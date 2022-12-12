В Босфоре возникли пробки из российских танкеров

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Эрдоган

Согласно сообщению газеты Cumhuriyet, после объявления Европейским союзом о вводе потолка цен в 60 долларов на российскую нефть, транспортируемую из России, в Черном море у пролива Босфор стало наблюдаться накопление российских нефтяных танкеров. Сообщается, что среди ожидающих кораблей также есть и казахстанские танкеры. Турция объявила, что с 1 декабря 2022 года с коммерческих судов, которые будут проходить через проливы Босфор и Дарданеллы, будет запрашиваться расширенное страхование P&I. Требуемая Турцией страховка предоставляется лондонской страховой ассоциацией P&I. Однако с вступлением в силу 5 декабря санкций ЕС и G7 Великобритания прекратила оказание страховых услуг российским танкерам, из-за чего у судов, перевозящих российскую нефть, возникли проблемы со страховкой.

Россия поставила условие для наземной операции Турции

Как сообщает новостное интернет-издание TR724 со ссылкой на катарскую телекомпанию AlJazeera, турецкие официальные лица заявили, что Россия предоставила «условия относительно Киева» и если они будут приняты, Москва «облегчит» вход Вооруженных сил Турции в районы Тель-Рифат и Айн-эль-Араб. «Россия определила условия относительно киевской администрации и передала их турецкой стороне. Взамен Москва согласилась пойти на политические и военные уступки Турции на севере Сирии. Особенно в районах Айн-эль-Араб и Тель-Рифат в Алеппо, в которых находятся члены курдских группировок «Силы народной самообороны» (YPG) и «Сирийские демократические силы» (SDF). Барьеры будут сняты, операция турецких солдат будет облегчена», — говорится в сообщении издания. Кроме этого отмечается, что американские представители предложили Турции реструктурировать «Сирийские демократические силы» и уделить больше места арабским военным в администрации Манбиджа, Тель-Рифата и Айн-эль-Араба. По словам источника, Анкара, прежде чем рассматривать американские предложения, потребовала, чтобы SDF прекратили контролировать нефтяные объекты.

Timo Roller Ширнак. Столица провинции Ширнак

Новые нефтяные месторождения обнаружены в турецкой провинции Ширнак

Согласно информации иракского телеканала Rudaw, 150 миллионов баррелей нефти были обнаружены в районе гор Джуди и Габар в границах турецкой провинции Ширнак. Турецкая нефтяная корпорация ускорила свою работу после этого открытия. Каждая пробуренная скважина и каждое выполненное испытание давали лучшие результаты и повышали ожидания, утверждает телеканал. В настоящее время из каждой скважины нефтяного месторождения в этом регионе ежедневно добывается 1100 баррелей нефти. В 2023 году будет введено в эксплуатацию ещё 10 скважин и увеличится добыча. В результате исследований, проводимых при координации министерства энергетики и природных ресурсов Турции, в короткие сроки суточная добыча превысит 10 тысяч баррелей. Мелих Хан Билгин, генеральный директор Турецкой нефтяной корпорации, подтвердил находку и поделился с прессой информацией о новом нефтяном месторождении.

Министр обороны Турции посетил Азербайджан

Газета Sözcü опубликовала новость о том, что министр национальной обороны Турции Хулюси Акар отправился в Баку для проведения официальных встреч. Акара и сопровождающую его делегацию принял президент Азербайджана Ильхам Алиев. Акар, начальник Генерального штаба генерал Яшар Гюлер, командующий сухопутными войсками генерал Муса Авсевер, командующий военно-морскими силами адмирал Эрджюмент Татлыоглу и командующий ВВС генерал Атилла Гюлан провели в Баку официальные встречи с представителями министерства обороны Азербайджана, в частности с генералом Закиром Гасановым. Акар отметил, что Вооруженные силы Турции и Вооруженные силы России продолжают свою работу в совместном центре, созданном после подписания соглашения о прекращении огня. «Мы внимательно следим за всеми событиями. Продолжаем сотрудничество с нашими азербайджанскими братьями. Мы обсуждаем новые возможности в сфере сотрудничества в военной подготовке и консультировании, а также в оборонной промышленности. Мы совместно работаем над этими вопросами и вносим предложения», — сказал он.

Расположение трубопровода Баку–Тбилиси–Джейхан

Турецкая и китайская активность наблюдается в российских портах

Как сообщает издание BoldMedia, несмотря на санкции, введенные западными странами, судоходство в российских портах возобновилось. Согласно информации Института мировой экономики (IfW), который расположен в Киле (Германия), в ноябре наблюдалось значительное увеличение количества грузовых судов, доставляющих контейнеры в эти порты, особенно в Новороссийске и Владивостоке. Согласно исследованию движения торговых судов по всему миру, проведенному IfW, основной причиной активности в российских портах являются поставки товаров из Китая и Турции.

