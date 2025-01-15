Артем Дегтярев
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Родственники рассказали о россиянке, которая превратила сына в живой скелет
Россиянка Ольга Иделевич, которая заморила 6-летнего сына голодом в Мексике, вела праздный образ жизни и была не готова к материнству. Родственники девушки рассказали ИА Регнум, что Ольга пользовалась своей привлекательностью, чтобы получать выгоду от своих многочисленных ухажёров. По данным...
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Из «навальнисток» в «ватники». Как российская оппозиция теряет сторонников
Сразу после начала СВО блогер из Ижевска Мария Лумпова оказалась в одном ереванском хостеле с российскими релокантами, которые вели крупнейшие оппозиционные телеграм-каналы в России. Пообщавшись с ними, она узнала, что вся их либеральная деятельность оплачивалась деньгами Госдепа США, и ни о каких...
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