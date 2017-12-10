Более того, Путин призвал пригасить эмоции по поводу решения МОК об отстранении российской сборной от предстоящих Игр, дав понять, что всё, что касается Российского государства и обвинений в его адрес, будет предметно изучено, после чего и будет соответствующая реакция. Среди них и альтернативные Евразийские Игры, другие мероприятия, о которых убедительно пишет Юрий Баранчик.

Kremlin.ru Российский и олимпийский флаги

Но вот беда, после этого уже ярые сторонники участия в Играх, хотя президент дал ясно понять, что всё зависит от решения самого спортсмена (если он этого захочет!), набросились на политиков и «диванных спортсменов», выступающих против участия в них. Публичного осуждения, причем и в грубой и оскорбительной форме, удостоились те, кто сомневается в патриотичности согласившихся соревноваться не только без российской государственной атрибутики и гимна, но и при заведомо предвзятом отношении к ним со стороны олимпийских спортивных чиновников, судей и даже зрителей на трибунах.

Лишь «махнуть флагом»?

Первой повысила голос бывшая легкоатлетка, спортивный журналист Иоланда Чен. Возмущаясь призывами к бойкоту Олимпиады, обсуждением дилеммы (участвовать — не участвовать), она цинично объяснила свою позицию: «Что важнее на войне: совершить подвиг или махнуть флагом?». Она упрекнула политиков в том, что им-де легко выказывать патриотизм за чужой (спортсменов) счет и оправдывает участие в Олимпиаде тем, что для спортсменов это «жизнь, судьба, вообще всё, что может быть у человека в этой жизни». А как же быть с испытывающими тяготы западных санкций предпринимателями или журналистам и людьми культуры, которым запрещен въезд на Украину? Трижды олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва попросила не мешать спортсменам готовиться к Олимпиаде, не оказывать на них давления. Борец Дмитрий Носов не постеснялся призвать «диванных критиков», призывающих к бойкоту, «закрыть рот». И это тот самый спортсмен, который, завоевав со сломанной рукой бронзовую медаль в Афинах в 2004 году, заявил после Игр: «Я шел умирать, умирать за свою страну». Президент федерации санного спорта России, бизнесмен Наталия Гарт считает, что надо уважить спортсменов за их «очень тяжёлый труд». А что, у большинства населения он легкий?

Jude Freeman Российсккие спортсмены на Олимпиаде-2010

И уж не приходится говорить о профессиональной солидарности, когда ряд спортсменов-победителей сочинской Олимпиады лишены наград на совершенно идиотских основаниях (а почему царапины на пробирках с допинг-пробой не дело рук того же WADA и людей Макларена, а почему они же не подменят пробы чистых спортсменов на Олимпиаде в Пхёнчхане?)

«Чьи-то грехи» — так чьи?

После «нокдауна» на заседании МОК в бой вступил и олимпийский «тяжеловес» президент Олимпийского Комитета России Александр Жуков.

На пленарном заседании Госдумы он сказал: «Мы не можем навязывать спортсменам наше мнение, каждый должен решить сам, этот выбор не очень простой; те депутаты, которые говорят что-то, делают неправильно, это недопустимо. Мы должны поддержать тех, кто поедет, это ответственный поступок; если мы их не поддержим, это будет абсолютно неверно». И еще: «Это свободный выбор, выбор очень непростой. Мы слышим в адрес тех, кто собирается ехать в отсутствии патриотизма — это недопустимо».

Такая категоричность (игра в одни ворота) в устах именно Александра Жукова вызывает недоумение, поскольку он заявляет: «Сейчас получается, что спортсмены после побега Родченкова за границу должны отвечать за чьи-то грехи». Что значит «чьи-то»?

ИА REGNUM вносит ясность насчет Родченкова и его лаборатории, цитируя того же Александра Жукова: «К сожалению, эта лаборатория со всеми этими преступниками не на Марсе существовала, а в нашей стране. И ее деятельность, к сожалению, не была вовремя раскрыта, и она нанесла колоссальный ущерб нашим спортсменам, сотням наших спортсменов и, конечно, она нанесла колоссальный ущерб в целом олимпийскому движению, здесь двух мнений быть не может».

В ожидании отстав (ки)ок

Но почему виновен только Родченков? А персональная ответственность государственных структур, да и самого Олимпийского комитета России, который лишь наблюдал за антироссийской провокацией — допинг-скандалом? Тем более Александр Жуков признается, что у России тоже рыльце в пушку. Но было ли это достаточным для Жукова, чтобы приносить извинения, которые стали признанием верным и того, что осудил Владимир Путин: «Воспользовались, мягко говоря, не совсем честным образом». И еще: «Ни в одной системе права в мире коллективная ответственность не предусматривается»?

