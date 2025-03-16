Во Владивостоке органы опеки изъяли пятерых детей у беременной матери из-за того, что у женщины нет просторной квартиры. Долгие годы многодетная семья ютилась в комнатке площадью всего 15 квадратных метров, в общежитии ДВФУ.

Социальные сети Многодетная мать Людмила с детьми

Когда надзорная служба узнала о столь неблагоприятных условиях, то вместо того, чтобы поспособствовать их улучшению, просто изъяла у женщины детей.

Вскоре об этом стало известно общественности, которая возмутилась действиями опеки.

10 марта СК России сообщил о начале проверки по статье 293 УК РФ («Халатность»), дело было поставлено на контроль в центральном аппарате. Одновременно прокуратура Владивостока внесла представления в адрес мэра и полиции города.

ИА Регнум удалось поговорить с 36-летней Людмилой, которая рассказала о трагической истории своей жизни, любви к детям и «любовном треугольнике», в котором она стала невольной заложницей.

«С первым мужем Сергеем (имя изменено) мы познакомились более 15 лет назад. Полюбили друг друга, стали жить вместе. Вскоре я забеременела долгожданным ребенком, это было настоящее чудо! В юношестве я перенесла серьезное заболевание репродуктивной системы и, повзрослев, долго не могла забеременеть.

Примерно на воьмом-девятом месяце беременности у нас с мужем сильно испортились отношения. Он плохо обращался со мной, поднимал на меня руку, пропадал из дома. Однажды мне позвонили из полиции и сообщили, что муж что-то украл. Его посадили на несколько лет», — рассказала Людмила.

Женщина решила не ждать благоверного из тюрьмы и подала на развод. А вскоре у женщины появился первый сын Саша.

«Мой первый сынок, Саша (имя изменено), появился на свет в 2011 году. Он буквально дал мне сил пережить расставание с мужем. Я решила, что должна жить дальше, устроилась на работу, заботилась о ребенке. Со временем стала замечать, что я приглянулась коллеге с работы Алексею (имя изменено): он всегда был добр ко мне, уделял знаки внимания, помогал по-человечески.

Я прониклась его заботой и опекой, стала просыпаться симпатия. Он начал ухаживать за мной, мы гуляли в нерабочее время. Но когда дело дошло до близости — я его остановила. Дело в том, что у меня диагностировано хроническое инфекционное заболевание, которое передается половым путем. Не хочу называть какое, думаю, вы сами всё понимаете. Я призналась ему о своем диагнозе», — смущенно рассказала Людмила.

По словам женщины, Алексей не испугался болезни Людмилы, а признался в ответ, что тоже болен этим недугом. Женщина не поверила в такое совпадение и отправила мужчину в лабораторию сдать анализы. Получив справку и убедившись, что у них с Алексеем один диагноз, Людмила решила попробовать построить с ним отношения.

«Понимаете, я не могу сказать, что я прямо, как девочка, в него влюбилась без памяти. У меня были чувства, была симпатия, но неудачный опыт первого брака останавливал. Когда Алексей сообщил, что болен такой же болезнью, что и я, я восприняла это как знак судьбы и решила попробовать. Подумала, что раз уж по диагнозам совпали, как-нибудь уживемся», — поделилась Людмила

Социальные сети Многодетная мать Людмила с детьми

Пара начала встречаться. Спустя время Людмила снова забеременела и поспешила поделиться с Алексеем счастливой новостью, однако мужчина внезапно отреагировал очень холодно.

«Когда я сказала, что мы ждем ребенка, Алексей весь поменялся в лице, напрягся и ушел. Когда вернулся, потребовал, чтобы я сделала аборт. Я в категорической форме отказала! Он уговаривал, заставлял, но всё впустую — я твердо стояла на своем. Тогда Леша решил признаться. Оказывалось, что он женат, у него жена и дети, а я — просто любовница. Для меня это был удар. Я выгнала его, не хотела видеть», — рассказывает Людмила.

Некоторое время спустя Алексей пришел с извинениями и заявил, что не хочет, чтобы отношения между ними рухнули.

«Он мне сказал, что жену давно не любит, а меня любит. Сказал, что хочет развестись, уйти и жить со мной, строить семью. Попросил только дать немного времени, чтобы дети чуть подросли. Я поверила и согласилась.

