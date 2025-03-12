Москва, 12 марта, 2025, 11:19 — ИА Регнум. В Москве сотрудница службы опеки довела до слез бабушку двухлетнего Тимура — единственного сына погибших при теракте в «Крокусе» Вугара Гусейнова и Лилит Исраелян. Тимур — самый младший из детей, осиротевших в этой страшной трагедии. Сотрудница территориального отдела по вопросам опеки и попечительства №3 по СЗАО, ЗАО и ЗелАО города Москвы Инесса Толмачева устроила бабушке мальчика Карине Исраелян скандал, накричала и обвинила её в воровстве, заявив, что женщина якобы растратила более 100 000 рублей со счета ребенка. Бабушка ушла из социального центра в слезах. При проверке документов выяснилось, что никакой растраты не было. Однако ни сама сотрудница опеки, ни её руководство перед семьей Исраилян так и не извинились. Семья Тимура планирует подать жалобу в прокуратуру Москвы и попросить проверить действия сотрудницы службы опеки Толмачевой. Об этом ИА Регнум рассказала Марина, родная сестра погибшей Лилит Исраелян.

Фото предоставлены героем публикации Семейное фото, Карине и Хачик Исраелян с дочерью Мариной и внуками

22 марта 2024 года семейная пара из Внуково Лилит Исраелян и её муж Вугар Гусейнов вместе с друзьями пришли на концерт группы «Пикник» в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл». Незадолго до начала мероприятия в здание ворвались четверо вооруженных террористов, которые расстреляли безоружных зрителей, а убегая подожгли концертный зал. В той страшной трагедии погибли 145 человек, в том числе 6 детей. Пострадали более 550 человек. Девять детей из шести семей остались круглыми сиротами.

Соцсети Погибшие супруги Лилит Исраелян и Вугар Гусейнов

Среди погибших оказались Лилит и Вугар, сиротой остался их единственный сын полуторагодовалый Тимур. Малыша взяли под опеку бабушка с дедушкой, родители Лилит — Карине и Хачик Исраелян. Младшая сестра Лилит 28-летняя Марина стала официальным представителем ребенка по доверенности от родителей — девушка помогает маме решать все возникающие вопросы с опекой и другими инстанциями, курирующими семью Тимура.

Соцсети Инесса Толмачева, сотрудница территориального отдела по вопросам опеки и попечительства №3 по СЗАО, ЗАО и ЗелАО города Москвы

В конце января сотрудница территориального отдела по вопросам опеки и попечительства №3 по СЗАО, ЗАО и ЗелАО города Москвы Инесса Толмачева позвонила бабушке двухлетнего Тимура Карине и сообщила, что семье необходимо подготовить и предоставить в опеку некие документы.

«Инесса звонила маме и говорила что нужны какие-то документы, но внятно не рассказала какие, не объясняла, что и как делать. Когда мама попросила её связаться со мной, как с официальным представителем Тимура, и объяснить, что от нас требуется, ведь именно я буду заниматься бумажными делами — Инесса начала кричать на маму и возмущаться, почему мама сама ничего не может сделать, и почему она должна нам вообще что-то объяснять», — рассказала ИА Регнум Марина, родная сестра погибшей Лилит Исраелян.

Фото предоставлены героем публикации Лилит Исраелян

30 января сотрудница опеки вновь позвонила семье Тимура и сообщила Марине, что у них остался всего один день, чтобы собрать и подать необходимые документы для ежегодного отчета перед службой опеки.

«Мы и знать не знали ни о каких обязательных ежегодных отчетах — ранее никто в службе опеки нас не предупреждал об этой процедуре и сжатых сроках. Наша семья только первый год занимается опекунством и мы еще не сталкивались со всеми бюрократическими нюансами и подводными камнями этого явления. Мне позвонила сотрудница службы опеки Инесса Толмачева и в очень грубой, даже агрессивной форме стала требовать немедленно подготовить документы и отчеты, заявив, что завтра последний день, когда можно их подать», — рассказала Марина.

Фото предоставлены героем публикации Тимур, сын Лилит и Вугара

В следующие часы девушка в срочном порядке собирала все необходимые документы и справки, готовила подробный отчет обо всех движениях средств на счету племянника и её мамы Карине. Весь день сотрудница опеки была на связи с девушкой и торопила Марину, по её словам семье было необходимо отчитаться обо всех тратах «вплоть до рублей и копеек». Закончить отчет получилось только глубокой ночью.

На следующий день, 31 января, опекун ребенка Карине Исраелян приехала во внуковский филиал ГБУ Мой семейный центр «Палитра» на Интернациональной улице, к которому прикреплена семья Тимура по прописке. В январе в этот центр была прикомандирована сотрудница московской опеки Инесса Толмачева, которая курировала семьи, проживающие в районе Внуково.

