



Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

События в Керченском проливе не обсуждает только ленивый. Для либеральной общественности это «коварный план Путина, мечтающего поднять рейтинг». Из патриотического лагеря доносится тоже только одна версия — провокация Петра Порошенко, который с помощью военного положения хочет задержаться на посту главы украинского государства.

И пока аналитики с разными политическими взглядами страстно спорят об инциденте в Азовском море, я думаю о том, кто же в действительности станет следующим президентом Украины. Как вы успели заметить, для РФ в нынешних обстоятельствах это крайне важно. От того, кто будет управлять незалежной, зависят наши отношения с коллективным Западом. Вдобавок, именно украинский фактор стал первопричиной и спусковым крючком внешних и внутренних проблем России.

Два года назад я уже делала прогноз относительно президентских выборов-2019. Главными претендентами на первое кресло Украины были тогда Юлия Тимошенко и Надежда Савченко. Сейчас, после ввода военного положения, в информационном пространстве тиражируют версию, что Порошенко просто не допустит никаких выборов, и шансов нет ни у кандидатов-комиков, ни у других артистов разговорного жанра в лице той же Тимошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

Что говорить о Савченко, которая на данный момент даже не на свободе. Ещё и операцию пережила. Казалось бы, какой из неё главнокомандующий — сбитый лётчик во всех смыслах. Но я бы не стала торопиться с выводами. К слову, сестра Надежды уже намекала о желании последней побороться на президентских выборах. Дело за малым — собрать средства в избирательный фонд.

В статье двухлетней давности я предположила, что Надя — ставленница Порошенко и только играет в оппозицию, а в нужный момент её представят народу как альтернативу действующему горе-политику. Однако, понаблюдав за Петром Алексеевичем, я отказалась от этой теории. Для столь сложной комбинации ему недостаёт интеллекта и дальновидности.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Политики делятся на два типа: идейные и продажные. Первых ныне почти нет, и к этому редкому числу можно отнести Надежду Савченко. Нестабильность, частая смена позиции Надежды указывает на её неангажированность. Она искренне ненавидела Россию — и так же искренне призывала к диалогу с руководством Донбасса. Политики, которых купили — более последовательны.

Как ни странно, Надежда Савченко, несмотря на её русофобские выпады, — самый пророссийский кандидат в лидеры Украины. Найти с ней общий язык будет проще, чем с ненасытной и меркантильной газовой мошенницей Юлей, договариваться с которой, как показывает практика, — значит себя не уважать. Всегда найдётся тот, кто предложит ей больше, — вот почему нельзя иметь дело с продажными.

Сейчас президентская гонка состоит сплошь из миньонов всем известных олигархов. По сути, борьба будет идти между денежными мешками. Не купили только Савченко. Главная проблема любого украинского политика: коррупционные схемы и связи с олигархами — это не про неё.

И я бы на месте нашей власти присмотрелась к лётчице. Если мы действительно хотим что-то изменить, а не только обогащать Ковтунов и Бомов, бесконечно перетирая коллапс соседнего государства в примитивных ток-шоу. Мы должны растить замену действующему режиму и делать ставку на относительно вменяемых кандидатов, пока за нас это не сделал условный Коломойский.

Коломойский с телефоном

Главное преимущество Савченко — у неё нет политического опыта. А это значит, она действительно новое лицо в политике, а не иллюзия такового, как с остальными претендентами. Да и известна девушка всему миру. Не так токсична для Запада и Москвы, как Петя или Юля. И главное — она готова претворять Минские соглашения в жизнь.

Есть ли у неё шансы? Бесспорно. Побывав в плену «агрессора», лётчица уже расположила к себе националистическую часть населения. После переговоров с Захарченко и Плотницким — завоевала электорат, симпатизирующий России.

Ну и те, кому осточертели заезженные физиономии украинского цирка, отдадут голос за Надю в силу её политической свежести. Идеальный кандидат для сбора протестных голосов, коих на Украине большинство.

В популярную версию, что военным положением Порошенко обеспечит себе второй срок, верить не стоит. Шоколадный магнат понимает, что даже если он каким-то чудом останется у власти, его ждёт судьба предшественника. Все действия президента Украины обусловлены желанием напоследок выжать максимум из своего президентства. Например, по законам военного времени воспользоваться правом экспроприации у конкурентов по бизнесу.

В продолжение темы продажности во власти расскажу один эпизод. Ещё в 2012 году мне написала простая украинская девушка и попросила занять ей сто тысяч долларов. Я отшутилась: мол, у меня нет, но спасибо за комплимент. Украинка не сдавалась: «Попросите у Порошенко. Вам он точно не откажет». Когда-то он был обычным олигархом, и был более доступен. «Для чужих просить не стыдно», — подумала я и поведала ему о нелёгкой судьбе провинциальной журналистки.

Спустя какое-то время она публикует счастливые фотографии в новой шубе. Для информации: деньги ей были нужны, чтобы отдать долги и решить серьёзные проблемы. Нуждающейся украинкой, получившей деньги от Порошенко, оказалась одна из ярых активисток Евромайдана. Кстати, она и сейчас озвучивает лозунги киевской власти, продолжая, по всей видимости, благодарить своего щедрого покровителя.