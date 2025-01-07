Сразу после начала СВО блогер из Ижевска Мария Лумпова оказалась в одном ереванском хостеле с российскими релокантами, которые вели крупнейшие оппозиционные телеграм-каналы в России.

кадр из видео Мария Лумпова

Пообщавшись с ними, она узнала, что вся их либеральная деятельность оплачивалась деньгами Госдепа США, и ни о каких идеалах свободы и демократии для народа они и не думали, зазывая людей на митинги против действующей власти.

Та встреча оказалась судьбоносной: девушка решила пересмотреть свои либеральные взгляды и проверить все факты, которыми руководствуется российская оппозиция. Собственное расследование привело Марию к решению «переобуться» и из либерала стать «ватником».

Теперь ей регулярно угрожают расправой украинцы, а часть друзей по либеральной тусовке осудила её выбор и оборвала многолетнюю дружбу.

Либеральные идеалы

Мария Лумпова — 28-летний блогер из Ижевска. Большую часть жизни девушка придерживалась либеральных и оппозиционных взглядов. С первого курса университета она заняла активную политическую позицию, участвовала в оппозиционных митингах и собраниях.

В 2017 году Мария стала первой посетительницей только что открывшегося предвыборного штаба Алексея Навального* в Ижевске — он лично приветствовал девушку в дверях офиса организации.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3939942" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Навальный жмёт руку Марии Лумповой

Позже Машу даже звали на работу в местный штаб Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)**, когда организация функционировала и еще не была признана экстремистской. От предложения работы девушка отказалась, опасаясь проблем в университете, однако продолжила активную оппозиционную деятельность. Так продолжалось до 24 февраля 2022 года.

Армянские каникулы

В феврале 2022 года Маша путешествовала по странам бывшего СССР. За день до начала СВО, 23 февраля 2022 года, девушка оказалась в Армении. Заранее бронировать жилье она не стала, о чём вскоре сильно пожалела.

соцсети Мария Лумпова

После начала СВО в страны бывшего СССР, в том числе и в Армению, массово хлынули российские релоканты. В считаные дни цены на жилье в Ереване выросли до космических 100 000 рублей за койко-место. Мария оказалась практически на улице, пока не наткнулась на местный дом для беженцев из России, где бесплатно размещали релокантов «правильных» политических взглядов.

«Там было огромное количество максимально оппозиционно настроенных людей — по сути, я попала в эпицентр российской оппозиции в эмиграции. И я начала слушать их разговоры, общаться с ними. И то, что они говорили, меня тогда, конечно, повергло в шок. Изначально я была в оппозиции именно из-за своего юношеского максимализма, своих идеалов, такого взгляда романтичного, что всё должно быть хорошо. А они начали рассказывать про то, что им реально платит американский Госдеп.

То есть они в России ведут крупные оппозиционные телеграм-каналы, где подталкивают людей к дестабилизации, подталкивают людей выходить на митинги, протестовать. И делают это по указке за американские деньги. Они рассказывали, что им платят в криптовалюте за правильные посылы в их публикациях, за нужное заказчику влияние на массы. И вдруг получилось, что все эти годы по телевизору нам говорили правду», — рассказала Мария.

Тот случай сильно повлиял на девушку и её взгляды. Мария прожила в доме с российскими релокантами всего несколько дней, однако полученных там новых знаний хватило, чтобы начать сомневаться в прежних либеральных идеях и установках. Мировоззрение девушки дало трещину.

Маша продолжила свое путешествие и оказалась в Грузии, где познакомилась с молодым человеком. Мужчина рассказал, что во время беспорядков в Белоруссии в 2020 году занимался маркетингом и продвижением местных оппозиционных телеграм-каналов, которые призывали жителей страны выходить на протесты.

«То, что он мне рассказал, и то, как он об этом говорил, дало понять, что ему абсолютно плевать и на Белоруссию, и на судьбы людей, которых он подталкивал выходить на митинги и, по сути, получать серьезные проблемы с законом. Ему были интересны только деньги, которые он на этом зарабатывал. Он прямым текстом об этом говорил», — поделилась Мария.

Позже девушка вернулась в Россию и погрузилась в изучение вопроса. Следующие полгода Маша читала всевозможную зарубежную литературу классиков PR и политтехнологий, где обнаружила массу предпосылок и объяснений тем событиям, которые развернулись на Украине в 2014 и 2022 годах.

Переобулась

В конце 2022 года Мария отправилась зимовать на Шри-Ланку, где окончательно поняла, что изменила свои политические убеждения на диаметрально противоположные. Девушка решила отказаться от оппозиционных взглядов и осознала себя патриотом России.

Ожидаемо новые убеждения Маши привели к конфликтам с друзьями и знакомыми по либеральной тусовке, некоторые из них отвернулись от уже бывшей подруги. Для того, чтобы избежать дальнейших споров и разом закрыть тему, Маша записала видео с говорящим названием «Я переобулась», где объяснила причины и следствия перемен её позиции.