США отменили условия, ограничивающие продажу F16 Турции

Интернет-издание Samanyolu haber пишет о том, что палата представителей США приняла решение удалить из окончательной версии Закона о национальной обороне (NDAA), который включает оборонный бюджет США на 2023 год, условия об ограничении закупки Турцией F-16. Комитет, в который входят сенаторы и представители обеих палат Конгресса США, доработал законопроект NDAA, который включает оборонный бюджет в размере 857 миллиардов долларов. В окончательной его версии, которую огласили 18 представителей, в том числе демократ от Нью-Гэмпшира Крис Паппас, известный своей близостью к кипрско-греческому лобби, республиканец от Флориды Гас Билиракис, республиканец от Нью-Йорка Николь Маллиотакис и демократ от штата Нью-Джерси Франт Паллоне, отсутствуют пункты с условиями, ограничивающими продажу F-16 Турции.

16 боевиков стали гражданами Турции

Согласно статье, опубликованной в газете Karar, стало известно, что 16 членов террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили гражданство Турции. Турецкая общественность негативно отреагировала на натурализацию членов террористической организации, совершившей множество кровавых терактов в стране. В результате активы 16 боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), получивших турецкое гражданство, были заморожены. Оппозиция выступила с критикой, назвав турецкие границы «дырявыми, как решето». Представители «Хорошей партии» подали ходатайство о парламентском расследовании по вопросу «создания бизнеса и получения гражданства в Турции лицами, связанными с организацией ИГИЛ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Депутат «Хороший партии» из провинции Кайсери Дурсун Аташ сказал следующее: «Турецкое гражданство было предоставлено людям, связанным с террористической организацией. Нелегальные иммигранты, въезжающие в страну через границы, ставшие решетом, и гражданство, раздаваемое правительством за деньги, подвергают нашу страну большим рискам. Мы настолько невнимательны и слабы, что МВД даже не может определить, что люди, которым оно дало гражданство, являются членами террористической организации».

221 тысяча 671 сириец получили турецкое гражданство

Телеканал NTV Haber сообщил о том, что Главное управление по делам населения и гражданства прокомментировало слухи, распространенные в СМИ и социальных сетях о том, что «466 000 сирийцев указаны в списках избирателей». В заявлении ведомства отмечается, что в общей сложности гражданство Турецкой Республики получили 221 тысяча 671 сириец, из которых 125 тысяч 563 в возрасте 18 лет и старше, а также 96 тысяч 108 детей.

ilbe.com Алеппо. Сирия

Белый дом: мы не хотим, чтобы Турция проводила операцию в Сирии

Согласно газете Karar, представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Турция имеет право на самооборону, но США выступают против военной операции вооруженных сил республики на севере Сирии. «Мы не хотим, чтобы военные операции на северо-западе Сирии подвергали гражданское население большему риску, чем сейчас, в том числе подвергая опасности наши войска и персонал в Сирии или нашу миссию по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал он журналистам. Кирби также отметил, что США признают, что Турция имеет право защищаться от терроризма. «Мы осознаем угрозу, стоящую перед турецким народом, но мы не считаем, что идея проведения военной операции на северо-западе Сирии является лучшим способом устранить эту угрозу», — добавил он.

Эрдоган заявил о планах провести переговоры с Путиным и Зеленским

Выступая на форуме TRT World, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры по телефону в эти выходные с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. «Обмен пленными между двумя странами также был осуществлен благодаря нашим инициативам. Прекращение поставок критически важных продуктов из Украины и России из-за войны вызвало глобальный продовольственный кризис. Мы сыграли роль в решении этой проблемы. У меня будет беседа с Путиным в воскресенье. У меня также будут переговоры с Зеленским в этот день. Мы хотим, чтобы слаборазвитые страны могли воспользоваться возможностями зернового коридора. Преодолеть кризис в зерновом вопросе становится возможным благодаря инициативам нашей страны. Турция стоит на стороне решения, а не кризиса», — заявил турецкий лидер. По словам Эрдогана, в дополнение к тяжелым потерям, вызванным войной между двумя странами, также возникли серьезные человеческие, экономические и политические издержки для региона и мира. «Мы вели интенсивную дипломатическую работу, руководствуясь принципом, что в войне нет победителей, а в мире нет проигравших. Таков наш подход в дипломатии, которую мы ведем ради мира, которая станет примером для всего мира. Обмен пленными между Россией и Украиной также стал возможным при посредничестве нашей страны», — сказал он.

КРАТКО О ВАЖНОМ

Переговоры по бюджету Турции на 2023 год сопровождались горячими спорами и острыми моментами. Лидер Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу, выступая на заседании, сказал следующее, критикуя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и правительство Партии справедливости и развития (ПСР): «Тираны, диктаторы всегда уходят. И он уйдет через шесть месяцев!»

Агентство кредитного рейтинга Moody’s отметило, что банки в Турции сталкиваются с «очень высоким» риском из-за ограничений на движение капитала, низких международных резервов и больших сумм долга в иностранной валюте.

* (организация, деятельность которой запрещена в РФ)