Government.ru Александр Жуков

Так почему никто не подает в отставку? Только вице-премьер по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко заикнулся о готовности уйти в отставку.

Об этом сообщил «Р-Спорт», цитируя его, мягко выражаясь, невразумительные объяснения: «Давайте мы сейчас не будем затрагивать этот вопрос, есть кому там решения эти принимать. Вы знаете меня сто лет. Я в любой момент готов уйти, если это на пользу кому-то будет и нужно. Кто говорит, я тоже вижу».

Вопрос: если Мутко и со товарищи сами не подают в отставку, то где те, которые раздавали им должности, а потому вправе отправить в отставку провинившихся?

Government.ru Виталий Мутко

Но условия-то неравные

Что касается сторонников тезиса о патриотизме спортсменов, то дело не только в том, что «тот, кто носит «Адидас», тот и Родину продаст». Уже очевидна дискриминация россиян — недопущение тренеров и врачей и прочее. Вопрос уже в том, что решение МОК лишает российских спортсменов равных условий — одного из принципиальных требований Олимпийской хартии. Кстати, эта проблема более широкая — вызывает сомнения и то, а не «допинг» ли, но другого свойства, лыжная смазка (а это тоже химия). Разве не резон соревноваться на лыжах единого образца с одинаковой для всех смазкой или вовсе без нее?

Правы и те, кто, оценивая предвзятое отношение к российским спортсменам и России, говорит об олимпийском расизме — ношение особой одежды с указанием («спортсмен-олимпиец из России» или сокращённо «СОР») на самом деле напоминает требование нацистов носить евреев одежду со звездой Давида. Ситуация похожа на циничный анекдот, в котором хорошим русским заключенным немецкого концлагеря разрешают играть в футбол на… минном поле.

Но вообще-то не пора ли МОКу подумать об отказе исполнять национальные гимны и запрете на использование государственной символики на спортивной форме, ибо участвуют в состязаниях прежде всего спортсмены, а не граждане государства, а принадлежность к той или иной стране достаточно указывать вместе с именем спортсмена. Соответственно, и отменить по сути официальный подсчет медалей среди стран-участниц.

Победу дарили Родине

Спор об участии имеет еще одну сторону. Принципиальную, нравственно-ценностную. Многие напоминают, что в советское время никто из спортсменов даже помыслить не мог об участии вне команды, без флага и гимна. И дело вовсе не в том, что решение по таким вопросам в те времена принимала исключительно власть. Воспитание и ментальность были другие. В основе — коллективизм. Нынче — индивидуализм.

Сторонники участия в Олимпиаде считают доказательством своей правоты то, что спортсмены посвятили спорту всю жизнь, венцом трудов которой считается Олимпиада, олимпийская медаль. Это — слава, почет, но почти никто не говорит про… деньги. Большие деньги! Ибо спорт стал профессиональным. А потому финансовая сторона для многих важнее всего, и разговоры о патриотизме для некоторых лишь прикрытие честолюбия, индивидуализма и эгоизма.

Сегодня такое раздвоение личности спортсмена и гражданина приобретает вульгарные формы — порой они меняют гражданство ради карьеры, что, кстати, нельзя считать нормальной практикой, во всяком случае, пока на Олимпиадах спортсмены выступают командой своей страны, с государственной атрибутикой и с исполнением в случае победы гимна.

В советское же время персональный успех в спорте, который и тогда был политизирован, был всё же равнозначен успеху Родины. Тогда спортсмены и помыслить не могли, чтобы не разделить с ней радость и победу. И не считали себя некой исключительностью, как нынче «звезды"-миллионеры.

Короче, речь — о ложном патриотизме. Увы, это становится в разных сферах человеческой деятельности прогрессирующим явлением и в России.

«Гонорар с большой буквы»

Достаточно обратиться к шоу-бизнесу, многим его небожителям. Весной 2014 года более пятисот российских деятелей культуры поддержали позицию президента РФ Путина по Украине и Крыму, из-за чего некоторые попали в «черный список» невъездных в Украину. Летом этого же года министр иностранных дел Латвии запретил въезд в свою страну на популярный конкурс «Новая волна» оказавшихся в украинском «списке» певице Валерии, певцам Олегу Газманову и Иосифу Кобзону.

