В 2018 году 12-летняя Валерия Яргина вместе с 22-летним возлюбленным Аркадием Зверевым убили, расчленили, приготовили и съели мужчину под Петербургом. Тогда чудовищная история потрясла всю Россию.

Иван Шилов ИА Регнум

Зверев не дождался приговора суда и свел счеты с жизнью в СИЗО. Лера, в силу возраста, проходила по делу как свидетель и избежала наказания.

Сейчас Валерии 18 лет, она сменила имя. Девушка работает поваром, но мечтает стать врачом. Лера успела побывать замужем и даже родила ребенка. Сейчас девушка отрицает свою причастность к расправе и поеданию частей тела человека.

В эксклюзивном интервью ИА Регнум Валерия рассказала, как сложилась её жизнь после жуткой истории с расчленением и каннибализмом.

Осенью 2018 года 12-летняя Валерия Яргина сбежала из дома. Днем 23 сентября девочка вышла из своей квартиры на улице Джигитской в Сочи и пропала. Мать Валерии вела асоциальный образ жизни, зарабатывала на жизнь проституцией и не сразу заметила исчезновение дочери.

Позже соседи семьи рассказали местным журналистам, что, узнав о побеге ребенка, женщина не слишком переживала и не рвалась её искать. А вот оперативные службы бросили на поиск малолетней девочки все силы.

Социальные сети Разыскная ориентировка на Валерию Яргину

Разыскать Валерию удалось на другом конце страны — под Санкт-Петербургом. Выяснилось, что незадолго до побега 12-летняя девочка познакомилась в родном Сочи с 22-летним парнем Аркадием Зверевым. Уроженец Алтайского края перебивался случайными заработками и путешествовал по стране в поисках своего места.

В Сочи юноша подрабатывал аниматором на набережной, выступал в костюме Венома — антигероя из американских комиксов, который, по задумке авторов, поедает мозги людей. Там же Аркадий и познакомился с 12-летней Валерией. У пары завязались близкие отношения.

Местные СМИ сообщали, что девочка активно использовала взрослого ухажера для решения личных проблем. По её просьбе Аркадий ходил на разборки с мальчиками — сверстниками Валерии, которых девочка обвинила в домогательствах и изнасиловании. Позже выяснилось, что никаких домогательств не было — Лера просто накручивала Аркадия и манипуляциями заставляла делать ради нее то, чего хотела.

В сентябре 2018 года молодые люди решили сменить обстановку и уехали искать своё счастье в Санкт-Петербург. Парочка бродяжничала и скиталась по улицам города, ночуя в разных местах, пока в одном из предприятий общепита Северной столицы они не познакомились с местным жителем, 21-летним продавцом Александром Поповичем.

Молодой человек сжалился над бедствующими ребятами и пригласил их пожить на свою дачу в поселке Новинка в Ленинградской области.

Социальные сети Александр

Социальные сети Дом, где произошло убийство

В ночь на 3 октября между хозяином дома и новыми жильцами произошел скандал. По одной из версий, причина конфликта была в Лере: якобы девочка пожаловалась Аркадию, что Александр к ней приставал и предлагал вступить в интимную связь. По другой версии, хозяин дома потребовал у ребят оплату за проживание. По третьей — конфликт возник в результат пьяного спора.

Так или иначе, но Аркадий взялся за нож и нанес новому знакомому несколько смертельных ударов в шею.

Расправившись с Александром, молодые люди расчленили и частично съели его тело. От останков решили избавиться с помощью огня. Молодые люди попытались сжечь их в печи, однако сильный дым из трубы привлек внимание соседей.

Бдительные односельчане решили проверить давно пустовавший дом, в котором внезапно кто-то поселился. Зайдя внутрь, они увидели ужасающую картину: весь дом был залит кровью, на полу под белой простыней лежало окровавленное тело, на кухне и в печи — обуглившиеся останки.

Внезапный визит соседей спугнул парочку, Лера и Аркадий сумели убежать. Однако в считаные часы их задержали прибывшие на место полицейские.

«03 октября 2018 года квартире, расположенной в одноэтажном жилом доме в поселке Новинка Кировского района Ленобласти, было обнаружено тело 21-летнего хозяина с явными признаками насильственной смерти, в том числе с отсечением некоторых частей тела. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — сообщали тогда следователи.