«Мы успели подготовить все необходимые документы и в назначенное время моя мама с отчетом пришла на прием в семейный центр «Палитра». Однако Инесса Викторовна даже не стала смотреть отчет и разбираться в нём — она сразу же устроила истерику, начала кричать и набросилась на маму с обвинениями! Инесса обвинила маму в растрате денежных средств со счета её внука Тимура — буквально обвинила мою маму в воровстве! Говорила, что растрачено более 100 000 рублей, говорила какая наша семья плохая! Всё это на повышенных тонах и в грубой, агрессивной форме. Вы представляете состояние мамы? Для неё этот ужасный теракт, эта трагедия еще очень и очень остра, рана после потери Лилит и Вугара еще свежая, а тут со стороны службы опеки такое отношение и такие серьезные обвинения! Эта Инесса довела маму до слез — мама разрыдалась и ушла», — поделилась Марина.

Фото предоставлены героем публикации Бабушка Карине Исраелян вместе с внуком Тимуром

Карине позвонила дочери и сквозь слезы рассказала о произошедшем. Марина отпросилась с работы и срочно поехала в семейный центр разбираться в случившемся.

«Когда я приехала в семейный центр — Инессы Викторовны на рабочем месте не было, меня встретила другая сотрудница, её коллега. Мы посмотрели мой отчет, всё проверили — в нём ни одной ошибки, всё составлено верно, за каждый рубль предоставлен полный отчет. Никакой растраты нет и быть не могло, претензий к нашей семье у опеки нет. При этом, когда я попросила сотрудницу центра объясниться за поведение Инессы Толмачевой, её коллега попыталась замять ситуацию, попросила войти в положение, мол Инесса человек тяжелый, вспыльчивый — но почему тогда такой человек работает в опеке, с людьми, да еще и с самыми маленькими детьми? Официальных извинений нашей семье, моей маме никто не принес, руководство службы опеки никак на ситуацию не отреагировало. Эта женщина повела себя просто отвратительно!», — рассказала Марина.

Журналисты ИА Регнум связались с семейным центром «Палитра», где происходил скандал. Сотрудница центра подтвердила, что описанная выше ситуация действительно случилась и происходила в её присутствии.

«Действительно 31 января произошел напряженный разговор между опекуном двухлетнего Тимура Карине Исраелян и сотрудницей опеки Инессой Толмачевой. Там ситуация была в чем — семья перевела часть денег со счета ребенка на другой счет, им сказали, что так нельзя и они сразу вернули деньги обратно на счет ребенка. Но вот этот перевод вызвал вопросы, возникла путаница и Инесса Викторовна… возможно не до конца поняла ситуацию и немножко, может быть, в категоричной форме высказалась. Семья предоставила все необходимые документы, но Инесса Викторовна… как бы это сказать — я бы не сказала, что она прям грубо разговаривала, точно не оскорбляла, но возможно… она говорила в такой несколько категоричной форме. Она говорила бабушке: «Это деньги ребенка! Вы должны за них отчитаться! Вы не имеете права их переводить и тратить!» Бабушка расплакалась. Я её тоже конечно понимаю — Карине было очень обидно, ведь она и не думала деньги ребенка куда-то тратить. Тем более она пережила такую сильную душевную травму ранее, я их понимаю, что они очень дорожат своим внуком и все для него делают. Поэтому ей стало обидно, понимаю, что у бабушки осталась обида после случившегося, что вот так с ней разговаривали. Я думаю Инессе Викторовне не стоило так давить на бабушку», — рассказала ИА Регнум Татьяна Федоровна, администратор ГБУ Мой семейный центр «Палитра», филиал «Внуково».

В свою очередь сама сотрудница опеки Инесса Толмачева от комментариев журналистам ИА Регнум отказалась. Женщина заявила, что «вообще никак не может прокомментировать» своё поведение и бросила трубку. Дальнейшие звонки журналистов Инесса Викторовна проигнорировала.

Соцсети Инесса Толмачева, сотрудница территориального отдела по вопросам опеки и попечительства №3 по СЗАО, ЗАО и ЗелАО города Москвы

В ближайшее время семья Исраелян собирается подавать жалобу в прокуратуру Москвы с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и дать правовую оценку работе специалиста службы опеки Инессы Толмачевой.

Ранее ИА Регнум сообщало, что дети одной из сестёр, погибших в «Крокусе», до сих пор не могут получить выплаты за смерть матери. Елена Макарская потеряла обеих дочерей в теракте в «Крокусе». Четверо её внуков в один день лишились своих матерей. С момента трагедии прошёл почти год, всё это время женщина пытается добиться выплаты компенсации в размере 17 000 рублей для двоих своих внуков из Ростовской области. Двое других, прописанных в Подмосковье, получили льготы уже на следующий день после трагедии. Бабушке даже не пришлось об этом просить. А в Ростове в выплатах детям отказали, сообщив, что «на это денег нет».