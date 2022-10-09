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Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Визит Эрдогана в Прагу

Согласно сообщению NTV, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил с рабочим визитом Прагу для участия в саммите Европейского политического сообщества по приглашению главы Европейского совета Шарля Мишеля и премьер-министра Чехии Петра Фиала. В саммите приняли участие лидеры 44 стран. На первом заседании, которое представляет собой некую площадку для налаживания диалога и сотрудничества, в том числе между странами, не являющимися членами ЕС, обсуждались вызовы, с которыми в настоящее время сталкивается Европа в плане сохранения мира, безопасности, энергетики, климата и экономической ситуации. Эрдоган выразил благодарность правительству председательствующей в Европейском совете Чехии за успешное проведение саммита и предоставленную возможность встречи глав государств и правительств 44 европейских государств. Турецкий лидер также подчеркнул, что на полях саммита, который в столь критическое время имеет очень важное значение, проведен ряд интенсивных, содержательных и продуктивных во всех отношениях встреч. «Мы ожидаем, что Европейский союз будет развивать отношения с Турцией в контексте перспектив присоединения, не идя на поводу интересов и амбиций некоторых стран. Последние события показывают, что Турция является ключевой страной для ЕС и Европы», — сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита.

Встреча Эрдогана с Алиевым и Пашиняном на полях саммита в Праге

Как передает HABERRUS, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге. Три лидера впервые оказались в одном месте и провели короткую беседу. Вскоре к ним присоединился президент Франции Эммануэль Макрон. Лидеры европейских стран собрались в Праге для участия в первом заседании Европейского политического сообщества. Турецкий лидер сделал заявление относительно встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Эрдоган подчеркнул, что встреча прошла в дружеской атмосфере, и добавил: «В ходе встречи были озвучены некоторые требования, для рассмотрения которых мы назначили наших специальных представителей и министров иностранных дел. По результатам их встреч нами будут предприняты необходимые шаги».

Президентство Турецкой Республики Саммит Европейского политического сообщества. Прага, Чехия. 06.10.2022

Эрдоган планирует встретиться с Башар Асадом?

Как пишет Sözcü, отвечая на вопрос журналиста в ходе пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в рамках саммита Европейского политического сообщества в Праге о возможной встрече с президентом Сирии Башаром Асадом, Эрдоган отметил: «Пока, конечно, об этом не может быть и речи. Но я не из тех политиков, которые привыкли разбрасываться словами «это невозможно». Поэтому, когда придет время, мы можем рассмотреть возможность проведения переговоров и с президентом Сирии».

Официальное интернет-представительство президента России Башар Асад

Важное сообщение о соглашениях в области энергетики

Согласно сообщению Dünya Ekonomi, министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез принял участие во II Турецко-азербайджанском энергетическом форуме. По его словам, такие инфраструктурные проекты, как нефтепровод БТД, газопровод БТЭ и Трансанатолийский газопровод, способствуют энергетической безопасности региона и Европы. «В ближайшее время мы планируем подписать межправительственное соглашение, которое будет способствовать развитию сотрудничества в сфере энергетики. С началом деятельности компании, созданной BOTAŞ и SOCAR, мы сделаем еще один важный шаг в развитии наших отношений. Я верю, что достижения в области углеводородов и множество успешно реализованных совместных проектов придадут новый импульс развитию наших отношений, в том числе и в сфере возобновляемых источников энергии», — сказал Фатих Дёнмез.

BOTAŞ II Турецко-азербайджанский энергетический форум

Турция не может погасить долг перед Россией

Как передает Aktif Haber, Анкара обратилась к Москве с просьбой отсрочить часть платежей за природный газ, чтобы смягчить экономический ущерб от высоких цен на энергоносители. Выступая с критикой в адрес правительства после этих заявлений, лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу заявил: «Турция сообщает России — стране, которая находится в состоянии войны, что не может выплатить свой долг. Она не может оплатить газ, за который собрала деньги у народа. Кому она не может оплатить? Стране, которая воюет! Турция испокон веков была серьезным государством и пользовалась уважением. Нынешняя власть все разрушила. Система и дворцовая власть прогнили насквозь».

Турецкое гражданство за взятку

Согласно сообщению журналиста Halk TV Сейхана Авшара, для получения турецкого гражданства сирийцам, пакистанцам, афганцам или россиянам необходимо приобрести недвижимость на сумму 400 тысяч долларов. Учащаются случаи взяточничества, в которых замешаны государственные учреждения. Коррупционная схема, в которую входят оценщики, сотрудники департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество и агенты по недвижимости, активно функционирует в провинциях, где проживает наибольшее количество беженцев. Агент по недвижимости рассказал подробности и сделал примечательные заявления о работе коррупционного маховика. «Квартиры, которые по факту стоят на порядок ниже, оцениваются в 400 тысяч долларов. За свои «услуги» оценщик получает от покупателя «откат» в размере 500, а иногда и 600 тысяч. К примеру, приходит сириец и говорит, что ищет для покупки квартиру с целью получения гражданства. Мы показываем ему квартиры. Допустим, квартира стоит 100 тысяч долларов. На этом этапе в схему вступает оценщик, оценивает квартиру в 400 тысяч долларов и получает за это свою долю. Таким же образом свой «кусок от пирога» получают сотрудники Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество и агенты по недвижимости. Все в прибыли. В результате мигрант покупает недвижимость не за 400 тысяч долларов, а гораздо дешевле и подает документы на получение гражданства», — сообщил источник.

