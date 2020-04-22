Диана Кади
Последние публикации
Реформа Конституции России в тени коронавируса
Сегодня должно было пройти голосование об изменениях к Конституции РФ. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), если бы оно всё-таки состоялось, явка составила бы 52−54%. Поддержали бы — 67−68%. Высказались бы против — 27−30%. Депутат Государственной думы от Волгограда...
22 апреля 2020
Депутат считает народ России мусорным ведром
Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Сергей Вострецов выступил с предложением бесплатно раздавать продукты малоимущим. Обрадовались? Рано. Еда, которой депутат предлагает делиться, — просроченная. Депутат призывает торговые сети кормить нуждающихся товаром с истекшим сроком годности...
5 февраля 2019
Почему посадка Арашукова при нынешней системе координат ничего не изменит
Версии относительно ареста Арашуковых бытуют разные: распри с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, недопонимание в вопросе списания газовых долгов и самая примитивная — реальная борьба с коррупцией и беспределом на Северном Кавказе. Полагать, будто внимание правоохранительных органов к бесчинствам...
1 февраля 2019
Правда — власти в лицо. Увидимся через 15 суток
В Госдуму внесён законопроект, запрещающий критику государственных символов, Конституции и органов власти. Если с государственными символами более-менее понятно: надругательство над тем же флагом, когда из него шьют трусы, как в одной стране по соседству, — действительно неприемлемо. А вот то, что...
13 декабря 2018
Надежда Савченко — самый пророссийский кандидат в президенты Украины
События в Керченском проливе не обсуждает только ленивый. Для либеральной общественности это «коварный план Путина, мечтающего поднять рейтинг». Из патриотического лагеря доносится тоже только одна версия — провокация Петра Порошенко, который с помощью военного положения хочет задержаться на посту...
27 ноября 2018
Накрутка лайков и коктейль Молотова: депутаты Крыма
Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась к властям Турции с требованием провести проверку действий Константинополя о предоставлении автокефалии. Несколькими днями ранее её коллега Руслан Бальбек жёстко раскритиковал принятую Генассамблеей ООН украинскую резолюцию по правам человека в Крыму...
19 ноября 2018
Доказывать, что «Крым наш», нужно не Западу, а простым жителям
Сопредседатель Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров анонсировал визит в Крым делегации лидеров тридцати стран Африки. Звучит многообещающе — инвестиции польются рекой. И да, мнение Зимбабве и Сомалиленда способно переломить ход истории — признанию Крыма европейскими и...
19 ноября 2018
Пора уже признать: Россия проигрывает в информационной войне
Официальный представитель МИДа Мария Захарова, отвечая на вопрос ведущей канала НТВ, проигрываем ли мы в информационной войне, заявила, что мы наших оппонентов во многом даже превосходим. Это пропагандистская ложь, не имеющая отношения к действительности. Можно с утра до ночи устами «экспертов на...
11 ноября 2018
Глобальный конфликт неизбежен
Ровно сто лет назад было заключено Компьенское перемирие, завершившее Первую мировую. А сегодня первые мировые лидеры собрались в той же Франции, чтобы почтить приятную дату. Казалось бы: все уроки истории усвоены, повторения быть не может. Но при этом — полная уверенность, что мы на пороге нового...
10 ноября 2018