На допросе Аркадий во всем сознался. Позже на одном из судебных заседаний парень признался, что всегда хотел попробовать человеческое мясо. Помимо обвинений в убийстве и расчленении, его обвинили и в сексуальных отношениях с 12-летней школьницей.

Также следователи установили, что Лера также принимала участие в расправе над погибшим, однако в силу юного возраста девочка была допрошена только в качестве несовершеннолетнего свидетеля и помещена в специализированное учреждение для подростков. Фигурантом уголовного дела она не стала.

Аркадия отправили в СИЗО, где он, не дождавшись вынесения приговора, решил свести счеты с жизнью. В декабре 2018 года тело нашли в камере, он был еще жив. Однако повреждения оказались слишком серьезными — через несколько месяцев пребывания в коме Аркадий скончался. Парня похоронили на Новом Копинском кладбище под Петербургом.

Валерию же следователи направили на психиатрическую экспертизу, а позже — в родной Краснодарский край. Там её определили в детский дом в станице Медведовской Тимашевского района и отправили учиться в местную общеобразовательную школу № 2.

Очень быстро ученики, а следом и их родители узнали о темном прошлом новой ученицы. Местные СМИ писали, что девочка сама выдала себя, рассказав историю из своего прошлого.

В школе разгорелся настоящий скандал, позже охвативший всю небольшую станицу. Люди требовали оградить своих детей от новой школьницы, собирались организовать пикет. В результате девочку сперва перевели на домашнее обучение, а позже и вовсе увезли из станицы. Обучение Лера продолжила в спецшколе закрытого типа в станице Переясловской.

Подробности дальнейшей ее жизни до этого момента оставались неизвестными.

Журналистам ИА Регнум удалось разыскать Валерию Яргину и поговорить с ней. В прошлом году девушке исполнилось 18 лет. В эксклюзивном интервью нашему изданию Валерия рассказала о том, как складывалась её жизнь после той кошмарной ночи в Ленинградской области.

Девушка рассказала, что сразу после совершеннолетия она решила сменить и фамилию, и имя, и отчество, чтобы полностью отгородиться от прошлого.

Социальные сети Валерия Яргина

«Я мечтала об этом еще со школы! Хотела изменить фамилию, имя и отчество, чтобы полностью перечеркнуть своё прошлое и то, что тогда произошло. Сейчас я уже совершенно другой человек и не хочу, чтобы обо мне судили по тому, что было семь лет назад.

Мне было очень непросто эти годы, я замкнулась в себе, была подавлена. Я много занималась с психологами и психотерапевтами. Мне в жизни повезло встретить очень хороших людей, которые сильно помогли мне. Я очень благодарна директору спецшколы, который встал на мою защиту и буквально вытянул меня из этого ужасного состояния», — рассказала Валерия в разговоре с нашим агентством.

В старших классах спецшколы девушка познакомилась с молодым человеком, 21-летним Сергеем (имя изменено), у пары завязались романтические отношения. После окончания школы молодые люди расписались. Лера забеременела и родила девочку, которую назвала Алиной (имя изменено).

Однако семейная жизнь у Леры и Сергея не сложилась: еще до рождения ребенка парень ушел в армию. Во время увольнительных молодой человек познакомился с другой девушкой, начал изменять. Лера узнала об этом и решила закончить отношения с мужем.

«Все люди совершают ошибки. Получилось как получилось. Я не осуждаю его, но и не простила — я не прощаю предательство. Он это знал, но всё равно изменил — это его выбор. И как бы он сейчас ни пытался ухаживать за мной, цветы дарить и вот это всё романтичное — мое решение твердое.

Я его обратно в свою жизнь не приму. При этом по-человечески мы остались с бывшим мужем в хороших отношениях. Я не запрещаю ему общаться с дочерью — у ребенка должен быть отец», — поделилась Валерия.

Сейчас Алине уже 4 месяца, и Лера в ней души не чает, посвящает ребенку всё своё свободное время. Девушка восстановила общение со своими родителями, однако отношения с отцом наладить так и не получилось.

Социальные сети Дочь Валерии

«Я снова общаюсь со своими родителями. С мамой у нас всё хорошо — мы в нормальных отношениях. А вот с отцом, конечно, в контрах. Когда я забеременела — он же мне сказал делать аборт. Я говорю: «В смысле аборт? Я замужем, я хочу детей». А он — делай аборт и всё. Я его послала, мы поругались.