А. И. Константиновский. Иллюстрация к комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» (фрагмент). 1950

Одобрен законопроект об отправке турецких военных в Катар

Как пишет Gazete Diken, парламент одобрил законопроект об отправке турецких военных в Катар в рамках операции «Щит чемпионата мира» с целью оказания содействия в обеспечении безопасности на чемпионате мира по футболу. «Чемпионат мира по футболу 2022 будет проходить в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Ожидается участие более 1 млн человек со всех уголков мира. В связи с этим, совместно с Вооруженными силами Катара и военными стран, приглашенных правительством Катара, планируется проведение операции «Щит чемпионата мира» для обеспечения безопасности данного мероприятия», — говорится в документе за подписью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Решение Швеции в отношении Турции

Как сообщает Cumhuriyet, шведская инспекция по стратегическим продуктам объявила об отмене эмбарго, введенного в 2019 году на ограничение экспорта военной техники в Турцию. «Заявка Швеции на членство в НАТО и участие в саммите в Мадриде сильно изменили основу нашей политики в области обороны и безопасности. По результатам проведенного исследования мы изменили решение и сняли эмбарго с Турции», — говорится в сообщении.

Греческое лобби призывает США осудить заявления турецкого правительства

Согласно сообщению Karar, на фоне роста напряженности между Афинами и Анкарой греческое лобби обратилось к президенту США Джо Байдену с просьбой «вмешаться» в турецко-греческие отношения. В письме за подписью президента Американо-греческого института Никоса Лариггакиса в адрес Байдена риторика главы правящей Партии справедливости и развития и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по отношению к Греции характеризуется как «чрезвычайно провокационная». Как сообщают греческие СМИ, Лариггакис, ссылаясь на слова турецкого правительства, призвал Белый дом решительно осудить последние заявления турецкого лидера. «Все нелицеприятие угрозы Турции в адрес Греции должны быть решительно осуждены США на правительственном уровне. Если правительство США не отреагирует, турецкое правительство пойдет еще дальше», — говорится в письме.

Министр национальной обороны Хулуси Акар прибыл с визитом в Великобританию

Согласно сообщению Milliyet, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар прибыл с рабочим визитом в Лондон по приглашению министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Хулуси Акар поприветствовал почетный караул, выстроенный в честь него на площади для проведения гвардейских церемоний. После церемонии глава турецкого оборонного ведомства и его британский коллега провели встречу один на один, а затем состоялась встреча в расширенном составе. Как стало известно, в ходе встреч состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонней и региональной обороны, безопасности и сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

Министерство национальной обороны Турецкой Республики Встреча Хулуси Акара и Бена Уоллеса. Лондон, Великобритания. 06.10.2022

ЕС угрожает турецким компаниям антироссийскими санкциями

Как пишет Ahval News, Европейский союз объявил о восьмом пакете антироссийских санкций и предупредил турецкие компании, которые с начала войны ведут активное сотрудничество с Россией и российскими компаниями, о риске попадания под действие этих санкций. Еврокомиссар по финансовым услугам, стабильности и объединению рынков капитала Мейрид МакГиннесс на встрече с правительственными чиновниками и бизнесменами в Анкаре сообщила о новом пакете антироссийских санкций и озвучила предупреждения Брюсселя.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Спустя четыре года указом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на пост чрезвычайного и полномочного посла в Израиле назначен Шакир Озкан Торунлар, ранее занимавший пост чрезвычайного и полномочного посла Турции в Палестине.

Согласно данным Всемирной продовольственной программы ООН на июнь текущего года, в Турции, численность населения которой составляет 82,3 млн человек, 14,8 млн граждан столкнулись с острой нехваткой продовольствия. Данные показывают, что 1,7% детей в возрасте до 5 лет страдают от острого недоедания, а 6% — от хронического недоедания.

Согласно имеющимся данным, диктор российского государственного канала Екатерина Андреева покинула страну. Ведущая сообщила, что она находится на территории Турции и наслаждается красотами Стамбула и Шанлыурфу.

После того как ОПЕК объявила о сокращении суточной добычи нефти на 2 млн баррелей начиная с ноября 2022 года, в Турции наблюдается повышение цен на дизельное топливо. В настоящее время цена на дизельное топливо в Стамбуле составляет 27,16 турецкой лиры (1,46 доллара).

Сообщается, что после обезвреживания 18 террористов, причастных к Рабочей партии Курдистана, в районе операции «Щит Евфрата» были обезврежены еще восемь террористов, готовившихся к атаке в районе операции «Источник Мира».

В условиях сохраняющейся напряженности в отношениях между Анкарой и Афинами к причалу К-14 американской военно-морской базы в бухте Суда на острове Крит пришвартовался американский авианосец «George H. W. Bush».