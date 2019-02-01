Версии относительно ареста Арашуковых бытуют разные: распри с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, недопонимание в вопросе списания газовых долгов и самая примитивная — реальная борьба с коррупцией и беспределом на Северном Кавказе.

Полагать, будто внимание правоохранительных органов к бесчинствам нечистого на руку семейства — не что иное, как «показательная порка и сигнал остальным коррупционерам во власти», — глупо. Во-первых, громкие посадки чиновников становятся лишь временным отрезвлением для зарвавшихся слуг народа. Ну, повременит со взятками и воровством какой-нибудь региональный царёк, пока всё не утихнет. Потом снова за своё, и с ещё большим аппетитом, дабы финансовая подушка безопасности на случай разоблачения была мягче, а шансов откупиться — больше.

Искоренить коррупцию в России — нереально. Все, кто имеет возможность, обладает властью и допуском к кормушке, — воруют. Так сложилось исторически, и две с половиной крупных посадки в год никогда не решат проблему с алчностью представителей элит. Этого монстра нужно душить в зародыше.

Kchr.ru Рауф Арашуков

И почему всё внимание общественности устремлено на Арашукова-младшего? Достаточно ознакомиться с его биографией и узнать, как стремительно молодой человек сделал политическую карьеру. Наверное, Рауф Арашуков— самый настоящий вундеркинд, раз чуть ли не со школьной скамьи попал в гордуму Ставрополя? Сомнительное предположение, учитывая его странную просьбу предоставить переводчика с русского языка на родной.

Одна из главных причин чиновничьего беспредела — в том, что политика в России — это проходной двор. Каждый, кто имеет родственные связи или денежный мешок, может стать депутатом. И уже не важно, Госдума то будет или Совет Федерации, если для многих это всего лишь средство легитимизации преступных схем, административный ресурс — всё что угодно, кроме основного предназначения политика: улучшения жизни простого народа.

Кстати, о народе. Если в ГД существует иллюзия выбора и наличие избирателей, которые голосовали за того или иного «думского сидельца» или хотя бы за его партию, то Совфед — просто сборище неэффективных назначенцев. И дело даже не в возрасте Рауфа Арашукова. Соответствовал бы он по уровню компетенции своей должности, никто слова бы не сказал.

Kchr.ru Рауф Арашуков

Ещё хуже то, что о нём узнали только в контексте ареста и общероссийскую известность сенатор получил не потому, что интересы региона отстаивал, а с точностью до наоборот.

И если депутаты нижней палаты своими постоянными «резонансными инициативами» имеют хотя бы статистические шансы раз в год предложить что-то действительно полезное, то сенаторы не могут похвастаться и этим. Или, может, вы назовёте хоть один действительно важный для народа законопроект, с которым выступило бы серое здание на Большой Дмитровке?

Предлагаю решение. В другую ветвь власти, судебную, невозможно попасть без профильного образования. А ещё, чтобы стать судьёй, нужно пройти сложнейший профессиональный экзамен и обладать безупречной репутацией. Да, бывают эксцессы типа судьи Хахалевой, но хоть какие-то барьеры для отсева совсем неадекватных и некомпетентных — лучше, чем их отсутствие.

Так что я предлагаю: давайте реформируем Совфед. Чтобы сенаторы реально представляли интересы своих регионов, а не региональных элит, которые делегируют их в Москву сейчас. Сделайте, в конце концов, должность сенатора всенародно выборной. Первый созыв Совета Федерации, начавший работу в 1993 году, формировался именно так.