при том, что Октябрьская революция во всем мире и сегодня признается крупнейшим политическим событием ХХ века.

В. И. Ленин

А мыслитель Бертран Рассел признал Кромвеля и Ленина гениальными революционерами за два тысячелетия с момента зарождения христианства. Сегодня в любых западных сборниках, рассказывающих о выдающихся людях XX века, в TOP-100 всегда попадают Маркс и Ленин. Поэтому дилетантское и пошлое отношение к Ленину как к революционеру и мыслителю — это удар не по нему, а по России. Точно так же Гитлер, объявив войну, обрушился на большевизм, а воевал против России. Как и сегодняшние русофобы всего мира — целятся в Путина, а разрушают Россию.

Бутерброды за миллион марок

Кто же это такие — антиленинцы, но и те, кто способствует их русофобии нейтральным к ним отношением?

Во-первых, это значительная часть прозападной, в основном несостоявшейся, а потому крикливой творческой интеллигенции с завышенной самооценкой и больным самолюбием. Точную характеристику ей дал Лев Гумилев, считавший, что этот социальный слой общества представляет собой что-то вроде секты, члены которой ничего толком не знают, ничего не умеют, но обо всем судят, при этом совершенно не терпят инакомыслия. Стоит добавить: ни за что не отвечают.

Определенная доля творческой интеллигенции в России в большей или меньшей степени склонна к декадансу (от французского — упадочный) — такому направлению в литературе и искусстве, самовыражении, которое отличают эстетизм, индивидуализм и имморализм (признание аморальности — моралью). Ключевое слово тут — эгоизм, изощренная его форма, когда под флагом свобод и справедливости для народа такой интеллигент печется на деле только о своем благополучии.

Декадентство в России на рубеже XIX и XX веков также повлияло, а то и предопределило падение Российской империи в феврале 1917 года, к чему лично Ленин и большевики имели минимальное отношение. Более того, один американский советолог справедливо отметил, что, несмотря на разгон Учредительного собрания в конце 1917 года, большевики практически спасли Россию, которая в результате бездарной политики Временного правительства падала в пучину распада и разграбления страны союзниками по Антанте, а также США и Японией.

Во-вторых. Начало этому распаду положил прозападный продажный олигархат царской России вместе с политически пустой либеральной творческой интеллигенцией. Они-то и расшатали основы государства и принципы нравственности, ничего не предложив взамен. Это про них писал Владимир Маяковский: «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй».

Так что напрашивается аналогия с сегодняшним днем — влиянием на развитие современной России нынешних российских олигархов и псевдолибералов-западников, русофобов-«редисок» (снаружи красные, внутри — белые).

Это они перечисляют свои прибыли на счета западных банков, живут и лечатся (и рожают их женщины) в странах Запада, там же учатся их дети и внуки, там же они все отдыхают на своих роскошных виллах и яхтах… Они-то и являются апологетами вестернизации России. Это они, составляя кроху населения страны, обладают львиной долей капиталов России. Это им прислуживает, их обслуживает российская либеральная интеллигенция, и прежде всего журналисты, которые смеются над словом «патриотизм».

Раздражает их и непреложный факт — Ленин (как и Сталин) были идейными людьми и исключительно скромными в быту. Это неприемлемо для современных системных и несистемных оппозиционеров-русофобов, живущих идеалами потребительского общества. Отсюда и мифы, нагло и лживо опровергающие аскетизм Ленина. Отсюда и неподтвержденные документами легенды для дураков о финансировании кайзеровской Германией большевиков и Ленина, о том, что за проезд в пломбированном вагоне через Германию в Швецию Ленину и его соратникам заплатили миллионы марок. Да, миллионы, но был конец войны, и за них в пути по Германии можно было купить лишь бутерброды.