Через два года, когда в ответ на демарш Латвии «Новую волну» перенесли в Сочи, латвийские власти организовали замену — фестиваль «Рандеву» Лаймы Вайкуле. На рижское взморье в Юрмалу приехали Кристина Орбакайте, Максим Галкин, Елена Ваенга, Владимир Пресняков, Лолита и другие российские артисты.

В интервью Life.ru знаменитый поэт-песенник Илья Резник заявил: «Желание заработать в итоге приводит вот к таким «маленьким предательствам». Когда в Юрмале два года назад обидели нашего великого Кобзона, наши артисты должны были уже тогда собраться и уехать. Ну что ты сделаешь, вот такой вот наш шоу-бизнес! Гонорар — это слово с большой буквы».

Всё очевиднее, что многие участники российского шоу-бизнеса страдают ощущением своей избранности и вседозволенности. Если в прошлом артист считал профессиональным долгом служить зрителю, народу (без фальшивого пафоса, как это сделал незадолго до своей кончины Леонид Броневой), то теперь он видит в людях, прежде всего, источник доходов. Не ко всем это относится, но у тенденции уже реальные черты.

liz west Алчность

Предатели и патриоты

Вот как ответил Резнику Максим Галкин: «Да, министр иностранных дел Латвии запретил въезд трем артистам. Я в корне с этим не согласен. Но мне приятнее быть рядом с теми, кого Илья Резник окрестил предателями. В это число входят, думаю, все, кто выступает в эти дни в Юрмале: Хабенский, Мацуев, Темирканов, Башмет. Мне лучше с ними, чем с такими патриотами, которые поднимают скандал на всю страну».

Какая тут корпоративная солидарность?!

Но общество проглотило эту «дуэль» и не осудило артиста, который вышел сухим из воды. И ведь только потому, что он популярен, а потому ему позволено больше, чем простым смертным.

Отчего так? Социальные различия между самыми богатыми и самыми бедными людьми достигли в России невиданных контрастов. Богатые купаются в золоте и роскоши, покупают виллы во Флориде или на Лазурном берегу (менее богатые — в Юрмале), они тусуются в кругу себе подобных.

Никто не против богатства, нажитого бизнесом честным путем, но даже при этом негоже дразнить человека труда, всё население напыщенностью, надменностью, самодовольством и высокомерием. Это рано или поздно аукнется. И помнить это надо, несмотря на то, что столетие Великого Октября официальная Россия отметила преднамеренно скромно.

Суррогатный патриотизм

Элитные нувориши считают себя новой аристократией, они оторвались от своего народа, не знают и не хотят знать о его чаяньях, с презрением относятся к бедным, которых всё больше, как и толстосумов, пополняющих рейтинг Forbes самых богатых людей в мире.

Образуется своеобразная каста «успешных людей». До абсурда доходит: например, федеральные телеканалы сообщают, да еще и с помпой, о частном факте — рождении сына телеведущего Андрея Малахова, будто канал — это домашнее видео для близких. Это — непрофессионально и полная потеря реальности. Или поражает мега-популярность передачи Ивана Урганта на Первом канале, его специфический юмор — умение подмечать в явлениях их смешные стороны, но без особой интеллектуальной способности. Этот пошлый юморок (вульгарная ржачка) с восторгом воспринимается юными зрителями, мечтающими стать мажорами и подрастающим поколением в зажиточных российских городах и регионах.

И чего удивляться, что у этой элиты и их отпрысков размыто представление о Родине, а слово патриотизм для них — из лексикона юмориста. Уже доходит и до крайностей, к примеру, дочь известного спортсмена-теннисиста Кафельникова заявляет, что ненавидит Россию и русских. И она не одна.

Происходит мутация гражданской позиции. И одно из проявлений этого — скандальное выступление юноши из Нового Уренгоя в Бундестаге, который из лучших побуждений прочитал перед депутатами парламента Германии подготовленный ему наставниками текст о том, что, в частности, его огорчают могилы «невинно погибших людей» — немцев, пришедших убивать советских людей в Великую Отечественную войну.

P.S. Новое поколение россиян и русских за рубежами России, выказывая гражданскую позицию, всё чаще проявляют общественно-политическую аберрацию, что свидетельствует о зараженности бациллами космополитизма, причем не обремененного совестливостью и состраданием.

Это надо иметь в виду, анализируя и широкую дискуссию о патриотичности «спортсменов-олимпийцев из России». Ведь патриотизм — он разный: и с гнильцой, и только на словах. Может служить и последним убежищем негодяя, прикрывающего свое ничтожество патриотизмом.