Леша смирился, что я решила сохранить нашего общего ребенка, однако потребовал, чтобы в свидетельстве о рождении малыша он не был указан отцом и чтобы у ребенка не было отчества. Мне было всё равно тогда на его причуды — я поверила, что он уйдет от жены и мы станем счастливы вместе», — вспоминает Людмила.

В следующие годы пара продолжала встречаться. На свет появились еще четверо детей. Всем им приходилось ютиться в маленькой комнатке общежития ДВФУ площадью 15 квадратных метров. Комната досталась Людмиле в наследство от покойной матери, которая раньше работала в университете и получила право на общежитие.

«С годами я разочаровалась в Алексее и поняла, что все его обещания про уход из семьи — просто сказки. Было обидно, но потом я поняла, что он подарил мне нечто большее, чем супружеские отношения — у меня появились четверо прекрасных ребятишек, которых я безумно люблю.

Бросать Лешу я не стала, но и особой любви к нему уже не испытывала — встречались уже больше по привычке. Какого-то участия в воспитании наших детей он не принимал, да я и сама вполне справлялась. Встала на учет как многодетная мать, государство стало выдавать пособия, которые тоже очень помогали нам с детьми», — рассказала Людмила.

По словам женщины, она давно думала про необходимость расширения жилплощади, но просто не знала, к кому обратиться с этим вопросом. Людмила честно призналась, что не разбирается во всех юридических тонкостях — она простая крановщица на стройке. По её словам, давным-давно она вставала в очередь на получение жилья, но какого-то результата это не принесло.

Так многодетная мать и ютилась в маленькой комнатке с пятью детьми, пока в августе 2024 года семья не привлекла внимание сотрудников службы опеки

«В августе к нам в общежитие пришли из опеки, посмотрели, как мы живем, сказали, что для такой большой семьи 15 квадратных метров слишком мало. И забрали моих детей! Я не знала, к кому пойти, куда жаловаться, как вернуть ребятишек назад. Подумала, что по закону они правы — мы жили в тесноте.

Социальные сети Многодетная мать Людмила с детьми

Детей определили в детские дома, я постоянно их там навещала, старалась заботиться, думала, что смогу как-то их забрать однажды, я ведь их так люблю, а они меня. Скоро я узнала, что снова беременна», — говорит Людмила.

Большее полугода беременной Людмиле приходилось кататься в разные концы Владивостока, чтобы навещать всех своих детей. Троих старших — 14-летнего Сашу, 5-летнюю Юлю и 4-летнюю Свету (все имена изменены) отправили в детский дом, а двух младших детей — двухлетнего Виталю и годовалого Мишу (имена изменены) поместили в Дом малютки.

Так и продолжалось бы дальше, если бы в начале марта об истории Людмилы не узнали местные СМИ. Журналисты рассказали о проблеме, с которой столкнулась беременная женщина, и в считанные дни Следственный комитет России начал проверку по статье о халатности.

И уже 12 марта стало известно, что многодетная мать получит новое жилье. Сейчас уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае, Министерство труда и социальной политики и благотворительный фонд занимаются подбором временного жилья для женщины, которая находится на седьмом месяце беременности. Также решается вопрос о приобретении в дальнейшем квартиры на средства материнского капитала и деньги, предоставленные спонсорами.

«Я даже не знала, что по закону имею право на такие льготы, на жилье от государства. Очень хочу скорее переехать в новый дом, обустроить его и скорее забрать своих детей из детского дома. Очень по ним скучаю! Надеюсь, что всё получится, и скоро мы снова заживем большой и счастливой семьей», — поделилась Людмила.

К слову, женщина рассказала, что несколько месяцев назад на связь вышел её бывший муж Сергей. Мужчина предложил Людмиле помириться и снова стать семьей.

«Сергей появился, когда я обивала пороги детских домов, навещая ребятишек. Мы с ним стали общаться, помирились. Он теперь уговаривает снова вернуться к нему, говорит, что примет меня, нашего общего сына и всех остальных моих детей, как своих.

Уговаривает бросить этого Алексея и жить уже нормальной жизнью нормальной семьи. Я пока решение не приняла, подумаю об этом в будущем. Сейчас для меня самое главное — вернуть моих ребятишек», — поделилась Людмила.

По словам женщины, социальные службы города уже предоставили ей временное жилье на год. Сейчас Людмила собирает вещи в общежитии и постепенно перевозит их в новую квартиру.