Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась к властям Турции с требованием провести проверку действий Константинополя о предоставлении автокефалии. Несколькими днями ранее её коллега Руслан Бальбек жёстко раскритиковал принятую Генассамблеей ООН украинскую резолюцию по правам человека в Крыму. «ООН — карманная организация Вашингтона… Это высосано из пальца», — заявил политик, также представляющий в ГД Крымский регион.

Иван Шилов ИА REGNUM Наталья Поклонская

Ещё одному слуге народа от полуострова — Павлу Шперову понравилась идея ответных санкций против Украины. Его коллега Андрей Козенко зазывает власти Соединённых Штатов в крымские здравницы — так он иронично реагирует на новый пакет ограничений Запада против России.

Чем занимаются остальные думские сидельцы, карьерный взлёт которых пришёлся на момент присоединения Крыма, неизвестно. Самые ушлые быстро сориентировались и поняли суть политики — больше громогласных заявлений, имитации бурной деятельности и медийной активности. Меньше дела.

Понятно, что борьба с «матильдами» и госдепом сулят куда больше упоминаний в СМИ, чем конкретные пусть даже небольшие решения на благо избирателей. Если перейти на сайт Государственной думы и посмотреть, какие же инициативы принимались восемью парламентариями от Крыма за два года с момента их попадания в парламент нынешнего созыва — можно понять, почему я, собственно, и решила обратить внимание на деятельность этих новоиспечённых политиков.

Так, Павел Шперов отметился введением новой памятной даты: «День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи — 19 апреля 1783 года». Ещё он выступил с предложением внести изменения в Федеральный закон о рекламе: ну чтобы «уровень громкости звука рекламы не превышал громкости самого видеоконтента». Разумеется, данные инициативы кардинально улучшат уровень жизни крымчан и сделают международные санкции менее болезненными.

Ldpr.ru Павел Шперов

Внесением в ГД того же архиважного закона о «памятной дате 19 апреля» отметился и Андрей Козенко. Это член думского комитета по финансовому рынку. Не помню, кстати, чтобы он во всеуслышание выступал за приход федеральных кредитных организаций на полуостров. Понятно, что по зову одного думского сидельца наши банкиры в Тавриду не придут, но хотя бы изобразить заботу об избирателях можно? Даже пресс-служба Госдумы, которой положено освещать подопечных, родила о деятельности Козенко лишь три новости для собственного сайта, все — за 2017 год.

Что же касается моего соплеменника Бальбека — ситуация ещё печальней. Активность депутата крымско-татарского происхождения и его желание быть в каждой бочке затычкой сыграли дурную шутку. Руслан Исмаилович так стремится к высокому индексу цитирования, что совершает детские ошибки. А именно — покупает народную любовь. Нет, он не раздаёт избирателям тушёнку и крупы. Это хотя бы реальная помощь неимущим.

Бальбек накручивает лайки в социальных сетях, и делает это так неумело, что даже стыдно. У «народного» избранника 85к подписчиков, и каждая его фотография собирает не меньше пяти тысяч лайков. Для сравнения: большинство обнаженных красавиц, звёзд инстаграма, такой популярностью похвастаться не могут. Ещё политик не учёл, что при таком количестве лайков под постами не может быть ни одного комментария. Даже аккаунт, посвящённый деятельности президента России, собирает не больше двух тысяч сердец одобрения. Рейтинги «самых влиятельных крымско-татарских политиков», которые Бальбек якобы возглавляет, я даже комментировать не буду.

Реальные дела Бальбека вызывают не меньше вопросов, нежели подвиги в виртуальном пространстве. На общественных деятелей, которые разошлись с ним во взглядах, «вдруг» начинает оказываться давление вплоть до забрасывания домов коктейлями Молотова. Так произошло с Васви Абдураимовым, лидером пророссийской крымско-татарской организации «Милли Фирка»: тот протестовал против передачи земельных участков, выделенных для нуждающихся татар под коммерческую застройку с подачи Бальбека.

Council.gov.ru Руслан Бальбек

При всём этом, по данным сайта Госдумы, за более чем два года Руслан Исмаилович выступал на её заседаниях лишь трижды. Для сравнения, Поклонская — 23 раза.

Что же я так набросилась на этих горе-депутатов, спросите вы? Последовательности ради, я, наоборот, должна молчать при виде этого абсурда и торжества некомпетентности. Они ведь свои, крымские. Но всему есть предел. Эти так называемые представители Тавриды только дискредитируют полуостров и обнуляют сам факт воссоединения.

Не так давно секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, комментируя итог региональных выборов, предложил ввести мониторинг эффективности встреч депутатов с народом. А после последних скандалов с чиновниками намекнул, что «бросающие своими действиями и заявлениями тень на партию» должны уйти.

А я бы ещё добавила введение испытательного срока для новых депутатов. Если в первый год они «отработали» менее 50% обращений своих избирателей по социальным вопросам, пусть освобождают кресла. Подчеркну, именно решили проблемы, а не начеркали отписки, что «ваше обращение передано по подведомственности». Потому что сейчас фотоотчёты со «встречи с народом» сделают и забудут, а социальные проблемы конкретных людей как были, так и остаются.