Про таких злопыхателей — рупор олигархата высказался в материале ИА REGNUM парламентарий Казахстана, почетный секретарь ЦК Коммунистической Народной партии Владислав Косарев:

«Зло и ненависть капиталистического мира к Ленину и его памяти проявляются не первый день. Люди, которые хотят построить у нас общество крупного капитала, готовы снести с лица земли все, что напоминает о советском прошлом в нашей истории».

Пусть мина, но кто ее подорвал?

И нельзя не заметить, что громадный разрыв между богатыми и бедными поддерживается благодаря высшей государственной власти, которая, надо думать, не просто спокойно наблюдает за установкой ширмы вокруг Мавзолея Ленина, а дает на это санкцию. Во всяком случае, высшее руководство страны принимает перед «задрапированным» Мавзолеем Ленина парады. Это исподволь порождает у россиян и российских соотечественников за рубежом ощущение двусмысленности позиции Кремля.

Более того, сам президент РФ Владимир Путин в прошлом году подверг критике Ленина за то, что тот подложил мину замедленного действия, создав Советский Союз. Мол, реализация права наций на самоопределение привела к Союзу республик (государств) с формальным правом выхода из Советского Союза, что стало реальностью после предательства и измены в Беловежской пуще руководителей трех славянских союзных республик (РФ, Беларусь и Украина). Мол, из-за заигрывания большевиков с национальными анклавами сегодня у РФ столько проблем с Украиной, да и с другими членами СНГ (бывшими братскими союзными республиками).

Но такой вывод не нашел понимания у многих историков и политологов. И пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это — частное мнение Владимира Путина. А что это меняет? Слово не воробей… да в устах руководителя государства! Сам вывод о ленинской «мине» не выдерживает критики.

Во-первых, идею о независимости Украины и наделения ее российскими землями реализовало еще Временное правительство. По этому поводу ИА REGNUM приводило даже документальные свидетельства. Во-вторых, большевики ради вхождения Украины в «красную империю», уже тогда активно боровшейся за отделение от новой России и СССР, подарили «братскому народу» исконные русские земли — Новороссию. После Великой Отечественной войны Киев получил территории Западной Украины, а Хрущев волюнтаристским решением передал Украине и Крым.

Но при Сталине та же Украина была самостоятельной на бумаге, то есть формально «мина» замедленного действия не могла сработать, и только после 1991 года она действительно сработала. Причина проста: развал СССР, а не Ленин. Но при чем тут он, когда именно в тот момент и Михаил Горбачев, и Борис Ельцин могли (должны были) вернуть России ее земли, отданные волюнтаристом Украине.

И, в третьих, надо понимать, почему в 1917 году было две революции — в феврале и октябре. Победа Великой Октябрьской социалистической революции (Октябрьский переворот) была в решающей степени обеспечена не только половинчатостью февральской буржуазно-демократической революции, политическим безволием Временного правительства и угрозой распада государства, но и решительным стремлением народов Российской империи к национальной независимости.

Заслуга Ленина как раз в том, что он убил двух зайцев — обеспечил победу советской власти, жуткой ценой спасшей Россию от гибели, и не позволил уйти в свободное плаванье Украине, Закавказью, Средней Азии и даже русскому Дальнему Востоку. Так что, если бы не Ленин, возможно, Россия (РСФСР) давно уже распалась бы.

Лилипуты свергают Гулливера?

Пора ставить принципиально вопрос и о принципиальной позиции президента РФ и его окружения. Сегодня все чаще критике подвергается именно окружение Владимира Путина. Но тогда получается, что страной управляет не только президент РФ, но по ряду позиций — его прозападная, либерально настроенная «свита». Тогда пора вспомнить Конституцию РФ, в которой ничего не сказано о разделении президентской власти с «придворными».

К сожалению, как раз двойственное отношение общества и Кремля к Мавзолею Ленина становится нынче реальной миной замедленного действия, угрожающей целостности нынешней РФ. А ведь помнится диалог начала 90-х в телепередаче Центрального ТВ, в которой отмечали очередной день рождения Ленина. Два лидера общественного мнения — дипломат и общественно-политический деятель Валентин Фалин и историк и философ Михаил Гефтер сошлись на том, что критиковать Ленина может только тот, кто сам является равной ему исторической фигурой.

