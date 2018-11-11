Официальный представитель МИДа Мария Захарова, отвечая на вопрос ведущей канала НТВ, проигрываем ли мы в информационной войне, заявила, что мы наших оппонентов во многом даже превосходим.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Это пропагандистская ложь, не имеющая отношения к действительности. Можно с утра до ночи устами «экспертов на зарплате» транслировать величие страны и рассказывать байки о загнивающем Западе на ток-шоу «Встреча покажет» — мать-одиночка с тремя детьми из Сызрани, заваривающая под это телебормотание доширак, думает иначе.

Мы проигрываем! И ситуация не изменится, пока мы этого не признаем. Окончательно я убедилась в нашей пропагандистской импотенции, когда побывала в качестве эксперта на одной из программ федерального канала.

Посещаю я это шоу со дня его запуска. В гримёрке и студии всегда домашняя обстановка, ведущие и зрительный зал, ревущий по велению бригадира, почти родственники. И всё бы ничего, если бы не обсуждавшаяся на этой программе история одной женщины, которая поразила меня до глубины души. Несмотря на то, что ток-шоу не политическое и темы — социально-бытовые, ощущение, что мы информационно бессильны, пришло именно на записи этой программы.

Простая русская женщина, преподаватель по образованию, в девяностых бежала из города Ош в Киргизии. Сначала была в статусе беженки, после — получила российское гражданство. Приобрела жильё в Демянском районе Новгородской области.

В доме, где жила киргизская беженка русского происхождения, не было отопления, воды, дом признан аварийным. И вот в тёплой столичной студии героиня программы рассказывала, что после того, как она обратилась за помощью на телевидение, её начали травить. Не продавали дрова, отключили электроэнергию — в общем, издевались. После по законам жанра высказалась другая сторона — руководство местной администрации, и выяснилось, что женщине «предлагали на выбор три квартиры из маневренного фонда, где есть все условия для комфортной жизни».

Ведущие, эксперты, студия — все буквально набросились на героиню, называя её халявщицей и прочими эмоционально окрашенными оскорбительными эпитетами. У женщины случилась истерика, а на её просьбу принести воды она услышала отказ в жёсткой форме от ведущей.

Самое печальное в этой ситуации, что теперь она хотела одного — уехать из России. Просила выкупить аварийный дом по любой цене и вернуться в Киргизию. При том, что в России, по самым скромным подсчетам, два миллиона мигрантов из числа «коренных» киргизов, которые Среднюю Азию покидают явно не от богатой жизни.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

Мне стыдно, что я не заступилась, поддалась стадному чувству. Нет, я не присоединилась к травле. Лучшее, что я могла, как мне казалось, сделать в тот момент — это просто не нападать, как мои коллеги.

После записи этого эфира мне хочется сказать: «меня зовут Диана Кади, я оппозиционерка!». Но в клубе анонимных либералов мне будут не рады. Практически все мои статьи ура-патриотичны, а в некоторых я жестко прохожусь по известным критиканам, что навсегда закрывает мне путь к «демократии и либерализму». После моего политического каминг-аута от меня отпишутся провластные аналитики и кремлеботы, и останусь я одна — без руки Кремля.

Проблема в том, что у нас нет третьего лагеря — партии объективности и здравого смысла. У нас либо «Крым наш», либо «нам крыш» — третьего не надо. Одни подтасовывают факты, романтизируют их, занимаются шапкозакидательством. Другие акцентируют внимание только на поражениях и тоже переиначивают действительность, но с приставкой «всё плохо, мы все умрём».

Где золотая средина? Где люди, которые работают на благо страны, но могут смело сказать, что пенсионная реформа — издевательство? Я всё понимаю: пропаганда нужна, в ней нет ничего предосудительного, но есть предел. Нельзя считать народ идиотами, показывая сюжеты, где «активные» девяностодевятилетние старички женятся, «с энтузиазмом работают» и «только начинают жить». Где надувают щёки политики, которые, кроме громких заявлений, не делают ровным счетом ничего. Они активно отвечают Трампу и Меркель, возмущаются в ответ на санкции, но выйти один на один к народу, честно признаться в своей беспомощности и некомпетентности — не могут.

На ток-шоу, которые я регулярно посещаю и, возможно, перестану после выхода статьи — ситуация, в которой мелкий региональный чиновник ведёт себя по отношению к простым людям, как зажравшееся животное, — обычное явление. Что говорить о политиках федерального уровня, когда какой-нибудь несуразный глава сельского совета не отвечает на запросы своих избирателей: к нему ведь даже не попасть.

Один знакомый немец, живущий в Швейцарии, с которым я поделилась своими переживаниями и сказала, что чем дальше, тем я больше разочаровываюсь, — ответил, что я просто умнею, смягчив свою реплику улыбкой. Быть в оппозиции власти — не значит быть умным; и наоборот. Просто раньше мне казалось, нельзя выносить сор из избы. Только позитивная повестка и замалчивание негатива — вот что для меня было одним из показателей патриотизма. Но это не так. Чтобы выиграть в информационной борьбе, важна честность, каким бы идеям ты ни служил. А пока от нас хотят сбежать в Киргизию — мы проиграли.