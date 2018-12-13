В Госдуму внесён законопроект, запрещающий критику государственных символов, Конституции и органов власти. Если с государственными символами более-менее понятно: надругательство над тем же флагом, когда из него шьют трусы, как в одной стране по соседству, — действительно неприемлемо. А вот то, что чиновники поставили знак равенства между Конституцией и собой, — за гранью. Неуважение к представителям власти грозит россиянам штрафом или административным арестом на 15 суток.

Илья Репин. Крестный ход в Курской губернии. 1880-1883

Хочется задать вопрос авторам законопроекта: зачем мелочиться? Давайте сразу уголовную статью. К чему эти промежуточные этапы? Чтобы постепенно, не сразу возвращать народ в 1937-й? Жаль, что никто не выступил с инициативой внести законопроект, запрещающий дуракам внесение глупых законопроектов.

Любопытно, что данный законопроект предлагается как раз после череды уничижительных высказываний из уст представителей власти. Слуги народа чуть ли не каждую неделю делают заявления, оскорбляющие народ. Причём были задеты буквально все слои населения: старики, безработные и даже любители японского мультипликационного кино.

За последние полгода чиновники умудрились настроить против себя всех. Молодые семьи — налогами на бездетность. Мелких предпринимателей — налогом на самозанятых. Средний и крупный бизнес — повышением НДС с 18 до 20%. Молодёжь — отменами рэп-концертов и арестами рэперов. Зрелых людей и стариков — повышением пенсионного возраста. Программистов и IT-сектор — попыткой запрета популярного мессенджера Telegram. Искренних патриотов — до сих пор не решённым Украинским кризисом и крайне беззубыми ответами на провокации обезумевшего соседа. Блогеров и журналистов — нынешними «цензурными» инициативами.

Но это ещё не всё. Просто заголовки новостей за последнюю пару месяцев. «Депутаты Мосгордумы предложили ввести штраф за проезд с кофе в метро». «Депутат из Ленобласти предложил обязать изменников платить за развод». «В Госдуме предложили ввести налог для блогеров».

Но вместо того, чтобы почистить ряды от обнаглевших парламентариев, чиновники решили пойти по принципу запугивания и устранения несогласных. Осознают ли наши законодатели, что подобными починами они вызывают лишь раздражение народа? Не за горами время, когда уже будет нечего запрещать. Неужели потешные либеральные агитки образца 2014 года про «Россию в шаге от Северной Кореи» оказались правдой?

Павел Федотов. Утро чиновника, получившего первый крестик. 1846

«Это проклятая страна!» — восклицал один молодой предприниматель с периодичностью в две минуты, когда мы обсуждали последние бесчеловечные законы, принимаемые за последние несколько лет, и рейдерский захват его фирмы. И эта реплика вызывала у меня внутренний протест, потому что высказываться плохо о стране в период гибридной войны — значит, сеять среди людей деструктивный пессимизм, что консолидации общества перед внешней угрозой точно не способствует.

Вы можете запрещать аниме или любителей брать с собой кофе в метро. Даже запрет собирать грибы-ягоды не вызовет столько народного недовольства, сколько лишение права на свободу слова. Пожалуй, это главное наше отличие от стран, где демократия — пустой звук. А тезис, что «царь хороший — бояре плохие», скоро перестанет работать, поэтому хочется обратить внимание высшего руководства страны на этих чиновников и депутатов, дискредитирующих власть в целом. На вопрос «Левада-центра»: «Кто несёт ответственность за проблемы в стране?» — в 2018 году 55% опрошенных ответили, что винят во всём президента. В 2001 году цифра составляла 22%, и претензий было больше именно к «боярам» — правительству.

Наши говорящие головы на телевидении и в политике очень любят ругать «загнивающий Запад» — и особенно США. Но именно американский президент Дональд Трамп, вступив в должность, пообещал: «На каждую новую запретительную инициативу у нас будет две разрешительных». И снизил налоги на треть, а для некоторых категорий — и больше. Видимо, это он тоже специально сделал, чтобы России напакостить.

Увидимся через 15 суток?