А вот по данным ВЦИОМ, в 2016 году большинство (60%) опрошенных россиян выступало за захоронение тела Ленина, почти треть (32%) считали, что тело следует оставить в Мавзолее. И сторонников с годами становится все больше. Это неудивительно, ибо лоббисты Запада, российские СМИ и политики прямо или косвенно продолжают наступать на Мавзолей и Ленина. При этом показательно, что тот же ВЦИОМ сообщает, что в ответах на вопрос «Ленин вызывает у Вас скорее симпатию или скорее неприязнь?», наблюдается обратная картина: 63% выразили симпатию, а 24% — неприязнь. А опрос «Левада-центра» показал, что число россиян, оценивающих роль Ленина в истории положительно, увеличилось с 40% в 2006 году до 51% в 2014 году. Эти «ножницы» однозначно свидетельствуют о том, что изгнание Ленина из памяти россиян — искусственно и на руку русофобам разных мастей.

longmandancer@btopenworld.com Мавзолей Ленина

Так как быть? В воспоминаниях Управляющего делами Совета народных комиссаров РСФСР Владимира Бонч-Бруевича (ближайший помощник Ленина в Кремле) записано: «Надежда Константиновна, с которой я интимно беседовал по этому вопросу, была против мумификации Владимира Ильича». Возможно, компромиссным кажется предложение известного российского журналиста и политолога Виталия Третьякова — предать земле тело Ленина, но в самом Мавзолее. Ведь проблема не столько в захоронении, сколько в (не)признании исторической роли Ленина и попытке напакостить России и расшатать государство.

Непреклонна племянница Ленина Ольга Ульянова. В 2008 году в интервью итальянскому журналу Panorama она сказала:

«Нет и ещё раз нет. Россия никогда не вынесет тело Ленина из этого сооружения. Если какому-то политическому российскому руководителю не нравится Мавзолей, он может не посещать его, и достаточно. Пусть идёт куда подальше. Ленин, который был нашим вождём, был похоронен здесь в 1924 году, кстати, по христианской традиции: гроб помещён под землю на глубине 3 метров рядом с Кремлёвской стеной. И его жена Надежда Крупская покоится здесь неподалёку. <…> По мнению археологов, уже в XV веке на площади существовало кладбище. Даже православный Патриарх Алексий II против перемещения саркофага — во избежание ещё большего раскола среди нашего народа. Надо раз и навсегда прекратить говорить на эту тему. В России много других нерешённых социальных и политических проблем, помимо останков Ленина».

А может на этом и поставить точку?! Иначе верх над отечественными Гулливерами возьмут политические лилипуты.

Димитрий Кленский

Таллин, 4−6 мая 2017 года

Послесловие. В эти майские дни президент РФ Владимир Путин в ходе торжественной церемонии в Кремле открыл воссозданный крест в память о великом князе Сергее Александровиче, убитом во время первой русской революции в 1905 году. Путин сказал:

«Он (крест) служит напоминанием о цене, которую пришлось заплатить за взаимную ненависть, разобщенность, вражду, о том, что мы должны сделать все, чтобы сохранить единство и согласие нашего народа… Россия у нас одна. И все мы, каких бы разных взглядов и позиций ни придерживались, должны беречь и защищать ее».

Справедливые слова, но этого мало. Призыв президента РФ «сохранить единство и согласие нашего народа» сработает, если будут не только восстанавливать разрушенные в прошлом памятники, имевшие историческую и культурную ценность. Еще для этого нужно, чтобы верховная власть на корню пресекала любые попытки популистов переписывать российскую историю, воевать с сохраняющимися памятниками, которые также имеют ценность. Причем независимо от того, считают ли историки то или иное событие или личность в истории положительными или отрицательными. Когда это станет уделом только историков, тогда и воцарится мир в войне с памятниками.