У нас с детства с ним не ладились отношения. Он же у меня вор, криминальный элемент. У меня в принципе вся криминальная история пошла от отца. Они с мамой давно не вместе, у него своя семья, трое детей. И из всех я единственная, кто всегда мог поставить его на место. Его это жутко бесит.

А с другой стороны, кто он мне такой? Появлялся в моей жизни два-три раза и всё. К матери я хорошо отношусь, мать — это святое. А вот отец — да пошёл он!» — рассказала Валерия.

За годы учебы в спецшколе она успела получить три профессии, которыми сейчас и зарабатывает на жизнь.

«У меня есть целых три специальности: во-первых, я повар. Уже работала по специальности, мне нравится готовить и кормить людей. Еще я портная и агроном. Все эти специальности востребованы и мне очень помогают. Куда бы я сейчас ни пришла на подработку — везде мои навыки нужны», — рассказала Валерия.

По словам девушки, пока что она зарабатывает на жизнь стихийными подработками и не устраивается на постоянную работу из-за того, что активно готовится к ЕГЭ. Валерия хочет сдать экзамены по химии и биологии, чтобы поступить в медицинский вуз и в будущем стать врачом-стоматологом. Она рассказала, что в скором времени власти Краснодарского края должны выделить ей квартиру в родном Сочи как воспитаннице детского дома.

Нехотя, но девушка все-таки решила поделиться с ИА Регнум некоторыми подробностями из 2018 года, страшного периода её жизни. Валерия рассказала, что с Аркадием они познакомились на набережной, когда он выступал на улице.

Социальные сети Аркадий в костюме Венома

«Это было на набережной Сочи. Я заметила парня, он был в костюме Венома. Все прохожие от него шарахались, а мне стало интересно, кто скрывается под страшной маской. Я дала ему за фото 50 рублей и попросила, чтобы он снял маску.

Думала, там какой-то страшненький подросток, а там такой смазливый, красивый парень. Мне он тогда очень понравился, но сейчас я смотрю на его фотографии и думаю — что я в нем нашла? Сейчас бы я не повелась на него. Он ужасен» — поделилась Валерия.

Но тогда девочка влюбилась. Аркадий также проявил к Лере симпатию, и молодые люди стали гулять вместе. Как призналась девушка, она была одиноким и брошенным ребенком. Матери не было дела до дочери, отец был вором и не появлялся в её жизни. Братьев и сестер нет, учителям в школе она тоже была не нужна. Лера стеснялась своей фигуры, из-за чего сильно комплексовала. Из интересов у неё было только аниме.

В сентябре 2018 года Аркадий позвал Леру поехать в Санкт-Петербург. Первое время они скитались, а затем познакомились с 21-летним Александром Поповичем, который их приютил и поплатился за это жизнью.

«Той ночью я увидела, как Аркадий убивает этого парня Сашу, у которого мы жили. Я сильно испугалась, забилась в угол и от страха не могла пошевелиться. Я вообще не ела мясо человека! Я бы тогда не общалась с вами сейчас», — заявила Валерия.

Социальные сети Валерия Яргина

По словам девушки, когда происходило убийство и расчленение, она не принимала в этом никакого участия. Немного переборов шок, Лера убежала в другую комнату, где закрылась и отключилась. Проснулась девушка от того, что Аркадий тряс её за плечо и говорил, что им срочно нужно бежать.

Дальше было задержание полицией, допросы, специализированное учреждение для подростков и обследование в психиатрической клинике.

«Меня тогда упекли в психушку, проводили обследования, пичкали разными препаратами. Я лежала там три месяца. В итоге установили, что я абсолютно вменяемая, и отправили в Краснодарский край» — поделилась Валерия.

Аркадия вспоминать девушка совсем не хочет, но уверена, что он не мог сам наложить на себя руки.

«Насчет Аркадия — знаю, что он якобы убил себя в СИЗО. Но я в это не верю. Кроме убийства и расчленения у него были еще обвинения по статьям, которые не самые почетные на зоне. Думаю, что ему помогли свести счеты с жизнью. В тюрьме бы он точно не выжил с такими статьями», — поделилась Валерия.

По словам девушки, ее прошлая жизнь — это бесконечная череда обмана, предательства, насмешек и одиночества. Лечение в психбольнице, учеба в спецшколе, смена личности… Девушка всю жизнь бежит от своего прошлого. Валерия говорит, что старается не читать новостей о себе, не хочет вспоминать ту жуткую ночь и видеть фотографии Аркадия.