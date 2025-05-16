Курьер одного из российских сервисов доставки еды отказался везти клиенту заказ из-за «харамности» выбранного им блюда — такой скандал разгорелся в информационном поле в начале этой недели.

РИА Новости/Евгений Одиноков

Скриншот с отказом курьера и комментарием службы доставки разлетелся по новостным каналам и СМИ, вызвал шквал критики и обсуждений.

По теме высказались общественные и религиозные деятели: одни поддержали радикальный поступок курьера-бунтовщика, другие осудили, напомнив, что Россия — светское, правовое государство. Журналисты ИА Регнум провели собственное расследование. Мы разыскали заведение, которое выполняло заказ, поговорили о случившемся с управляющим, а также узнали все подробности в службе доставки, чей курьер отвозил «заказ раздора». Что случилось на самом деле и был ли «харам» — в материале ИА Регнум.

12 мая в медиа разгорелся скандал из-за скриншота интерфейса одной из служб доставки еды. На изображении видно, что неизвестный клиент заказал в кафе блюдо со свининой, а узнавший об этом курьер отказался его доставлять из-за «харамности» заказа.

Неизвестный разослал данный скриншот в предложку новостных Telegram-каналов, сопроводив его краткой информацией о том, что действие якобы происходит в Москве. При этом на изображении были закрашены название ресторана, а также информация о курьере. Новость быстро завирусилась: её подхватили российские новостные Telegram-каналы, блогеры, общественные деятели и СМИ.

В комментариях начали писать люди, возмущенные излишней религиозностью курьера, который, по их мнению, фактически отказался выполнять свою работу, прикрывшись понятием харам — греховного деяния, запрещенного в исламе. Пользователи сети напомнили, что Россия — светское государство и религия не должна оказывать влияния на работу, которую добровольно взялся выполнять человек.

Вскоре ситуацию прокомментировали в Духовном управлении мусульман Московской области. Муфтий Денис хазрат Мухутдинов поддержал отказ курьеров-мусульман от доставки продуктов со свининой, которая для них является «харамной».

По его словам, любая причастность к нарушениям религиозных запретов, даже доставка «харама» немусульманину может считаться грехом.

«Если еда запретна с точки зрения шариата и ислама, то мусульмане не могут ее доставлять, передавать, покупать для передачи и так далее», — заявил Мухутдинов.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Скандальное заявление подмосковного муфтия прокомментировала член Совета по правам человека при президенте РФ и главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова. По её словам, отказавшийся доставлять свинину курьер должен быть уволен с невозможностью продолжить работу в сервисе доставки. Марина Ахмедова отметила, что такие случаи — демонстрация религиозной агрессии. Член СПЧ подчеркнула, что вместо того, чтобы идти на самоограничения, некоторые верующие люди предпочитают ограничивать свободу других.

«К примеру, ты не можешь работать в доставке, потому что нужно доставлять свинину и алкоголь, тогда ты идешь не в доставку, а на стройку и там вкалываешь до седьмого пота. Но зачем же вкалывать до седьмого пота и ограничивать себя, когда можно ограничить других людей? Подмять их мир под себя», — написала она в своем Telegram-канале.

По мнению Ахмедовой, курьера нужно уволить из службы доставки, заблокировать его профиль и депортировать из страны, если он не является гражданином России.

Соцсети Комментарии возмущенных читателей

Аналогичное мнение высказала и член Общественной палаты России и Совета при президенте по межнациональным отношениям Маргарита Лянге. По её словам, курьерам-мигрантам, которым религия мешает доставлять россиянам свинину, следует уволиться и найти себе другую работу. Слова Лянге приводят российские СМИ.

«Такой курьер должен пойти работать в мусульманскую службу доставки и там соблюдать все религиозные каноны. Никто никого цепями не приковывает, если человеку не нравится работа, он вправе уволиться», — подчеркнула Лянге.

Член ОП напомнила, что в России действуют четыре основные конфессии, и если каждый религиозный человек будет диктовать работодателю или заказчику условия, исходя из своих убеждений, будет «странно и смешно». Лянге призвала заранее, в момент приема сотрудника на работу обговаривать все нюансы, уточняя, что в светской компании никакого разделения по вероисповеданию не будет.

Вскоре в ситуацию вмешался Совет улемов Духовного собрания мусульман России (ДСМР), которые осадили коллегу-муфтия Дениса Мухутдинова.

© Скриншот Telegram-канал ДСМР

ДСМР назвало заявление муфтия частными суждениями, не согласующимися с фундаментальными принципами взаимоуважения. Совет улемов осудил его позицию, подчеркнув недопустимость противопоставления религиозных норм законодательству Российской Федерации.

«С сожалением вынуждены отметить, что опубликованные частные суждения уважаемого коллеги не отражают официальную позицию и не согласуются с фундаментальным принципам взаимоуважения и межконфессионального диалога, которых мы неизменно придерживаемся. Отрывочные высказывания, прозвучавшие в персональной позиции, являются личным мнением автора. Совет улемов Духовного собрания мусульман России считает недопустимым противопоставление религиозных норм светскому законодательству Российской Федерации», — сообщили в Telegram-канале ДСМР.

Касательно перевозки свинины курьерами улемы разъяснили, что ислам устанавливает запрет на употребление и производство недозволенных продуктов, однако если говорить о доставке и сфере услуг в целом — и курьер, и таксист могут и не знать, что в пакетах и что они везут клиенту. Также в Совете добавили, что не следует доводить подобные ситуации до крайних точек абсурда и что сложившаяся ситуация никак не может быть поддержана в ДСМР.

Редакция ИА Регнум провела собственное расследование и выяснила: где, когда и при каких обстоятельствах был совершен заказ, послуживший катализатором начавшейся в медиапространстве дискуссии. Журналистам удалось разыскать заведение, где был сделан заказ. Оказалось, что действие происходило не в Москве, как заявлялось ранее, а в Сибири — в городе Томске.

Скриншот видео Томский бар, выполнивший заказ

«Этот заказ действительно поступал в наш бар Meet Up — на скриншоте наше блюдо, я узнаю фотографию. У нас небольшое заведение с хорошей кухней — рваная свинина с лобио и картофелем фри одно из фирменных блюд нашего меню. Однако фотография на скриншоте и цена блюда уже давно неактуальны — мы обновили меню в начале 2025 года, а значит, этот заказ был выполнен еще в 2024 году», — рассказала ИА Регнум управляющая баром Виктория.

Управляющая отметила, что сама ситуация её очень удивила и о разгоревшемся в Москве скандале, связанном с блюдом их заведения, она слышит впервые.

«Поговорила с сотрудниками, подняла старые архивы — никаких жалоб или претензий по данному заказу не было. Никто не вспомнил, чтобы клиент или курьер жаловался или сообщал нам о проблемах с доставкой. Наш бар сотрудничает с несколькими крупными сервисами по доставке продуктов, и все заказы мы отправляем через них. Наше заведение к описанной на скриншоте ситуации никакого отношения не имеет, так как все курьеры являются работниками сервисов доставки, а не нашими сотрудниками», — рассказала Виктория.

Скриншот видео Томский бар, выполнивший заказ

При этом управляющая отметила, что бар позиционирует себя как мясное заведение и всегда готов предложить замену блюда, если оно по каким-то причинам не подходит клиенту.

В поиске ответов журналисты ИА Регнум связались со всеми сервисами доставки продуктов, которые сотрудничают или ранее сотрудничали с томским баром. Оказалось, что «заказ раздора» действительно существовал, однако ситуация, приведенная на скриншоте, подтверждения не нашла.

«Наш сервис по доставке еды и продуктов ранее сотрудничал с томским баром Meet Up. Мы проверили информацию по заданным параметрам со скриншота и действительно нашли в истории данный заказ. Он был оформлен более года назад, вечером 7 мая 2024 года. Заказ состоял из одной позиции — рваной свинины с лобио и картофелем фри, стоимостью 550 рублей — всё, как на скриншоте. Однако никакой информации о том, что курьер якобы заявил в службу поддержки о том, что отказывается доставлять блюдо из-за религиозных убеждений, нет. Наоборот, в отчете о заказе есть информация о том, что доставка прошла планово: курьер забрал блюдо и без опозданий доставил его заказчику. Никаких жалоб, претензий или отказов не было, сообщений в службу поддержки ни от клиента, ни от курьера также не поступало», — рассказала ИА Регнум представитель одного из российских сервисов по доставке продуктов.

Более того, по словам представителя компании, изображенная на скриншоте ситуация технически невозможна.

РИА Новости/Владимир Баранов

«Мы, как и многие компании в сфере доставки продуктов, используем программу с несколькими вариантами решения возникающих ситуаций и реакций на них. Если курьер задерживается и сообщает об этом в службу поддержки — сотрудник нажимает кнопку, и клиент получает предустановленное, прописанное в программе уведомление. Ситуация на представленном скриншоте невозможна просто потому, что в системе не существует такого скрипта, как на картинке. После вашего запроса мы отдельно проверили всю информацию по данному заказу, наш технический отдел изучил все логи чатов — все прошло планово, никаких сторонних сообщений, комментариев и того, что изображено на скриншоте, не было», — подчеркнули в компании.

По словам представителя сервиса доставки, теоретически, если бы подобная ситуация произошла, компания бы незамедлительно организовала детальную внутреннюю проверку и тщательно бы разбиралась в причинах произошедшего. При этом в компании подчеркнули, что подобной ситуации ни разу не случалось.

В настоящий момент ситуация вокруг «курьера-бунтовщика» постепенно затихает. Однако тот резонанс, который она вызвала, обнажает существующую в обществе точку напряжения, которую могут в своих целях использовать недоброжелатели и провокаторы.

Будут ли правоохранительные органы проводить расследование и устанавливать «шутника», запустившего этот вброс, пока неизвестно.