Ариф Асалыоглу

Автор

Генеральный директор Международного Института Развития Научного Сотрудничества (MIRNAS). Родился 02 марта 1972 г. в г.Чорум, Турция. Окончил факультет иностранных языков Киевского государственного лингвистического университета. В настоящее время является аспирантом Южноукраинского национального педагогического университета. С 2011 по 2014г. генеральный директор Турецко-русского культурного центра, г.Москва. С 2014 года Генеральный директор Международного института развития научного сотрудничества (MIRNAS) г.Москва; эксперт в области российско-турецких отношений; колумнист Информационного Агенства REGNUM; учредитель Встречи российских и турецких интеллектуалов; Женат, воспитывает двоих сыновей.