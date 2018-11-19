Сопредседатель Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров анонсировал визит в Крым делегации лидеров тридцати стран Африки. Звучит многообещающе — инвестиции польются рекой. И да, мнение Зимбабве и Сомалиленда способно переломить ход истории — признанию Крыма европейскими и американскими партнёрами быть.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым вернулся на Родину. Что дальше

Извиняться за свою иронию не стану, потому как в это самое время комитет Генеральной Ассамблеи ООН принимает очередную украинскую резолюцию по правам человека в Крыму, где сказано, что Россия должна вернуть «аннексированные территории» и освободить «политзаключённых».

Будь на дворе 2015-й, я бы написала пару хлёстких ура-патриотичных фраз, что Крым наш и почему. Далее я бы акцентировала внимание на промахах Киева и ярко зафиналила заметку историческим фактом, подтверждающим вышесказанное.

Вот только со дня присоединения прошло четыре с половиной года. Повторять мантры о принадлежности Тавриды с прежним энтузиазмом становится сложнее. Хотя бы потому, что есть нерешённые проблемы полуострова, никак не связанные с делегатами из Африки и решениями ООН. Ко мне обратились жители посёлка городского типа Орджоникидзе, у которых отнимают здание детского сада. На протяжении нескольких лет крымские мамочки пишут во все инстанции, получая грамотно составленные отписки. Здание муниципального дошкольного учреждения №9 «Алые паруса» признано аварийным, другого местные власти не предоставляют. Письма в Министерство образования, депутату Госдумы от Крыма Павлу Шперову и даже в электронную приёмную Президента к желаемому результату не привели.

Victor Korniyenko Посёлок городского типа Орджоникидзе. Крым

Возможно, потому, что все силы крымских властей брошены на приём иностранных делегаций, витринные украшения федерального масштаба вроде Керченского моста, «Артека» и пока ещё безымянного аэропорта. Проекты эти действительно важные, не спорю. И на их фоне помощь обитателям маленького села в Феодосийском районе смотрелась бы в отчёте не так эффектно. Вот и оставили крымчан один на один с проблемой.

Вряд ли у местной администрации нет другого помещения для детсада. В то, что невозможно отремонтировать уже имеющееся — тоже верится с трудом. Всё дело в равнодушии и лицемерии чиновников, которые работают только на публику, игнорируя проблемы простых людей — тех, кто возлагал большие надежды, голосуя на референдуме за воссоединение с Россией. Это плевок всем, кто верил, что безразличие и хамство их украинских предшественников — позади.

В детском саду

А в это самое время депутаты ГД от Крыма делают громкие заявления против западных резолюций, кричат о «российской принадлежности Крыма», не осознавая: доказывать то, он наш, надо не Западу, а жителям Тавриды. Каждый день своего депутатского срока. И заслуживать доверие крымчан нужно конкретными делами, а не популистскими заявлениями с трибуны на Охотном ряду.

Много шума было вокруг ответных санкций России против незалежной. В нашем «чёрном списке» — немало представителей украинского бизнеса, у которых наверняка есть активы в Крыму. Что мешает арестовать их, продать, а на вырученные средства построить новый детский сад в Орджоникидзе? Решение социальных проблем найдётся всегда — что с желанием?