Москва, 15 января, 2025, 12:21 — ИА Регнум. Россиянка Ольга Иделевич, которая заморила 6-летнего сына голодом в Мексике, вела праздный образ жизни и была не готова к материнству. Родственники девушки рассказали ИА Регнум, что Ольга пользовалась своей привлекательностью, чтобы получать выгоду от своих многочисленных ухажёров. По данным местных СМИ, переехав в Мексику, девушка зарабатывала на жизнь проституцией и часто оставляла ребёнка одного дома без еды. 30 декабря сильно истощённого мальчика обнаружила полиция, а спустя день, в канун Нового года, ребёнок скончался в больнице от недоедания.

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30 декабря в полицию Мексики позвонила 34-летняя россиянка Ольга Иделевич. Женщина сообщила, что её 6-летний сын Омар чувствует себя плохо, и попросила отправить к ним домой экстренные службы. Прибывшие на место оперативники обнаружили в одной из квартир в районе Бенито Хуарес в Мехико мальчика в ужасающем состоянии. Ребёнок был сильно истощен и обезвожен, находился практически в бессознательном состоянии и больше походил на скелет. Полицейским Ольга заявила, что плохо говорит по-испански, и уклонилась от допроса по поводу состояния её сына. Вскоре девушка покинула квартиру и скрылась в неизвестном направлении.

Мальчика экстренно госпитализировали, за его жизнь боролись врачи, однако помочь ребёнку уже не могли — 31 декабря Омар скончался в больнице в полном одиночестве. Мать так и не объявилась, чтобы навестить умирающего сына.

Предварительно установлено, что причиной смерти ребёнка стало систематическое недоедание. По данным мексиканских СМИ, в Мехико Ольга занималась проституцией и подрабатывала в местных клубах. Сообщается, что в конце декабря девушка оставила сына дома одного без еды, воды, света и тепла, а сама отправилась на заработки. Сейчас поисками россиянки занимается полиция Мексики.

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Журналистам ИА Регнум удалось разыскать родственников 34-летней россиянки. Брат Ольги Иделевич Алексей В. (имя изменено) заявил, что не верит в виновность сестры и очень удивлён таким серьёзным обвинениям в её адрес. Мужчина подчеркнул, что Ольга не могла намеренно оставить его племянника в опасности, а тем более заморить его голодом.

«У нас неидеальная семейка, но более-менее адекватная. Но чтобы заморить кого-то голодом — я очень сильно сомневаюсь, чтобы Оля могла пойти на это. У нас в семье дураков нет, да и с какими-то психологическими отклонениями тоже. Очень не верится, что Оля могла сделать что-то подобное», — рассказал Алексей.

Слова мужчины подтверждают и друзья девушки, которые отметили, что Ольга всегда была хорошей девушкой, приветливой и общительной.

«Оля была нормальной, обычной девчонкой. Она приветливая и общительная, очень активная, хорошая девочка. Никогда ничего плохого за ней не замечал. Не верится, что она могла совершить такой ужасный поступок», — поделился воспоминаниями о девушке её друг Николай.

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В свою очередь брат Ольги Иделевич Алексей рассказал, что в России девушка особо ничем не занималась, предпочитая тусовки и мужчин. Ольга вела праздный образ жизни, любила тусоваться в ночных клубах, занималась танцами и пользовалась популярностью у противоположного пола.

«В своё время Оля пыталась получить нормальное образование, училась в Благовещенске, но в приоритете у неё всегда были танцы. Она очень ими увлекалась, ходила заниматься. Даже ездила выступать где-то в ночных клубах. Вообще она любила ночную жизнь и гулянки, любила веселиться и тусоваться в ночных клубах. Она довольно симпатичная девочка, высокая, симпатичная девушка всегда имеет, скажем так, спрос у парней. Соответственно, она как бы из этого старалась что-то там поймать, на что-то надеялась», — рассказал Алексей.

При этом череда романтических отношений девушки не привела к чему-то серьёзному — создать семью в России у Ольги так и не вышло. В конце 2010-х Ольга решила попытать счастье в другой стране и перебралась жить в Мексику, где встретила отца своего будущего ребёнка.

«О том, что Оля переехала в Мексику, семья узнала намного позже — в курсе были только родители, но они это сильно не афишировали. Только через несколько лет после её переезда отец рассказал, что Оля обосновалась в Мексике и даже уже родила ребёнка от местного жителя. Она поддерживала связь с родителями, присылала им иногда фотографии себя и сына Омара. При этом сестра никогда не жаловалась на какие-либо проблемы, не рассказывала нам о трудностях с деньгами или личной жизнью. Когда мы списывались с ней, она всегда говорила, что у неё всё нормально, живет потихоньку, всё хорошо», — рассказал брат россиянки.

Кроме того Алексей отметил, что семья не планирует забирать тело 6-летнего Омара из Мексики для захоронения его в России.

«Смысла нет мёртвое тело куда-то везти. Пусть упокоится в Мексике. Тем более отец Омара всё-таки мексиканец. Я так думаю, что там всё равно есть какая-то родня по линии отца, и при всех каких-то таких раскладах, я не думаю, что они совсем могут от ребёнка отказаться. Они могут также навещать могилу этого ребёнка», — рассказал Алексей.

Мужчина отметил, что конечное решение в этом вопросе должны принять родители Ольги. В разговоре с ИА Регнум отец Ольги Сергей сказал, что после случившегося его дочери уже ничем помочь нельзя. Подробнее комментировать происшествие мужчина не смог на фоне тяжёлого эмоционального потрясения в связи со смертью 6-летнего внука Омара.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Мексике разыскивают 34-летнюю россиянку Ольгу Иделевич после смерти её 6-летнего сына Омара от недоедания.