«Я поняла, что устала. Все мои друзья — либералы. И я устала каждый раз им рассказывать и доказывать свое мнение. Подумала: а запишу-ка я видео с подробным объяснением — для друзей, знакомых, подписчиков из соцсетей. Решила: признаюсь-ка я во всём публично, всё расскажу, всё объясню, чтобы больше вопросов не было. И записала видео», — объясняет Мария.

Youtube/Мария Лумпова

В видео девушка подробно рассказала о том, что узнала, изучая труды о политике западных экспертов, которые еще в конце XX века предсказывали в том числе и конфликт на Украине из-за геополитических амбиций США. Мария привела примеры, подкрепив их историческими фактами, и опровергла самые распространенные тезисы либеральных активистов и политиков.

Девушка провела тщательный фактчекинг и пришла к выводу, что за популистскими и эмоциональными заявлениями оппозиционных лидеров скрывается сухой расчет, направленный на получение личной выгоды.

Также Мария рассказала интересные детали об учебе Алексея Навального* в Йельском университете в США на специальном курсе Yale World Fellows. Особенность этой программы в том, что поступить на нее могут исключительно иностранные граждане.

По словам Марии, изучив список выпускников этого курса, она обнаружила, что многие из них, возвращаясь после учебы в свои родные страны, пытались устроить госперевороты.

Например, венесуэльский политик Мария Мачадо, которую в 2014 году обвинили в подготовке госпереворота, а также в причастности к попытке покушения на убийство президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Также в списке выпускников — Норберт Мао, политик из Уганды, который выступал организатором оппозиционных митингов в родной стране.

Мария обратила внимание на слишком очевидное совпадение: престижный американский университет собирает людей со всего мира для обучения по некой специальной программе для иностранцев, после чего выпускники возвращаются на родину и, как по указке, пытаются устроить там цветные революции.

Видео длится более 20 минут, за которые девушка успела поднять и разобрать основные острые вопросы и развеять миф о справедливости, честности и бескорыстности лидеров оппозиции и тех сил и организаций, которые стоят за ними. Друзья и знакомые Маши по либеральной тусовке неоднозначно восприняли такой политический каминг-аут.

«К тому времени некоторые мои друзья тоже уже начали «переобуваться», кто-то дошел до этого сам, на кого-то повлияли мои доводы и аргументы. Но были и те, кто категорически был против моей новой позиции и в результате оборвал со мной всякую связь. Я не обижаюсь на это — у каждого есть право на личное мнение. В итоге я решила просто больше не обсуждать тему политики в кругу друзей», — поделилась Мария.

Угрозы от украинцев

После публикации видео набрало всего около 1000 просмотров и забылось. Девушка продолжала жить своей обычной жизнью, пока осенью 2024 года не случилось странное: её видео внезапно стали смотреть десятки тысяч людей. На момент публикации этого материала видео «Я переобулась» посмотрели уже более 370 000 человек.

Сама Маша связывает такой ажиотаж с вышедшим в октябре 2024 года расследованием Максима Каца*** о махинациях в структуре ФБК**. По всей видимости, всё больше людей начинают замечать нестыковки в идеологии и заявлениях российских либералов и ищут доказательства своих подозрений, в том числе и у блогеров-патриотов.

Всплеск интереса к разоблачительному видео Маши вызвал и негативные последствия. В комментарии пришли агрессивные люди с русофобской позицией, в адрес девушки посыпались оскорбления и угрозы на украинском языке.

В течение нескольких дней Машу атаковали с десятков неизвестных аккаунтов, угрожая расправой ей и её родным. Из-за сильного стресса и опасения за свою жизнь и жизни близких у девушки пошатнулось здоровье — Маше даже пришлось вызывать скорую.

соцсети

«Я уверена — это 100% украинцы, там и по смыслу сообщений, и по тому, что некоторые писали на мове, было понятно. Думаю, это из-за того, что я поменяла свою политическую позицию и теперь я патриот России.

Я очень испугалась, восприняла угрозы реально, потому что они полностью описывали и место, где я живу, и место, где живут мои родители. Они писали про всё имущество, которое есть у моей семьи, движимое, недвижимое, показывали наши телефоны, имена. Угрожали расправой. И, конечно, мне стало очень страшно, потому что родители-то у меня вообще ничего не знают. Я очень испугалась», — поделилась Мария.

Однако угрозы не повлияли на её решимость придерживаться выбранной патриотической позиции. Девушка решила впредь не озвучивать публично место, где она находится, и быть более осторожной. По словам Маши, самое печальное во всей этой ситуации то, что «либералы — они вроде за свободу, за жизнь, за любовь, а в итоге получается, что они больше всего хотят расправы над инакомыслящими».

*Физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов

** Организация признана в РФ экстремистской и ликвидирована

***Физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом