Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Сергей Вострецов выступил с предложением бесплатно раздавать продукты малоимущим. Обрадовались? Рано. Еда, которой депутат предлагает делиться, — просроченная. Депутат призывает торговые сети кормить нуждающихся товаром с истекшим сроком годности, объясняя, что его утилизация все равно стоит дороже. Даже налоговые льготы для таких благодетелей анонсирует.

Винсент Ван Гог. Едоки картофеля. 1885

Власть считает российский народ мусорным ведром? Предлагать продукты питания за день до истечения срока годности, учитывая, что хозяева супермаркетов до этого момента наверняка уже несколько раз переклеивали этикетки, — просто-напросто издевательство.

На что думские сидельцы рассчитывают, озвучивая подобные инициативы? После кнута в виде пенсионной реформы и других античеловеческих законов — дать людям пряник? Залежалый такой, съев который, испытаешь в лучшем случае несварение.

А может, кнопкодавы на большой зарплате хотят подкормить разочарованных россиян, дабы те голодных бунтов не устраивали? Но исторические параллели тут напрашиваются невесёлые. В 1601 году, накануне Смутного времени, в России случился неурожай, начался голод. Царь Борис Годунов, как вы помните, приказал открыть государевы амбары и раздавать бедноте зерно. Но на всех, естественно, этой «гуманитарной помощи» не хватило, зато в Москву, прослышав о даровой еде, потянулись бедняки со всей страны. Возвращаться им было некуда — в столице они так и остались, накаляя социальную обстановку ещё сильнее. И стали топливом для дальнейшей Смуты, от которой раздача еды не предохранила.

Правда, Сергей Вострецов, который не так давно безработных «зажравшимися лентяями» называл, приводит в пример опыт других стран, где раздача продуктов малоимущим давно практикуется. Да, в США, например, продовольственными талонами пользуется более сорока миллионов человек, и существует эта программа с 1939 года. Вот только бедных американцев не просроченной едой пичкают. Об этом Вострецов упомянуть забыл.

И на фоне общей численности населения США (почти треть миллиарда человек), цифра в 40 миллионов «карточников» уже не выглядит ужасающей. И в России за чертой бедности, по разным оценкам, живёт сопоставимое количество. От 20 до 30 миллионов человек. Цифра колеблется, поскольку, какой ежемесячный доход считать за «черту бедности», остаётся на совести исключительно автора таких подсчётов. Но сколько бы ни было — всех «просрочкой» точно не накормишь.

Так что нужно не экономить на народе, пичкая нас отравой, а думать, как вывести страну из экономического кризиса. Усиливать программы по поддержке отечественного производителя, например. Не пиарить одного сыровара, намекая, что нет ничего лучше российского пармезана, а экономически мотивировать приобретать российские продукты. Например, взять пример с американцев и тоже выдавать неимущим продуктовые карточки. Но так, чтобы купить на них можно было только товары отечественного производства. Так и экономику поднимем, и людям поможем.

И, кстати, последнее время депутаты в рамках самопиара пускаются во все тяжкие: кто демонстративно якобы живёт на три тысячи рублей в месяц, кто на работу на велосипеде ездит. Вот и я предлагаю авторам этой инициативы начать с себя и лично перейти на питание просроченной едой. Хотя бы на месяц-другой.